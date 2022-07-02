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Представьте себе следующую ситуацию: вы живёте в небольшой населённом пункте, где есть несколько продуктовых магазинов, но только в одном из них можно купить хлеб. Ежедневно возвращаясь с работы, вы проходите мимо магазинчика, где всегда можно найти свежий батон. Неясно, что с вами произошло, может вы ударились головой, когда пытались угодить своему начальнику, но в какой-то момент вы решили отказаться от покупок в единственном магазине, где есть хлеб. Что же теперь делать? Уже этим вечером ваши дети легли спать голодными, а на утро вы и вовсе решили запретить соседям посещать злосчастный магазин. Когда ситуация казалась безнадёжной владелец магазина в соседнем селе решил поддержать ваш протест, пообещав регулярно отправлять пару булочек хлеба. Очевидно, что на всех два батона не хватит, но вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, вы выступаете перед соседями с призывом уменьшить потребление хлеба, мотивируя это стремлением к здоровому образу жизни. Народ негодует, а некоторые украдкой посещают запретный магазин. Эти ребята уверяют, что ничего там не покупают, а просто ходят посмотреть, но подозрительное урчание их животов говорит об обратном. Вы чувствуете, что скоро не сможете держать в руках большую палку, которой так боятся ваши соседи, но продолжаете игнорировать хлебный.

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Ситуация кажется нереалистичной, но именно так обстоят дела в нашем мире. Европа изо всех сил пытается запретить себе покупать российский газ, то и дело размахивая дубинкой у носа тех, кто не согласен с единым демократическим порывом. Парни из США накачивают ЕС сжиженным газом, но политики предпочитают умалчивать, сколько в итоге СПГ обходится европейским потребителям. Особенно яростные бойцы против своего народа пытаются всё активнее пились под собой сук, ну а где-то в Белом доме аплодирует сонный Джо. Сколько ещё времени будет длиться этот театр абсурда, нам неизвестно. Но есть все основания ожидать резкого ухудшения.

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Прежде всего остановимся на поставках газа. Две недели назад Газпром ввёл ограничения на поставки голубого топлива потребителям в ЕС в связи с техническими проблемами. Формальной причиной стал отказ возврата турбины, без которой невозможно добиться необходимого уровня давления в трубопроводе. В итоге вместо 167 миллионов кубических метров за 24 часа прокачивается всего 67 миллионов кубометров. Специалисты уверяют, что наполнение хранилищ остановилось, а впереди плановая инспекция. Есть мнение, что правительство РФ нашло удобный повод остановить поставка газа, что позволит не нарушать действующие контракты. 11 июля комиссия из ФРГ начнёт проверку газопровода, а сегодня есть все основания ожидать, что его повторный ввод в строй затянется на долгие недели, если не месяцы. Всё это значит, что Европа не успеет закачать достаточно газа в хранилища, а ведь впереди холодная осень 2022 и зима 2023 года. Известно, что совсем недавно Россия поставляла в Европу всего 40% газа, но здесь всё как в реальной жизни. Подумайте, сможете ли вы делать денежные накопления, если ваши доходы резко рухнут на 40%? Скорее всего нет, ведь вам нужно покупать продукты питания и обслуживать насущные запросы семьи. С потреблением газа примерно такая же ситуация, ведь не меньше половины всех поставок уходят на текущие нужды, а значит сжигается безвозвратно, а российские 40% могли бы поступать в хранилища, поскольку зимой потребление растёт. Представители немецкого газового регулятора уже бьют тревогу и ожидают, что рядовые немцы окажутся шокированы, узнав цену на газ осенью 2022 года.

Но если бы проблемы ЕС ограничивались только газом. Вы когда приходите в магазин за хлебушком тоже устанавливаете свои цены на подобную продукцию? А вот главы G7 решили как следует проучить Россию. Для этого они прописывают механизм, позволяющий устанавливать на российскую нефть удобные западным странам цены. Сегодня 1 баррель сорта Brent стоит 110 долларов, а российской Urals около 90 долларов (93 в пятницу). Так вот, дядюшка Сэм решил, что платить русским 90 долларов нерационально, а вот 10 долларов (любая другая сумма) – это уже кое-что. Вот только представители коллективного Запада явно не учли, что никто им продавать нефть на таких условиях не будет. По мнению аналитиков Bloomberg, РФ простым движением способна ввергнуть планету в нефтяной коллапс. Так, если Россия снизит поставки на 3 миллиона баррелей в сутки, то стоимость эталонной марки Brent подпрыгнет до 190 долларов за баррель. Но это только начало, ведь есть и более худший сценарий, при котором ограничения могут достичь 5 миллионов баррелей в сутки, что даёт нам цену в 380 долларов за баррель.

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Неясно, насколько такое развитие событий вообще возможно. В правительстве США уверяют, что решение поддержит не только Евросоюз, но и Индия с Китаем, активно покупающие нефть в России. Сегодня сложно сказать, пойдут ли на такой шаг партнёры РФ. Если это так, то подобное окажется неприятным ударом для страны. Ещё раз повторимся, что предсказать развитие событий сложно, но нам кажется, что оба государства предпочтут ситуативной выгоде долговременное сотрудничество с Россией. Источники: 1, 2, 3.