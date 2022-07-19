Это значит, что Windows 7 будет получать техподдержку на протяжение 16 лет

Windows 7 вышла в далёком 2009 году и стала настоящим глотком воздуха для миллионов пользователей после неудачной Vista. К тому моменту подавляющее большинство компьютеров работало на старой Windows ХР, которая сильно ограничивала возможности современного оборудования из-за целого ряда устаревших функций. Сегодня об этом помнят единицы, поскольку смена операционных систем стала безболезненной, а Windows 11 имеет минимальные отличия от Windows 10. Тем не менее в начале 2020 гад официальная техническая поддержка Windows 7 была прекращена, а у всех, кто отказался бесплатно перейти на более новые версии операционных систем, возникли проблемы с безопасностью данных.

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Обычные пользователи относятся к там вещам наплевательски. Многие открыто заявляют, что хакерам у них взять нечего, не осознавая, что могут стать частью атаки на крупные корпорации или понемногу обогащать предприимчивых фермеров, копая для них криптовалюту. Когда дело касается тех или иных компаний, то у руководства есть несколько вариантов. Наиболее перспективный вариант состоит в установке новой операционной системы, вот только здесь не всё так просто, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях необходимо купить новое железо, поскольку старые компьютеры работают на новых ОС медленно. Мало того, требуется переобучение персонала, не говоря уже о стоимости лицензионных пакетов программного обеспечения. Всё это выльется в миллионы долларов, а значит нужно искать другие варианты. Именно поэтому существует программа расширенной технической поддержки Microsoft, предполагающая выход обновлений для старушки Windows 7. Сложность в том, что уже в январе 2023 года программа завершится, а ведь в мире есть не меньше 11.5% компьютеров, которые до сих пор работают под устаревшей ОС.

Как сообщается, Microsoft планирует продлить действие программы, что позволит увеличить срок ещё на 3 года. В результате обновления безопасности и поддержка стабильной работы операционной системы Windows 7 будет осуществляться до января 2026 года. Инсайдеры сообщают, что такой шаг станет приятной новостью для тех, кто не может, либо не хочет тратить деньги на переход на новую операционную систему. Особенно всё это актуально сегодня, когда глобальная экономика находится не в лучшем состоянии. Очевидно, что высвободившиеся деньги можно направить на более важные направления. Известно, что под расширенную поддержку подпадает 5 различных версий старой операционки. Это: Windows Embedded POS Ready 7, Windows Server 2008 R2, Windows 7 SP1 Pro, Windows Embedded Standard 7 и Windows 7 SP1 Enterprise.

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По мнению экспертов, Windows 7 ещё долго будет находиться в тройке самых популярных операционных систем. Windows 8 была воспринята в штыки, а других альтернатив просто нет. Нужно учитывать, что перед нами не благотворительная акция, ведь Microsoft берёт за каждую лицензию от 50 до 200 долларов в год, что является довольно внушительной суммой если учитывать, что расширенной технической поддержкой могут пользоваться десятки миллионов компьютеров. Точных данных на этот счёт нет, а вот обычным пользователям поддержка недоступна. Если вы до сих пор сидите на старой ОС и назло Биллу Гейтсу не переходите на Windows 10, то мы рекомендуем хотя бы обезопасить себя в интернете. Поскольку встроенный антивирус в Windows 7 больше не работает, то стоит скачать пакеты с обновлениями с торрентов. Они устанавливаются автоматически, что позволит вам до 2026 года держать свою систему в тонусе. Накатывать патчи раз в месяц, как это делают корпоративные клиенты, не стоит, но пару раз в год проводить такую процедуру нужно. Автор данного материала лично знаком с владельцем небольшой компании, который таким образом получает бесплатные обновления для 20 старых компьютеров под устаревшей операционной системой.