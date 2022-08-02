Поговорим на тему действительно достойных видеокарт, которые можно купить в российских магазинах 2 августа

Если вы уже читали наши ежедневные подборки видеокарт, то могли заметить, что чаще всего они соответствуют той или иной тематике. Это могут быть оптимальные решения для одного из популярных разрешений, или самые выгодные модели в определённом ценовом сегменте. В то же время всё это основывается на тех или иных критериях и никак не отражает личную позицию автора. А между тем наши читатели хотели бы не только увидеть общие фразы, но и понять, какую видеокарту купил бы автор данного материала.

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Что же, сегодня мы дадим вам пищу для размышлений. Вначале небольшая ремарка. Всё дело в том, что уже много лет автор данного материала отдаёт предпочтение продукции NVIDIA. Причины всегда есть, ведь AMD топчется в хвосте, предлагает невнятную линейку или выпускает монструозные решения, которые не соответствуют потребностям рынка. Что же, в текущем поколении всё изменилось, а учитывая более гуманную ценовую политику, именно красные стали оптимальным выбором.

Самоё перспективной видеокартой текущего поколения мы считаем Radeon RX 6800 XT. Помните, что перспектива и скорость – это десять разных вещей. Можно купить видеокарту в 2 раза дороже, но в реальных играх она окажется на 15% быстрее, что совершенно незаметно в динамике и бесполезно с учётом постоянного роста производительности новых линеек графических чипов. В то же время Radeon RX 6800 XT тянет все игры в 4К@60fps. Возможно, в некоторых особенно требовательных тайтлах вам придётся снизить настройки с максимальных на высокие, но ведь вы платите не 150 тысяч, а ровно в 2 раза меньше. Почему бы не пойти на лёгкие неудобства?

На втором месте в нашем личном топе разместилась Radeon RX 6750 XT. В этой видеокарте прекрасно всё. Так, она достаточно быстрая для разрешения 2К, имеет 12 Гб памяти на борту и требует намного более скромный блок питания, чем конкуренты из зелёного лагеря. Да, в российских магазинах за неё просят почти 1000 долларов, что действительно дороговато, но пока санкции будет действовать, придётся делать непростой выбор. Нам кажется, что в сложившихся условиях это оптимальное решение для тех, у кого есть в кармане 60 тысяч рублей.

На 15 тысяч дешевле можно взять Radeon RX 6600 XT. Помните, чем вы больше сэкономите, тем меньше получите. Таков закон полупроводникового рынка. Назвать эту видеокарту медленной нельзя, но здесь 2К доступно исключительно условно. Сегодня у нас нет требовательных новых игр, что позволяет на Radeon RX 6600 XT гонять в высоком разрешении на высоких графических настройках. Пока не придут игры на движке Unreal Engine 5, всё останется без изменений. Есть примерно год в запасе, а там либо снижать графику, либо окончательно уходить на 1080р.

Ещё на 14 тысяч дешевле есть Radeon RX 6600. Здесь всё куда интереснее, ведь за 31 тысячу вы получаете возможность играть в народном 1080р без просадок и тормозов. Видеокарта уступает старшим моделям, но по соотношению цены и производительности уходит вперёд. Нужно понимать, что для 2К такую карту покупать не стоит. В то же время, если у вас монитор 1080р с размером до 24 дюймов, то разницы с 32 дюймовым 2К вы не увидите. Помните об этом, когда выбираете видеокарту, ведь можно сэкономить без потери в качестве картинки.

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Нам кажется, что дешевле Radeon RX 6500 XT брать ничего не стоит. Видеокарта довольное неплохо справляется с 1080р, но подходит только владельцам относительно новых компьютеров. Проблема в плохой совместимости со старым интерфейсом PCIe 3.0. Если у вас такой, то от покупки Radeon RX 6500 XT придётся отказаться. Данный графический чип имеет два основных недостатка: это всего 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. По этой причине в сложных сценах заметны просадки, а нехватка свободной памяти приводит к рваной картинке. Всё это актуально только тогда, когда вы пытаетесь требовать от Radeon RX 6500 XT невозможного. Помните, она хороша в разрешении 1080р на средневысоких. Для большего есть дорогие графические чипы.