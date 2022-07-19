Ну а пока на улице лето, птички поют, и думать о проблемах европейские политики не хотят

Много лет назад Европа решила окончательно отказаться от сжигания ископаемого топлива. Переход на зелёную энергетику был продиктован заботой о природе, но лоббировался элитами, преследовавшими исключительно личные выгоды. А вы знали, что только в 10% случаев ветряная турбина может окупиться? Получается так: вы тратите на ветряк больше энергии, чем он может дать за весь жизненный цикл, а после называете это зелёной энергетикой. Вот только сжигаете вы дешёвый газ, а получаете жутко дорогое зелёное электричество. Словом, руководство Евросоюза просто не читало техническую документацию, а советникам неплохо заплатили, что позволило протолкнуть нужные законы.

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Сегодня, когда Европа находится на пороге энергетического и экономического кризисов, всё чаще звучат призывы отказаться от принятых директив. Раскупориваются угольные ТЭЦ, а чиновники смотрят на приближающуюся зиму с тревогой. К несчастью, европейские элиты имеют на этот счёт своё мнение, которое не совпадает с реальностью. Любой мало-мальски знакомый с физикой школьник скажет вам, что солнечная энергетика в большинстве европейских стран сильно убыточна, но министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продолжает гнуть свою линию. Фрау требует отказаться от российских энергоносителей, ведь единственная альтернатива для Германии состоит в возобновляемых источниках. Кто-нибудь уже расскажите фрау Анналене о том, что климат Германии не подходит для солнечной энергетики, а ветряки убыточны.

Как вы знаете, ЕС согласовал 7-й пакет антироссийских санкций. На этот раз обошлось без жертв для самой Европы. Всего в списке 48 физических лиц и 9 компаний, которые так или иначе связаны с правительством РФ и подрывают основы европейской демократии. Вот только даже такие незначительные санкции столкнулись с ожесточённым сопротивлением. В связи с этим выступил глава ЕС Жозеп Боррель. Очевидно, что он стал очередной жертвой дезинформации. Господин Жозеп заявил, что после введения санкций нефть и газ стали дешеветь. Возможно, стоит отправить политика в турне по Европе, где он встретиться с избирателями и спросит у них о том, в какую сторону изменились цены в платёжках за коммунальные услуги.

Ну и на этом фоне особенно интересно звучат призывы американских и европейских политиков ограничить цены на российскую нефть. ЕС уже принял директиву, согласно которой до конца текущего года содружество на 90% планирует себя ограничить в потреблении нефти из РФ. Вот только пока поток чёрного золота в Европу растёт. Как оказалось, за май и июнь страны ЕС закупили у России в 2 раза больше нефти, чем годом раньше, при этом цена была в 2 раза выше. Несложно подсчитать, что чистый доход вырос в 4 раза. О проблемах с поставками газа в ЕС вы уже осведомлены. 21 июля Северный поток должен быть запущен, а пока один из крупных операторов в Германии заявил, что раскупорил зимние хранилища. Несмотря на некоторый запас (65% заполнение) для прохождения холодов газа не хватит, а руководство газовых компаний уже сообщило рядовым немцам о том, что цены зимой вырастут на 290% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Нет никаких сомнений, что Европу ждут сложности, а вот насколько сильно всё это ударит по обычным гражданам, сказать сложно. Аналитики отмечают, что континент ждёт затяжной политический кризис. Головы чиновников уже начали сыпаться на костёр истории, но всё самое интересное ещё впереди. А пока мы вам рекомендуем подождать до 21 июля, когда и будет известно о запуске или продолжении технических работ трубопровода Северный поток. Турбина уже выехала из Канады и прибудет в Германию 26 июля. После этого агрегат ждёт долгий путь в Россию, установка и тесты. Вполне возможно, что Северный поток снова остановят, а после возникнут дополнительные трудности. Мы всё больше слышим о том, что РФ только готовится взять с полки санкционную дубину, ну а насколько она будет эффективной, покажет время. Источник.