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Zelot За пост начислено вознаграждение
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
Качество картинки не радует, но зато количество кадров в секунду стабильно высокое
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Многие геймеры знают о подорожании видеокарт из-за майнеров только понаслышке. Когда эти пользователи заглядывают в магазин, то обращают внимание на модели, соответствующие их экономическому благосостоянию. Проще говоря, если в кармане не больше 20 тысяч рублей, то такой геймер не вникает в подробности и не сетует на то, что ещё два года назад аналогичная модель стоила не больше 10 тысяч рубликов. Всё это приводит к печальным последствиям. Когда геймер приносит домой видеокарту, то приходит к выводу, что она не тянет современные игры, и только после этого начинает изучать тесты, пытаясь разобраться в причинах низкого количества кадров в секунду.

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Многие полагают, что единственный способ, позволяющий решить данную проблему, состоит в возврате видеокарты в магазин. Логика простая: нужно доплатить ещё денег, получив желаемый результат. Если бы всё в этой жизни было бы так просто. Вот только в реальности далеко не у всех есть возможность доплатить ещё 10 000 рублей, а значит для многих кажущиеся простым предложение – не вариант. Есть ещё одно решение: снизить разрешение дисплея и настройки графики. Здесь всё правильно, ведь в такой ситуации вы действительно сможете запускать новые игры, хотя и лишитесь красивой картинки. По мнению автора канала RandomGaminginHD, есть ещё один способ. Дело в том, что многие пользователи купили себе монитор с разрешением 2К или даже 4К. Представьте себе какой отвратительной будет картинка на 32 дюймовом дисплее 2К, если вы снизите разрешение до 720р.

Итак, если у вас большой монитор с высоким разрешением, но нет денег на мощную видеокарту, то гораздо проще и дешевле будет покупка старого дисплея с разрешением 1080р. Смело берите 21-дюймовый агрегат, который сегодня стоит до тысячи рублей и будет служить вам ещё много лет. Дабы доказать свою правоту блогер провёл тесты старушки GeForce GTX 1050 в нескольких разрешениях. В первом случае это было народное 1080р, а после уходящее в прошлое 768р. Результаты доступны на видео, ну а мы кратко пройдёмся по каждой игре.

  • Cyberpunk 2077: 33 кадра в секунду в 1080р и 55 кадров в секунду в 768р. Это значит, что удалось выиграть свыше 80% фрамрейта благодаря снижению разрешения дисплея.
  • Elden Ring: 35 кадров в секунду в 1080р и 58 кадров в секунду в 768р. Таким образом удалось выиграть больше 65% благородя смене разрешения дисплея.
  • Forza Horizon 5: 53 кадра в секунду в 1080р и 75 кадров в секунду в 768р. Здесь прирост не такой впечатляющий и составил чуть больше 40%.
  • Halo Infinite: 32 кадра в секунду в 1080р и 55 кадров в секунду в 768р. В данном случае удалось выиграть больше 70% прироста fps после смены разрешения.

Для каждой игры настройки графики выбирались отдельно и находились где-то между средними и низкими. В результате картинка выглядит печально, а визуальная составляющая просто удручает. Если бы мы не знали, как на самом деле выглядит Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики, то могли бы подумать, что речь идёт о старой игре 10-летней давности. Точно такая же ситуация с Elden Ring, где большая часть текстур бесследно исчезает в результате даунгрейда разрешения дисплея и снижения качества графики. Многим такой подход покажется тупиковым, поскольку вместо роста геймер возвращается на годы назад. Вот только критики не учитывают нескольких аспектов.

Во-первых, для многих это единственный способ познакомиться с новинками, ведь во всех остальных случаях придётся смотреть прохождение на Youtube. Во-вторых, далеко не все геймеры такие требовательные и принципиальные, а для многих важнее геймплей и сюжет, чем красивые текстуры. А вот плавность картинки жизненно необходима. Рваное повествование, просадки по количеству кадров в секунду и зависания только нервируют, что оставляет неприятные эмоции, не позволяя полностью насладиться игрой. Отметим, что всё это не претендует на истину, ведь у вас может быть своё мнение по этому вопросу, о чём стоит сообщить в комментариях.

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#видеокарты #geforce gtx 1050 #тесты
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