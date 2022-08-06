Пока вы думаете, хакеры уже взломали Dying Light 2 Stay Human. Можно играть, но вы уверены, что у вас есть подходящая видеокарта?

Известно, что любое программное обеспечение можно взломать. Не стала исключением и система Denuvo, призванная защитить авторские права разработчиков игр, не позволив хакерам пробиться через защиту, выложив пиратскую версию на торренты. Процесс идёт с переменным успехом. Иногда мы слышим о том, как за короткий срок энтузиасты взламывают сразу несколько новых игр, а бывает и так, что тот или иной проект остаётся под защитой годами. Есть мнение, что использование антипиратской защиты никак не влияет на продажи. К примеру, несмотря на полное отсутствие Denuvo в Cyberpunk 2077, игра продалась огромным тиражом.

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Нет никаких сомнений, что противостояние будет продолжаться, а в последнее время мы получили доступ сразу к нескольким играм. Например, не так давно вышла Far Cry 6, а сегодня на торренты прорвалась Dying Light 2 Stay Human. Игра оставалась недоступна полгода, но была взломана хакершой, известной под ником Empress. Есть мнение, что перед нами целая команда энтузиастов, но в данном случае это не имеет решающего значения. Игра доступна, а значит самое время её скачать и пройти. Вот только Dying Light 2 оказалась ещё тем крепким орешком, требования которой к видеокарте довольно внушительные.

Сегодня мы пройдёмся по трём популярным разрешением, определив наиболее выгодные графические чипы для 4К, 2К и 1080р. Ну а начнём с самого продвинутого. Если у вас монитор с разрешением 4К, а в кармане есть 100 тысяч рублей, то мы настоятельно советуем обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Даже в официальных требованиях указан флагманский графический чип NVIDIA, поэтому нет ничего удивительного в том, что без мощной видеокарты в Dying Light 2 делать нечего. Известно, что GeForce RTX 3080 Ti должна была стоить в РФ от 117 тысяч рублей, ну а сегодня её можно купить за 107 тысяч.

Нам кажется, что при покупке видеокарты для разрешения 4К можно сэкономить, отдав предпочтение Radeon RX 6800 XT. По чистой производительности на пару процентов вперёд вырывается GeForce RTX 3080 Ti, но во время игры эти несколько кадров в секунду незаметны. В то же время разница в цене ощутимая, ведь далеко не всегда удаётся сэкономить 25 000 рублей, купив почти идентичную по скорости видеокарту. Ко всему прочему на стороне Radeon RX 6800 XT ещё и 16 Гб видеопамяти. Сегодня проку от них нет, но в будущем игровые движки могут поменять расклад на рынке в пользу AMD.

Плавно перемещаемся в разрешение 2К, где нас уже ждёт GeForce RTX 3070. За 60 тысяч вы получите довольно мощную видеокарту, которая не только интересна сегодня, но и будет служить спустя много лет, обеспечивая приемлемую производительность. Несмотря на то, что видеопамяти здесь всего 8 Гб, GeForce RTX 3070 не даёт просадок и способна справляться с Dying Light 2 на максимальных настройках в 2К.

Как вариант за 56 тысяч можно взять Radeon RX 6750 XT. По производительности эта видеокарта немного отстаёт от GeForce RTX 3070, но разрыв небольшой, а главные преимущества этот графический чип скрывает внутри. Так, здесь 12 Гб видеопамяти, что даёт нам некоторую фору на будущее. Кроме того, Radeon RX 6750 XT менее требовательная к блоку питания, что избавляет от необходимости замены этой дорогостоящей комплектующей. В целом вы можете взять любую из двух видеокарт, поскольку обе отлично справляются с Dying Light 2 в разрешении 2К.

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Для 1080р рекомендуем GeForce RTX 3050. В официальных системных требования сказано, что вы можете обойтись скромной GeForce GTX 1070, но мы имеем на этот счёт другое мнение. Да, на старом графическом чипе NVIDIA Dying Light 2 в народном разрешении действительно пойдёт, но ведь мы покупаем видеокарту не только для одной игры. Именно поэтому мы полагаем, что нужно брать GeForce RTX 3050. Эта видеокарта легко тянет любые игры в 1080р, а на пару лет вы получите неплохой запас прочности. Есть технология трассировки лучей, но в последнее время мы всё меньше слышим рекламы о невероятных возможностях волшебных лучиков. Неужели NVIDIA разочаровалась? А может прогресс тормозят разработчики игр?