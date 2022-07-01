За 6 месяцев 2022 года NVIDIA недосчиталась 3 миллиарда долларов

Существует масса аналитических данных, пытающихся объяснить дефицит видеокарт на мировом рынке. Доподлинно подсчитать сколько графических чипов купили майнеры, а сколько успели ухватить геймеры, крайне сложно. Есть несколько противоречивых заявлений. Предполагается, что фермеры за 2021 год купили видеокарт на 15 миллиардов долларов. Пересчитать это в количественном эквиваленте сложно, поскольку стоимость одного и того же графического чипа в России и Китае разнится, но в среднем предлагается отталкиваться от 1000 долларов за одну карту. Но приводятся и менее впечатляющие цифры. Есть мнение, что майнеры купили только каждую третью видеокарту на рынке.

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Скажем так: очень скоро мы узнаем, кто из экспертов ближе к истине, ведь в самое ближайшее время большая часть видеокарт хлынет на вторичный рынок. Согласно подсчётам аналитической компании NST, в 2022 году сложилась крайне тревожная ситуация, поскольку только за первую половину года фермеры потратили на покупку нового железа на внушительные 3 миллиарда долларов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Не удивительно, что доходы всех участников рынка падают, а наибольший удар пришёлся по NVIDIA. Можно сказать с полной уверенностью, что Дженсен Хуанг совершил огромную ошибку. Так, в 2020 году он сделал минимальный заказ на производство графических чипов, а весь 2021 год провёл в ожидании криптозимы. Несмотря на все обещания, количество видеокарт в рознице росло медленно, а цены на них начали снижаться не потому, что NVIDIA стала выпускать больше продукции, а на фоне падающего курса Эфира. Очевидно, что Дженсен Хуанг должен был ещё в начале 2021 года удвоить производство, но сделанные в этом направлении шаги оказалась явно недостаточными, в результате многие геймеры просто не смогли себе позволить платить двойную цену за видеокарты. А майнеры могли, а теперь NVIDIA будет пожинать плоды своих действий.

Вообще было бы глупо пенять только в сторону зелёных, ведь есть ещё и AMD. Эксперты полагают, что Лиза Су даже теоретически не могла нарастить производство настольных видеокарт. Причина в высоком спросе на игровые приставки, а также необходимость удерживать рынок настольных процессоров. Ну и не забывайте, что в последние годы красные пытаются активно переломить ситуацию на серверном направлении, а значит свободных мощностей для выпуска графических чипов не было. Ну а NVIDIA явно могла поднажать, что привело бы к появлению на рынке достаточного количества видеокарт для покрытия спроса не только со стороны майнеров, но и геймеров. Ну а теперь любители компьютерных игр отправятся прямиком на вторичный рынок, где цены ниже и доступен огромный выбор с полноценной гарантией.

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Как стало известно, на фоне происходящих событий руководство NVIDIA уже начало подготовку к затяжной криптозиме и резкому снижению спроса на видеокарты. Инсайдеры уверяют, что ожидать большого количества видеокарт серии GeForce RTX 4000 не стоит. Якобы, зелёные ощутимо сократили заказы на производство графических чипов по 5-нм нормам на заводах TSMC. Таким способом компания явно пытается уменьшить удар по рознице. Логика следующая: чем меньше видеокарт поступает в магазины, тем выше цены, поскольку многие направления остаются в дефиците. Скорее всего, на этот раз такой финт ушами не пройдёт, поскольку даже сегодня мы видим в магазинах РФ рекомендованные рублёвые цены на графические чипы. В США стоимость отдельных позиций уже давно ушла ниже официальной, а впереди большое падение. Давление на рынок будет нарастать, а средняя цена падать. В 2019 году мы уже нечто подобное видели, а Дженсен Хуанг уверял, что сделал правильные выводы. Получается, что глава NVIDIA не учится на своих ошибках, ну а учитывая нарастающий экономический кризис, положению компании не позавидуешь. Только за прошедшие полгода стоимость NVIDIA рухнула на 50%, а аналитики ожидают снижения курса акций всех технологических компаний. Повторимся, предсказать силу удара сложно. Но тот факт, что очень многое будет завесить от того, насколько много купили видеокарт майнеры, не вызывает сомнений. Например, Лизу Су уверяла, что майнеры и вовсе почти не берут видеокарты AMD. Что же, в таком случае госпоже Су волноваться не приходится, чего не скажешь о Дженсене Хуанге, сочувствовать которому мы не будем. Источник 1, 2.