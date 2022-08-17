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Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
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В последнее время Intel всё чае разочаровывает истинных фанатов. Курс акций падает, продажи процессоров AMD растут, а обещания не сдерживаются. Да, Core i9-12900K стал самым быстрым процессором на планете, но дабы сделать его действительно быстрым вам потребуется материнская плата за 600 долларов и оперативная память DDR5, стоимость которой невозможно назвать низкой. Когда стало жарко, Лиза Су скинула цены, что свело усилия синих на нет. В результате аналоги Intel оказались действительно быстрее, но по соотношению цены и производительности красные ушли далеко вперёд.

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Сегодня у нас нет задачи обсуждать успехи и неудачи производителей процессоров. Представьте себе, что вам надоели постоянные обещания Intel догнать и перегнать AMD. В конце концов, сколько можно верить в чудеса. Именно поэтому мы предлагаем вам рассмотреть несколько процессоров красной команды, оценив плюсы и минусы каждого из них. Обойдёмся без предыдущих серий, поскольку они морально и физически устарели и не обеспечивают достойной конкуренции.

Для самых обеспеченных энтузиастов есть Ryzen 9 5950X. Это настоящий монстр в мире процессоров, который будет хорошо работать, даже если вы его поставите на материнскую плату за 50 долларов. Мы рекомендуем обойтись без экспериментов. Берите что-то среднее по цене, а выбор делайте исходя из того, планируется ли разгон самого процессора. Если вы хотите себя испытать, то стоит взять систему жидкостного охлаждения. Без этого рассчитывать на успешный разгон глупо.

Ryzen 9 5900X предлагает ультимативную производительность, но стоит дешевле. В играх и любых рабочих задачах этот камень показывает себя с лучшей стороны, ну а итоговая цена системы зависит ещё и от того, какую видеокарту вы купите. Многие предпочитают разгон оперативной памяти. В этом случае стоит присмотреться к брендовым планкам, поскольку недорогая оперативная память может вас подвести в самый неожиданный момент.

Ryzen 7 5800X стал одним из самых продаваемых процессоров абсолютно заслуженно. Для игр больше 8 ядер не требуется, а лишь небольшой процент пользователей действительно запускает требовательные рабочие задачи, где могут пригодиться флагманы на 16 ядер. Именно поэтому не стоит переплачивать. Мы рекомендуем взять материнскую плату на чипсете В550, который не разорит ваши карманы и обеспечит поддержку современных интерфейсов. В итоге вы сможете экспериментировать со скоростными твердотельными накопителями и будете готовы к выходу графических чипов следующего поколения на 100%.

Ryzen 7 5700G может быть интересен тем, кому нужна мощная машина, но нет интереса к новым требовательным играм. Внутри находится скоростной графический чип, позволяющий запускать онлайн-шутеры и нетребовательные новинки в 1080р. В привычных задачах вы не ощутите разницу с процессорами по цене в 2 раза дороже, а благодаря наличию комплектного кулера можно неплохо сэкономить. Словом, это очень интересный процессор для тех, кто не фанатеет от новых блокбастеров.

Обзор был бы неполным без указания Ryzen 5 5600X. Это самый натуральный бестселлер в мире процессоров. Он подходит как для создания нового игрового системного блока по разумной цене, так и может использоваться для обновления уже рабочей машины. Вам потребуется просто снять старый камень, ну а Ryzen 5 5600X усилит компьютер, увеличив производительность до двух раз в зависимости от того, что стояло до этого. Согласитесь, что Intel так не может, ведь там сокет живёт не больше двух лет, а иногда и вовсе меняется с каждым новым поколением.

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Ryzen 5 5600G включает такую же быструю графику, как 8-ядерный Ryzen 7 5700G, но стоит дешевле. Если перед вами стоит задача сэкономить, то почему бы не сделать этого с помощью Ryzen 5 5600G. 6 ядер давно стали народным стандартом, а сам камень может использоваться с бюджетными материнскими платами. Самое главное понять, сколько денег вы хотите потратить на остальные комплектующие.

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