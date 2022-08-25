Уже 29 августа состоится официальный анонс процессоров серии Ryzen 7000. AMD долго готовилась к этому событию, а последний раз релиз состоялся 2 года назад. За это время Intel удалось нагнать инженеров красной команды, а на носу 13-е поколение, которое получит ещё более впечатляющие характеристики. Пока сложно сказать, кто окажется впереди, поскольку тесты ранних инженерных экземпляров могут выдавать желаемое за действительное и быть не совсем достоверными. В то же время, других данных у нас нет, поэтому сегодня мы рассмотрим результаты 8-ядерного Ryzen 7 7700X. Инсайдеры полагают, что стоить такой камень будет не больше 300 долларов, поэтому ожидать от него рекордов не приходится.
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В тесте Cinebench R20 ещё не вышедший камень набрал 773/7701 балл в одноядерных и многоядерных задачах. Судя по всему, перед нами всё ещё инженерный вариант, поскольку тактовая частота у него не поднималась выше 4.5 ГГц. Несмотря на это полученных значений оказалось достаточно для того, чтобы обойти флагманы текущего поколения. Так, Ryzen 7 5800X оказался на 23% медленнее, а Ryzen 9 5950X уступил 19% в одноядерных дисциплинах. Для наглядности все данные были сгруппированы в таблицу, где можно всё это увидеть воочию.
Если доверять ранее просочившимся тестам, то единственный камень, который пока может поспорить с Ryzen 7 7700X – это новый 16-ядерный Core i7-13700K. На самом деле новинка Intel получила всего 8 больших ядер, тогда как общее количество увеличено за счёт малых ядер, которые пока никак себя не проявили (если не считать маркетинговой составляющей). Что до многоядерных тестов, то Ryzen 9 5950X всё ещё демонстрирует впечатляющую производительность, а вот Core i7-13700K умудрился набрать более 11 тысяч баллов. Напомним, что корреляция между бенчмарками и реальными показателями в играх есть, но она не всегда прямая, а значит пока слишком рано говорить о победе одного из лагерей.
Ну а пока эксперты раздумывают о скорости тех или иных процессоров, инсайдеры раздобыли список цен на линейку Raptor Lake. Данные на сайте одного из канадских ритейлеров раскопал @momomo_us. Судя по всему, нас ожидает прямой рост стоимости на 12%. Для удобства цены были переведены из канадских долларов в американские. Как видите, за Core i9-13900K просят 725 долларов, а Core i7-13700K – 511 долларов, ну а Core i5-13600K оценён в 355 долларов.
Благодаря указанию цен на текущее поколение, становится ясно, что камни на 15% дороже рекомендованных, поэтому в итоге Core i9-13900K должен быть дешевле, чем указывается в прайсе. В данном случае остаётся только дождаться официальной стоимости. В последнее время мы слышали много информации о необходимости повышать цены на полупроводниковую продукцию. Не стоит забывать, что на Intel мощное давление оказывает AMD, поскольку на этот раз Лиза Су не собирается так просто сдавать позиции. Тестов 16-ядерного Ryzen 9 7950X в сети нет, но инсайдеры уверяют, что тактовая частота всей линейки перевалит за 5 ГГц на всех ядрах.
Если вас интересует больше информации на тему предварительных технических характеристик линейки Ryzen 7000, то вы можете изучить таблицу выше. Данные там несколько раз менялись, поэтому не будет ничего удивительного в том, что финальные характеристики тех или иных чипов не совпадут с предварительными. Точно такая же ситуация и с ценами. Нам Ryzen 5 7600Х кажется слишком дешёвым. Очень сомнительно, чтобы Лиза Су, которая весь 2021 год только и говорила, что о высокой марже, вдруг разродилась скоростным недорогим камнем на 6 ядер. Ну и морально готовьтесь к росту теплопакета. Сегодня у инсайдеров нет сомнений, что даже Ryzen 5 7600Х получит TDP 105 Вт, а флагманы будут сжигать больше 170 Вт. Поместить такой горячий процессор в небольшой корпус будет проблематично, а значит поможет либо просторный блок, либо система жидкостного охлаждения. Источники: 1, 2.