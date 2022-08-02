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На дворе межсезонье. Некоторые геймеры заявляют, что в последний год и вовсе хороших игр не делают. Я категорически с таким заявлением не согласен, но сейчас не об этом. В июле действительно с играми было настолько плохо, что мне даже пришлось посмотреть два сезона сериала Засланец из космоса. Если вам нечем заняться, и вы готовы к низко интеллектуальному ширпотребу, то это именно то, чего вам так не хватало в жизни. И вот 19 июля вышла игра Stray. Я посмотрел трейлер, и понял, что это не моё. В тот же день игру про котика взломали, но качать её мне было лень. Казалось, что придётся и дальше гулять по вечерам на улице вместо отдыха в пропуканном кресле, как вдруг я заметил, что прессу буквально наводнили статьи и хвалебные оды о простоватой игре. Что поделать, других альтернатив не было. «Сегодня за игры платят только слабаки» – подумал я, и скачал Stray с торрента. Давайте вначале по сюжету, а после я выскажу своё мнение.

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Итак, вы управляете незамысловатым рыжим котом. Он живёт с тремя представителями своего рода и вполне доволен жизнью. Во время очередной прогулки наш герой оступается и соскальзывает в местную канализацию. Отлежавшись какое-то время пушистик приходит в себя и отправляется на поиски приключений. Первым делом наше герой попадает в мёртвый город, кишащий всеядными монстрами. Позднее мы узнаем, что их называют зурки, но в этой локации от них приходится убегать. Уже на этом этапе мне жутко хотелось удалить игру. Примитивная механика, унылая графика и ужасный сеттинг. Вообще, это далеко не все претензии, но мне хватило и этого. Даже не знаю, как я удержался. Итогом этой и следующей локации стал летающий бот по имени B-12. Он вызвался помогать протагонисту выбраться наружу. В игре это место называется Аутсайд.

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После этого мы попадаем в небольшой городок, населённый роботами. Пройдя половину сюжетной линии, становится ясно, что ранее это место населяли люди, которые вымерли по неизвестным причинам. Не имея возможности жить дальше, некоторые из них загружали своё сознание в машины, которые теперь и влачат бесцельное существование. Кто-то работает в баре, заманивая клиентов несуществующей выпивкой. Другие – о чём-то оживлённо беседуют, тогда как некоторые и вовсе медитируют. На этом этапе игра действительно начинает затягивать, что становится приятным сюрпризом, ведь всему виной пусть и избитый, но любопытный сюжет. Пушистик просто ходит по городу и пристаёт ко всем жителям, что позволяет из всех историй составить большой пазл с эмоциями и переживаниями. Мне захотелось понять, что случилось с людьми, и помочь роботам выбраться наружу. Бедолаги жутко боятся местных монстров, поэтому никуда не выходят.

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Интересным решением стал симбиоз главного героя и робота, который не только умеет общаться с роботами, но и прекрасно ладит с котом. На каком-то этапе мы даже получаем крутую пушку, позволяющую взрывать зурков, но у нас её быстро забирают. Очень жаль, было бы неплохо получить ещё парочку автоматов, уж очень твердолобыми оказались некоторые роботы. После выхода из первого города нас совершенно внезапно ждёт ещё одно поселение. Мы решаем простенькие задачки, собираем цветы по квесту и перемещаемся выше, в большой город роботов, где царит тотальный контроль, находящийся в руках местной корпорации. Котику даже удаётся стать участником небольшой революции, а после перейти на ещё один уровень вверх. Это финальный этап, где мы узнаём происхождение подземного города и осознаём всю бренность жизни. Помощник, внутри которого оказалась личность учёного, жертвует собой, в результате мы попадаем в тот самый Аутсайд. На этом всё завершается.

Если честно, то концовкой я был слегка разочарован. Казалось бы, что вот сейчас всё и начнётся, но разработчики решили иначе. Судя по всему, они только разогреваются, ведь высокая популярность и отличные продажи позволили заработать достаточно денег. Игра окупилась, а история должна продолжиться. Но не в этом дело. Кажется, что всё завершилось хорошо, но на протяжение всей игры тебя не покидает мысль, что все усилия жителей трёх поселений абсолютно бессмысленны. Даже если некоторые начинают прозревать, даже если пытаются бороться, то остаются наедине со своими страхами. Первый робот помог коту пройти дальше, оставшись за железной дверью и пожертвовав собой. Революционерка была схвачена охранниками, а B-12 и вовсе сгорел. После открытия купола мы видим, что жизнь возвращается в мёртвые города. Монстры под действием света умирают, а революционерка видит, как её преследователи отключаются. Что будет дальше, нам предстоит узнать через несколько лет, ну а пока любители модификаций активно включились в рисование новых текстур для главного героя. Я не буду перечислять всех разработок. Если вам интересно, переходите по ссылке, где есть десятки популярных модов. Ниже один из примеров, с заменой главного героя на Гарфилда.

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Ещё раз напомню, что это явно не мой жанр. Вот Horizon Zero Dawn или God of War – это действительно захватывающие игры, а здесь смесь бродилки и примитивного квеста. Авторы приплели сюда жанр киберпанка, явно рассчитывая привлечь внимание фанатов, и им это удалось. Скажу честно, никакого киберпанка здесь нет, хотя пост-апокалипсис присутствует. Большая часть человечества вымерла по неизвестным причинам, а оставшиеся спрятались под большим куполом. Если верить помощнику B-12, то в городах царила напряжённая атмосфера. Обличённые властью игнорировали проблемы большинства, энергии не хватало, а окончательно поставить точку в истории смогла разразившаяся чума. Неясно, когда пришли зурки, но нам прямо говорят, что они стали порождением мусора, который оставляли люди. В такой ситуации обычно пишут, что игра ставит перед нами философские дилеммы. Не ставит. Stray – это игра про кота, который ищет путь домой. Мы не можем никому помочь, поскольку все остальные уже обречены. У людей был свой шанс. Если судить по некоторым намёкам, роботы живут в городе столетия, но так и не нашли своё я. Некоторые пытаются куда-то бежать, но даже в моменты протеста не осознают, куда и зачем. И только наш кот точно знает, что где-то нам в Аутсайде его ждёт семья.

Рекомендую ли я Stray? Почему бы и нет. Игра мне понравилась, но из-за неожиданной концовки осталось лёгкое разочарование (о чём я уже говорил). Уж простите, но я пишу со спойлерами, поэтому у тех, кто ещё не знаком с историей, первое впечатление будет не таким, как у меня. В то же время, в игре достаточно моментов, которые позволяют удерживать геймера у монитора. Сегодня заумные любители писать отзывы об играх называют коммуникацию между героями словом «химия». Я не уверен, что она тут есть. Коту удаётся понять проблемы роботов. Он пытается им помочь, но из-за ограниченных возможностей оказывается не способен найти решение, которое позволило бы всем жить долго и счастливо.