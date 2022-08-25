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8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
Результат впечатляет, но нужно дождаться релиза, поскольку перед нами тест инженерной модели
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Уже 29 августа состоится официальный анонс процессоров серии Ryzen 7000. AMD долго готовилась к этому событию, а последний раз релиз состоялся 2 года назад. За это время Intel удалось нагнать инженеров красной команды, а на носу 13-е поколение, которое получит ещё более впечатляющие характеристики. Пока сложно сказать, кто окажется впереди, поскольку тесты ранних инженерных экземпляров могут выдавать желаемое за действительное и быть не совсем достоверными. В то же время, других данных у нас нет, поэтому сегодня мы рассмотрим результаты 8-ядерного Ryzen 7 7700X. Инсайдеры полагают, что стоить такой камень будет не больше 300 долларов, поэтому ожидать от него рекордов не приходится.

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В тесте Cinebench R20 ещё не вышедший камень набрал 773/7701 балл в одноядерных и многоядерных задачах. Судя по всему, перед нами всё ещё инженерный вариант, поскольку тактовая частота у него не поднималась выше 4.5 ГГц. Несмотря на это полученных значений оказалось достаточно для того, чтобы обойти флагманы текущего поколения. Так, Ryzen 7 5800X оказался на 23% медленнее, а Ryzen 9 5950X уступил 19% в одноядерных дисциплинах. Для наглядности все данные были сгруппированы в таблицу, где можно всё это увидеть воочию.

Если доверять ранее просочившимся тестам, то единственный камень, который пока может поспорить с Ryzen 7 7700X – это новый 16-ядерный Core i7-13700K. На самом деле новинка Intel получила всего 8 больших ядер, тогда как общее количество увеличено за счёт малых ядер, которые пока никак себя не проявили (если не считать маркетинговой составляющей). Что до многоядерных тестов, то Ryzen 9 5950X всё ещё демонстрирует впечатляющую производительность, а вот Core i7-13700K умудрился набрать более 11 тысяч баллов. Напомним, что корреляция между бенчмарками и реальными показателями в играх есть, но она не всегда прямая, а значит пока слишком рано говорить о победе одного из лагерей.

Ну а пока эксперты раздумывают о скорости тех или иных процессоров, инсайдеры раздобыли список цен на линейку Raptor Lake. Данные на сайте одного из канадских ритейлеров раскопал @momomo_us. Судя по всему, нас ожидает прямой рост стоимости на 12%. Для удобства цены были переведены из канадских долларов в американские. Как видите, за Core i9-13900K просят 725 долларов, а Core i7-13700K – 511 долларов, ну а Core i5-13600K оценён в 355 долларов.

Благодаря указанию цен на текущее поколение, становится ясно, что камни на 15% дороже рекомендованных, поэтому в итоге Core i9-13900K должен быть дешевле, чем указывается в прайсе. В данном случае остаётся только дождаться официальной стоимости. В последнее время мы слышали много информации о необходимости повышать цены на полупроводниковую продукцию. Не стоит забывать, что на Intel мощное давление оказывает AMD, поскольку на этот раз Лиза Су не собирается так просто сдавать позиции. Тестов 16-ядерного Ryzen 9 7950X в сети нет, но инсайдеры уверяют, что тактовая частота всей линейки перевалит за 5 ГГц на всех ядрах.

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Если вас интересует больше информации на тему предварительных технических характеристик линейки Ryzen 7000, то вы можете изучить таблицу выше. Данные там несколько раз менялись, поэтому не будет ничего удивительного в том, что финальные характеристики тех или иных чипов не совпадут с предварительными. Точно такая же ситуация и с ценами. Нам Ryzen 5 7600Х кажется слишком дешёвым. Очень сомнительно, чтобы Лиза Су, которая весь 2021 год только и говорила, что о высокой марже, вдруг разродилась скоростным недорогим камнем на 6 ядер. Ну и морально готовьтесь к росту теплопакета. Сегодня у инсайдеров нет сомнений, что даже Ryzen 5 7600Х получит TDP 105 Вт, а флагманы будут сжигать больше 170 Вт. Поместить такой горячий процессор в небольшой корпус будет проблематично, а значит поможет либо просторный блок, либо система жидкостного охлаждения. Источники: 1, 2

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#процессоры #тесты #ryzen 7 7700x
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Антон Ермолов
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Может Ryzen 7 7700X и обходит 5950Х Но вчистую проигрывает 13600К и 13700К , причем если в однопотоке оба синих процессора обходят 7700Х процентов на 10 то в многопотоке 13700К обходит 7700Х на внуши...
8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
Vse_putem
11:57
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MrBruno77
11:57
на фиг али, я не собраюсь ждать 3 месяца обоссанный 5600g и отмайненную карту, надо быть намного тупее человека, который покупает в днс
Сколько стоит процессор для бедного студента – выбираем оптимальный камень для учёбы и игр
Антон Ермолов
11:56
А также в играх и приложениях ,, то есть почти везде
8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
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