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Другое

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers

На этот раз обойдёмся без AMD, сосредоточив внимание на более популярных видеокартах NVIDIA
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В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
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Вчера мы попытались подобрать видеокарты на российском рынке, которые автор данного материала считает оптимальными по соотношению производительности и цены. Как выяснилось, цены на продукцию AMD намного выгоднее, поэтому все 5 моделей оказались выпущены силами красного лагеря. При этом мы не утверждаем, что NVIDIA уступает AMD, но на российском рынке положение сложилось весьма противоречивое.

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Несмотря на это мы осознаём, что большинство наших читателей предпочтёт продукцию NVIDIA, поэтому в данном материале разберём наиболее интересные с нашей точки зрения видеокарты. Скорее всего, в других обстоятельствах мы могли бы выбрать другие графические чипы, но цены не оставляют нам места для манёвра. 

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12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Начнём с GeForce RTX 3080. Можно было бы взять видеокарту и дешевле, но мы предлагаем обратить внимание на модель с 12 Гб, не только получившую больше видеопамяти, но и ставшую настоящим флагманом. Напомним, первая GeForce RTX 3080 могла похвастать 320-битной шиной и 10 Гб видеопамяти. Прирост 2 Гб не такой критичный, а вот более широкая шина действительно оказала решающее влияние на конечную производительность. Если обратить внимание на находящиеся в свободном доступе тесты, то можно прийти к выводу, что обновлённая модель GeForce RTX 3080 почти не уступает более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Именно это главная причина нашего выбора, ведь за последнюю просят ощутимо больше.

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GeForce RTX 3070 Ti медленнее, но кажется нам более разумным приобретением. Сегодня такая видеокарта откроет вам двери в самые требовательные игры даже в разрешении 4К. Над настройками графики придётся поколдовать, но ведь мы тратим на видеокарту 68 тысяч рублей, а не 168 000. Вообще GeForce RTX 3070 Ti идеально подходит для 2К, а модель производства Gigabyte может предложить эффективную систему охлаждения. Массивный кулер не позволяет графическому чипу перегреваться, а единственная претензия, которую мы можем предъявить к видеокарте – это всего 8 Гб видеопамяти. Согласитесь, что для продукта за 68 тысяч это маловато.

Те же 8 Гб видеопамяти на GeForce RTX 3060 Ti за 48 тысяч рублей выглядят достаточными, поэтому никаких претензий по этому показателю у нас нет. Учтите, что экономия 20 000 рублей не проходит бесследно, поэтому надеяться на такой огромный потенциал, как в случае с GeForce RTX 3070 Ti не приходится. Запускать игры в 2К на высоких настройках графики можно, а благодаря снижению общей производительности требования к питанию стали меньше. Это позволит сэкономить довольно ощутимую сумму, ведь качественные блоки питания на 850 Вт стоят недёшево.

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Единственной видеокартой из прошлого поколения, которую мы можем рекомендовать, стала GeForce RTX 2060 Super. Запас производительности здесь достаточен даже для игр в 2К, но потенциал немного ниже, чем у более дорогих графических чипов. Пару лет назад такую видеокарту можно было бы купить дешевле, но после длительной криптозимы мы видим резкое снижение цены. GeForce RTX 2060 Super часто можно встретить на вторичном рынке. Здесь стоит помнить, что вы покупаете видеокарту после майнинга, ведь ещё недавно это была одна из самых популярных видеокарт за счёт высокого хешрейта.

GeForce RTX 3050 заслуженно стала одной из самых популярных видеокарт на российском рынке. Уровень производительности достаточный для запуска игр в 1080р. Поскольку народное разрешение можно встретить у 67% геймеров, то нет ничего удивительного в том, что большая часть любителей компьютерных игр не желает тратиться на более дорогие модели. Если у вас стоит монитор с разрешением 1080р, то смело берите GeForce RTX 3050. Она ещё долго будет тянуть даже самые требовательные игры. Модель производства Palit немного разочаровывает, поскольку включает только один кулер, но скромный графический чип не требует эффективной системы охлаждения, хотя и немного шумноват.

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