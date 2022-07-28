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Продажи телевизоров рухнули по всему миру – цены могут снизиться, но на рынок РФ это не повлияет
По итогам 2 квартала Samsung просела на 30%, а всему виной остановка производства в РФ
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Когда мы читаем аналитическое мнение специалистов в своей области, то ожидаем получить исчерпывающие комментарии. Очень часто так и происходит, но есть направления, где одни и те же события могут трактоваться по-разному. Именно поэтому так сложно предсказать популярность того или иного смартфона, телевизора и даже нового бренда модной одежды. Но есть и фундаментальные факторы, позволяющие заранее предугадать рост или падение пользовательского спроса. Простая ситуация: в России был создан искусственный дефицит туалетной бумаги. В результате миллионы жителей страны сметали с полок абсолютно всё, от дешёвых марок, до элитных брендов, которые никогда не пользовались успехом. Через неделю пришла большая поставка, которая также была сметена с прилавков, и только после насыщения рынка покупатели перестали выхватывать друг у друга драгоценные рулоны. Любой эксперт вам скажет, что какое-то время будет наблюдаться падение спроса, а продажи туалетной бумаги сильно замедлятся. Для магазина это не проблема, поскольку есть тысячи других товаров, тем более что сверхдоходы уже получены. Никто не удивляется, а вот с телевизорами всё почему-то иначе.

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В 2020 году случился настоящий бум, когда производители с трудом успевали выпускать телевизоры, насыщая рынок новой продукцией. Причин для этого было несколько. Есть мнение, что главная из них состояла в том, что пандемия загнала миллионы людей в собственные дома. Переход на удалённую работу высвободил массу времени, а смотреть сериалы на экране планшета или ноутбука – это не так удобно, как на большом ярком дисплее. В итоге мы наблюдали рекордные продажи, а все ключевые игроки рапортовали о получении сверхдоходов. Вполне возможно, что без глобального экономического кризиса и роста напряжённости падение продаж электроники было бы не таким явным, но сегодня в мире нестабильно. Европейцы обеспокоены ростом цен на энергоносители, а в США спрос падает из-за перенасыщения и высокой инфляции. Налицо падение покупательской способности, но перенасыщение рынка всё только усугубило и без того непростой расклад.

Согласно аналитическим данным TrendForce, сложнее всего положение у Samsung. Во втором (2) квартале текущего года южнокорейский производитель столкнулся с 30% падением продаж, что стало для компании неприятным сюрпризом. Возникли сложности и у LG, а до недавнего времени оба производителя занимали 33% всего рынка. Если верить оптимистичным прогнозам, то поставки Samsung по итогам 2022 года сократятся на 8% (до 38 миллионов телевизоров), тогда как LG просядет на 11.6%, отгрузив не больше 25.74 миллиона телевизоров. Не стоит сбрасывать со счетов и антироссийские санкции. В марте Samsung совершенно неожиданно остановила производство на калужском заводе, что не могло пройти бесследно для рынка. Уже в июне предприятие возобновило работу, но поставки идут исключительно на экспорт. Цена на телевизоры в РФ подросли, что не могло не повлиять на падение спроса. Параллельный спрос всё ещё не привёл к стабилизации цен, а в страну уже идёт китайские бренды. Ну и кого после этого удивляет резкое падение рыночной доли Samsung?

До недавнего времени Samsung занимала 19.8% рынка, на втором месте с 12.8% располагалась LG. Следом шли китайцы: TCL – 11.5%, Hisense – 8.7% и Xiaomi – 6.1%. Что любопытно, аналитики фиксируют рост продаж со стороны Hisense, в результате чего китайская компании сможет занять 2 место с результатом 22.76 миллиона телевизоров. Продажи TCL и Xiaomi немного просядут, но падение не превысит 3.-4%. На фоне происходящего нас может ожидать небольшая ценовая война. Вполне возможно, что лидеры рынка в лице южнокорейских брендов просто так не захотят отдавать рынок китайцам. Насколько активным будет противостояние, сказать сложно. У обеих сторон есть запасы прочности, но с Samsung в этом плане сравниться не может никто. Ключевая особенность заключается в том, что большая часть деталей выпускается централизованно, тогда как все остальные закупают комплектующие на рынке.

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Ну а российских покупателей всё это не касается. Официальных поставок Samsung в РФ пока нет, а всё то, что идёт по параллельному импорту, не может претендовать на скидки. Хорошо уже то, что цены не растут. Хотя, это поверхностная оценка, ведь после коррекции рубля до 70 и выше мы можем увидеть, как вся санкционка сильно подорожает. Источник

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#samsung #санкции #телевизоры
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