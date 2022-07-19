Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
РФ готовится взять с полки газовую дубину – цены на энергоносители в ЕС этой зимой вырастут на 290%
Ну а пока на улице лето, птички поют, и думать о проблемах европейские политики не хотят
анонсы и реклама
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей

Много лет назад Европа решила окончательно отказаться от сжигания ископаемого топлива. Переход на зелёную энергетику был продиктован заботой о природе, но лоббировался элитами, преследовавшими исключительно личные выгоды. А вы знали, что только в 10% случаев ветряная турбина может окупиться? Получается так: вы тратите на ветряк больше энергии, чем он может дать за весь жизненный цикл, а после называете это зелёной энергетикой. Вот только сжигаете вы дешёвый газ, а получаете жутко дорогое зелёное электричество. Словом, руководство Евросоюза просто не читало техническую документацию, а советникам неплохо заплатили, что позволило протолкнуть нужные законы.

реклама

Сегодня, когда Европа находится на пороге энергетического и экономического кризисов, всё чаще звучат призывы отказаться от принятых директив. Раскупориваются угольные ТЭЦ, а чиновники смотрят на приближающуюся зиму с тревогой. К несчастью, европейские элиты имеют на этот счёт своё мнение, которое не совпадает с реальностью. Любой мало-мальски знакомый с физикой школьник скажет вам, что солнечная энергетика в большинстве европейских стран сильно убыточна, но министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продолжает гнуть свою линию. Фрау требует отказаться от российских энергоносителей, ведь единственная альтернатива для Германии состоит в возобновляемых источниках. Кто-нибудь уже расскажите фрау Анналене о том, что климат Германии не подходит для солнечной энергетики, а ветряки убыточны.

Как вы знаете, ЕС согласовал 7-й пакет антироссийских санкций. На этот раз обошлось без жертв для самой Европы. Всего в списке 48 физических лиц и 9 компаний, которые так или иначе связаны с правительством РФ и подрывают основы европейской демократии. Вот только даже такие незначительные санкции столкнулись с ожесточённым сопротивлением. В связи с этим выступил глава ЕС Жозеп Боррель. Очевидно, что он стал очередной жертвой дезинформации. Господин Жозеп заявил, что после введения санкций нефть и газ стали дешеветь. Возможно, стоит отправить политика в турне по Европе, где он встретиться с избирателями и спросит у них о том, в какую сторону изменились цены в платёжках за коммунальные услуги.

Ну и на этом фоне особенно интересно звучат призывы американских и европейских политиков ограничить цены на российскую нефть. ЕС уже принял директиву, согласно которой до конца текущего года содружество на 90% планирует себя ограничить в потреблении нефти из РФ. Вот только пока поток чёрного золота в Европу растёт. Как оказалось, за май и июнь страны ЕС закупили у России в 2 раза больше нефти, чем годом раньше, при этом цена была в 2 раза выше. Несложно подсчитать, что чистый доход вырос в 4 раза. О проблемах с поставками газа в ЕС вы уже осведомлены. 21 июля Северный поток должен быть запущен, а пока один из крупных операторов в Германии заявил, что раскупорил зимние хранилища. Несмотря на некоторый запас (65% заполнение) для прохождения холодов газа не хватит, а руководство газовых компаний уже сообщило рядовым немцам о том, что цены зимой вырастут на 290% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
3070 дешевле 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Рухнула цена i9 12900K - смотри
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Нет никаких сомнений, что Европу ждут сложности, а вот насколько сильно всё это ударит по обычным гражданам, сказать сложно. Аналитики отмечают, что континент ждёт затяжной политический кризис. Головы чиновников уже начали сыпаться на костёр истории, но всё самое интересное ещё впереди. А пока мы вам рекомендуем подождать до 21 июля, когда и будет известно о запуске или продолжении технических работ трубопровода Северный поток. Турбина уже выехала из Канады и прибудет в Германию 26 июля. После этого агрегат ждёт долгий путь в Россию, установка и тесты. Вполне возможно, что Северный поток снова остановят, а после возникнут дополнительные трудности. Мы всё больше слышим о том, что РФ только готовится взять с полки санкционную дубину, ну а насколько она будет эффективной, покажет время. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #газ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
CNews: Samsung тихо возвращается на российский рынок и начинает торговлю "серым" товаром
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сервис онлайн объявлений "Авито" может прекратить свое существование, как и другие барахолки
56
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
68
Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
19
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
6
Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается: Ethereum подорожала на 27%, а Биткоин – на 8,5%
12
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
19
На Aliexpress курс остановился на 73 руб при продаже наличных долларов в Москве по 64 руб
38
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
20
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
18
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
11
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
11
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
10
Доходы майнеров продолжают лететь в пропасть – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 1184 дня
10
Британское правительство требует от производителей видеоигр защитить детей от «лутбоксов»
9
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
105
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Тайваньская PSMC столкнулась с отказом клиентов закупать чипы в прежних количествах
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 с памятью 3D V-Cache должны появиться к ноябрю
8
Стрекоза и Муравей: Европейские страны не успевают заполнить газовые хранилища к зиме
2

Популярные статьи

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
59
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
32
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
26
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
24
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
10
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11

Сейчас обсуждают

Schokn-Itrch
16:28
В заголовке ошибка. Вместо "World of Tanks" нужно "того чтобы тебя смогли анально пенетрировать истинные арийцы"
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
Александр Дедок
16:27
а ведь 8-9 лет назад онлайн танков в России был по 500-600 тысяч и больше. И это было не в дни каких-либо акционных событий, а просто в рядовые игровые будни.
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
Светлана Шадрина
16:27
Пепец. Покупать дорогой бренд, что бы выкручиваться из за ошибок производителя. Бред. Делают деньги из воздуха, на фанатах.
Проблемы с перегревом MacBook Air M2 решаются с помощью небольшого моддинга за 15 USD
Rey.B.
16:24
Было бы что нового. А то только версии штампуют, да всем удобные и привычные функции обрезают. Ну вот чем Мелкософту не угодила кнопка "Пуск"? Лично меня, она и в стиле ВинХР вполне устраивает. - Это...
Windows 7 всё ещё актуальна – Microsoft продлит техподдержку старой ОС до 2026 года
Александр Дедок
16:23
10 лет назад это была отличная игра. А потом варгеймингу стало мало денег.
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
Александр Дедок
16:22
ублюдки те, то превратил отличную в прошлом игру в унылую донат-помойку.
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
Александр Дедок
16:21
а все просто - последние годы в танки без доната стало можно играть, только используя читы. То есть или ты платишь варгеймингу за премиум танки, премиум аккаунт, голдовые снаряды и допы, или же ты пла...
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
Kolyan108
16:20
Ну уж тонну. Например в Cyberpunk 2077 в 4K видеокарта RTX 3090 с Dlss Качество фпс часто просаживается ниже 60. А хочется и не только эталонные 60 фпс, но и 160 на соответствующем мониторе.
GeForce RTX 4090 выдаёт более 160 кадров/с в игре Control с трассировкой лучей и DLSS на 4K
analoговнет
16:19
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Anglesmith
16:17
Ну что за малограмотная чепуха? >>медное основание с охлаждающими ребрами высокой плотности, которые отлично рассеивают тепло. Задача медного основания - не рассеивать тепло, а поглощать его. >>Надеж...
Akasa анонсировала жидкостное охлаждение для процессоров Intel LGA 1700 и AMD AM4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем