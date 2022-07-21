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Китайская SMIC освоила 7-нм техпроцесс, что позволит составить конкуренцию Intel, AMD и NVIDIA
Эксперты доказали, что перед нами 100% копия 7-нм техпроцесса TSMC
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Немногие знают о том, что США контролируют все высокотехнологические корпорации по обе стороны океана. Нет ничего удивительного в том, что дядюшка Сэм заглядывает в гости к Intel, AMD или NVIDIA, а вот указания в адрес руководства тайваньской TSMC выглядят странно. Многим непонятно, на каком основании американцы могут требовать у промышленных гигантов скорректировать свои поставки в сторону тех или иных компаний. Что же, это долговременный процесс. США уже много десятилетий щедро раздают гранты на обучение в собственных ВУЗах жителям лояльных стран. Лучшие студенты получают шанс поработать на высокотехнологических предприятиях, а после возвращаются в свои страны, где осознанно идут в фарватере экономической и политической линии США.

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Немало этому способствуют некоммерческие организации, церкви и детские центры, разбросанные по всему миру, где местные аборигены проникаются духом демократии и начинают верить в чужие идеалы, отстаивать ценности и так называемую американскую мечту. Европейские страны десятилетиями находились под крылом заботливых США, что открывало перед ними массу возможностей, а вот тех, кто пытался отстаивать национальные интересы, ждали сложности. Например, уже несколько лет Китай не может получить разрешение на закупку оборудования для печати чипов у голландской компании ASML. Напомним, это единственный производитель степперов для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), без которых невозможно создать современное полупроводниковое изделие.

В итоге китайские компании вынуждены скупать старое железо, пытаясь выжать из него гораздо больше, чем было изначально задумано. Известно, что 10-нм технологический процесс прошёл мимо SMIC, а вот 7-нм нормы китайская компания уже осилила. В руки специалистов TechInsights попал чип Minerva, предназначенный для майнинга Биткоинов. Эксперты провели тщательное исследование в результате чего выяснили, что китайцы просто скопировали 7-нм аналоги тайваньской TSMC. При этом копия выполнена качественно, несмотря на то что в Поднебесной просто нет оборудования для создания подобных технологий. Предполагается, что инженеры SMIC использовали старые степперы.

Специалисты TechInsights отмечают, что чип кажется простым и получил размер 4.6х4.2 мм. Это значит, что китайцы находятся на первом этапе освоения подобного технологического процесса. Несмотря на это чип для майнинга является отличной тренировочной базой, позволяющей отточить способность выпускать полупроводники по 7-нм техпроцессу. Уже в следующем поколении SMIC освоит подобную технологию в полном объёме, что позволит составить конкуренцию продуктам американских компаний предыдущего поколения. В то же время эксперты уверены, что китайцы получают низкий выход годных чипов, что в данном случае не так важно, ведь речь идёт о национальной безопасности, которая находится под угрозой из-за непрекращающихся попыток со стороны США запретить ASML и TSMC сотрудничать с материковым Китаем.

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Предполагается, что тайваньская TSMC может подать в суд на SMIC, что может привести к тому, что за пределами Поднебесной продукты, выпущенные по 7-нм технологическому процессу, будут запрещены к продаже. Судя по всему, китайскую компанию такие проблемы волную мало, поскольку не исключено, что на подходе очередная санкционная война. Никто не знает, что придёт в голову сонному Джо и его последователям. Руководство США уже доказало, что способно идти на саморазрушающие действия, в надежде нанести ущерб потенциальному противнику. Поскольку в экономическом планет РФ не претендует на противостояние с Америкой, то против Китая могут быть приняты куда более жёсткие санкции. Источник

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#полупроводники #smic
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