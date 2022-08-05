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Прежде чем приступать к такой щекотливой теме, давайте немного углубимся в историю. Много лет Intel топталась на месте, уверяя пользователей в том, что больше четырёх ядер им не нужно, а AMD отстала окончательно и бесповоротно. В итоге вместо освоения 10-нм технологического процесса инженеры компании почивали на лаврах, слегка допиливая 14-нм нормы. В итоге совершенно внезапно для рынка Лиза Су представила первое поколение Ryzen, высокая производительность которого стала неожиданностью даже для видавших виды экспертов. Пока синие раздумывали о том, как быть дальше, вышло второе поколение Ryzen, не только позволившее приблизиться к самым быстрым процессорам Intel, но и вырвавшееся вперёд за счёт высокопроизводительных камней для энтузиастов. К этому моменту синие уже осознали необходимость перемен, но медленно наращивали мышечную массу. Вначале вышел 6-ядерный Core i7-8700K, а после и 8-ядерный Core i9-9900K. Уже в третьем поколении Ryzen красным удалось выйти вперёд, а два года назад финальную точку поставили с помощью Ryzen 9 5950Х.

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Было бы глупо надеяться, что Intel выбросит белый флаг. Уже к концу 2021 года вышла линейка Alder Lake, ставшая первой массовой для настольного рынка. Скромные попытки освоить 10-нм нормы предпринимались и раньше, но никакого эффекта на рынок они не оказывали. Core i9-12900K перетянул на себя одеяло лидера, но уже вскоре в продажу поступит как следующее поколение процессоров Intel, так и AMD. Поскольку в данном случае нас интересуют синие, то стоит напомнить, что в серии Raptor Lake готовится увеличение количества ядер, рост тактовых частот и другие приятные сюрпризы. В то же время нужно понимать, что красные выпустят процессоры на 5-нм техпроцессе, тогда как синие останутся на 10-ти нанометрах. Многие хотели бы узнать, на что способна Intel, которая будет выпускать процессоры на передовых технологиях. Что же, ещё в 2021 году глава Intel и руководство TSMC договорилось о том, что именно синие станут первыми клиентами 3-нм технологического процесса. Ожидалось, что первые ноутбуки серии Meteor Lake поступят в продажу в начале 2023 года, что должно было позволить вырваться вперёд, ведь у красных к этому моменту будут только 5 нанометров.

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Последующая информация довольно спорная, но нам она кажется верной. В американских источниках вы ничего не найдёте, да и в России ещё полгода назад подобный материал выйти не мог. Дело в том, что Intel старательно пресекает любые слухи и всегда способна надавить на крупные ресурсы. Сегодня, когда эта компания покинула рынок РФ, можно говорить без опаски. Представьте себе ситуацию: TSMC осваивает всё более продвинутые технологические процессы, тогда как Intel топчется на месте. Только к концу 2023 года ожидается собственный 7-нм техпроцесс, при этом догнать конкурента так сильно хочется, что было принято решение даже переименовать собственные технологии. 10-нм – стали Intel7, а 7-нм – Intel5. Но даже это не помогает, ведь отставание так быстро не сократить. И вот здесь в голову руководства Intel приходит гениальная идея: нужно замедлить TSMC. С этой целью заключается контракт, согласно которому эксклюзивные права на производство чипов по 3-нм нормам в 2022 году получит Intel. Часть достанется Apple, но остальные будут не у дел целый год. Казалось бы, зачем синим нужно выпускать 14-е поколение в конце 2022 года, если даже нет поколения 13-го? Ответ прост, никто и не планировал. Вчера стала известно, что Intel отменила все заказы, что стало неожиданностью для TSMC. Эксперты полагают, что тайванцы попробуют найти других клиентов на 3-нм техпроцесс, но сделать в текущих условиях это невозможно. У AMD по плану в 2023 году всё тот же 5-нм технологический процесс, который будет слегка разбавлен 4-мя нанометрами. Qualcomm и MediaTek будут готовы к переходу на 3 нанометра не раньше второй половины 2023 года, ну а Apple просто не может взять на себя все мощности.

Всё это значит, что TSMC будет сокращать инвестиции в 3-нм нормы, что приведёт к замедлению развития, ну а Intel может и не сможет догнать тайванцев, точно получит выгоду от сокращения технологического разрыва. Представители Intel уверяют, что перенос заказа на год связан со сложностями, возникшими во время технических проблем с размещением графического чипа внутри нового ядра архитектуры Meteor Lake. Может и так. Теперь нужно выплатить небольшую неустойку, выгода от которой окажется намного выше, сиюминутных потерь. Что любопытно, эксперты полагают, что даже в 2023 году 14-я серия будет выпускаться на собственных мощностях Intel. На дворе экономический кризис, а в последнее время в прессе пишут о перепроизводстве. Это значит, что в таких обстоятельствах найти клиентов на дорогостоящий 3-нм техпроцесс окажется невозможно. Источник.