Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Доходы NVIDIA резко обрушились – дорогие видеокарты не нужны ни майнерам, ни геймерам
За 6 месяцев 2022 года NVIDIA недосчиталась 3 миллиарда долларов
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Существует масса аналитических данных, пытающихся объяснить дефицит видеокарт на мировом рынке. Доподлинно подсчитать сколько графических чипов купили майнеры, а сколько успели ухватить геймеры, крайне сложно. Есть несколько противоречивых заявлений. Предполагается, что фермеры за 2021 год купили видеокарт на 15 миллиардов долларов. Пересчитать это в количественном эквиваленте сложно, поскольку стоимость одного и того же графического чипа в России и Китае разнится, но в среднем предлагается отталкиваться от 1000 долларов за одну карту. Но приводятся и менее впечатляющие цифры. Есть мнение, что майнеры купили только каждую третью видеокарту на рынке. 

реклама

Скажем так: очень скоро мы узнаем, кто из экспертов ближе к истине, ведь в самое ближайшее время большая часть видеокарт хлынет на вторичный рынок. Согласно подсчётам аналитической компании NST, в 2022 году сложилась крайне тревожная ситуация, поскольку только за первую половину года фермеры потратили на покупку нового железа на внушительные 3 миллиарда долларов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Не удивительно, что доходы всех участников рынка падают, а наибольший удар пришёлся по NVIDIA. Можно сказать с полной уверенностью, что Дженсен Хуанг совершил огромную ошибку. Так, в 2020 году он сделал минимальный заказ на производство графических чипов, а весь 2021 год провёл в ожидании криптозимы. Несмотря на все обещания, количество видеокарт в рознице росло медленно, а цены на них начали снижаться не потому, что NVIDIA стала выпускать больше продукции, а на фоне падающего курса Эфира. Очевидно, что Дженсен Хуанг должен был ещё в начале 2021 года удвоить производство, но сделанные в этом направлении шаги оказалась явно недостаточными, в результате многие геймеры просто не смогли себе позволить платить двойную цену за видеокарты. А майнеры могли, а теперь NVIDIA будет пожинать плоды своих действий.

Вообще было бы глупо пенять только в сторону зелёных, ведь есть ещё и AMD. Эксперты полагают, что Лиза Су даже теоретически не могла нарастить производство настольных видеокарт. Причина в высоком спросе на игровые приставки, а также необходимость удерживать рынок настольных процессоров. Ну и не забывайте, что в последние годы красные пытаются активно переломить ситуацию на серверном направлении, а значит свободных мощностей для выпуска графических чипов не было. Ну а NVIDIA явно могла поднажать, что привело бы к появлению на рынке достаточного количества видеокарт для покрытия спроса не только со стороны майнеров, но и геймеров. Ну а теперь любители компьютерных игр отправятся прямиком на вторичный рынок, где цены ниже и доступен огромный выбор с полноценной гарантией. 

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Как стало известно, на фоне происходящих событий руководство NVIDIA уже начало подготовку к затяжной криптозиме и резкому снижению спроса на видеокарты. Инсайдеры уверяют, что ожидать большого количества видеокарт серии GeForce RTX 4000 не стоит. Якобы, зелёные ощутимо сократили заказы на производство графических чипов по 5-нм нормам на заводах TSMC. Таким способом компания явно пытается уменьшить удар по рознице. Логика следующая: чем меньше видеокарт поступает в магазины, тем выше цены, поскольку многие направления остаются в дефиците. Скорее всего, на этот раз такой финт ушами не пройдёт, поскольку даже сегодня мы видим в магазинах РФ рекомендованные рублёвые цены на графические чипы. В США стоимость отдельных позиций уже давно ушла ниже официальной, а впереди большое падение. Давление на рынок будет нарастать, а средняя цена падать. В 2019 году мы уже нечто подобное видели, а Дженсен Хуанг уверял, что сделал правильные выводы. Получается, что глава NVIDIA не учится на своих ошибках, ну а учитывая нарастающий экономический кризис, положению компании не позавидуешь. Только за прошедшие полгода стоимость NVIDIA рухнула на 50%, а аналитики ожидают снижения курса акций всех технологических компаний. Повторимся, предсказать силу удара сложно. Но тот факт, что очень многое будет завесить от того, насколько много купили видеокарт майнеры, не вызывает сомнений. Например, Лизу Су уверяла, что майнеры и вовсе почти не берут видеокарты AMD. Что же, в таком случае госпоже Су волноваться не приходится, чего не скажешь о Дженсене Хуанге, сочувствовать которому мы не будем. Источник 1, 2

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #майнеры
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
В России продолжают падать цены на видеокарты: RTX 3060 Ti за 52 тыс. рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
161
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
8
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
10
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
24
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
30
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
107
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
57
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
8
Три смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 13 на Android 13
+
NVIDIA решила не публиковать разгромные сравнения GTX 1630 и GTX 1050, но они всё равно просочились
31
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
53
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
31
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
11
Процессоры в магазинах РФ становятся доступнее – Ryzen 9 5950X на 27 000р ниже рекомендованной цены
13
MSI добавила в материнские платы AM4 серии 500 функцию Kombo Strike для AMD Ryzen 7 5800X3D
1
На складах южнокорейских поставщиков полупроводниковых компонентов начали увеличиваться запасы
+
Известный майнер купил 8 видеокарт GeForce RTX 3070 и намерен добывать Эфир даже во время криптозимы
6
Xiaomi представит смартфоны для геймеров на Snapdragon 8+ Gen1 со 120-Вт зарядкой и 144-Гц дисплеем
1
Видеокарты в российской рознице сильно подешевели – скидки на популярные модели доходят до 50%
4
Армия США заключила контракт на сумму в $1 млрд на приобретение 96 легких танков MPF
27

Популярные статьи

О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
87
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
43
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
22
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
67

Сейчас обсуждают

Tanabe
14:24
т.к. 5600 как ни крути отбраковка от 5600х, то владельцы поговаривают что 5600 по сильнее греется чем его собрат с "х"
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Артём Николаев
14:18
В 1917 году точно также рассуждали. Мы хорошие, они плохие, но до тех плохих не дотянуться, поэтому расстреляем своих. С марта уже нет никакого оттока капитала. И соскамившийся за пару минут Газпром ...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Bloodrender
14:12
Не будет на неё норм ценника в Эрэфистане. Скорее всего её вообще будет не найти у нас в продаже. В лучшем случае будут завозить маленькими партиями и продавать по оверпрайсу.
На сайте MSI показалась MAG B660M MORTAR MAX WiFi DDR4 — плата разгоняет Intel Alder Lake-S не-K
Андрей Маликов
14:11
1) Китайские товары продаются за доллары и только за доллары Абсолютно всем странам мира. 2) РФ в мае2022 потребовала от Индии оплаты нефти в Долларах. 3) Китаю нужны только Доллары, т.к. ей нужно зак...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
flyval
14:09
Ну ладно, работаешь ты пропагандистом... Но нельзя же быть настолько дебильным! Я понимаю, что деньги не пахнут, но ты же, сука, каждый день видишь эту тупую рожу в зеркале!
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
Муж_ЗАГЛOTA
14:09
вообще-то это МУЖИК с ником МАНДУСЯ :D понимаешь у бандэр это зачет быть геем ! они же в Варшаве парад устроили недавно, а бедная ЕС не могла пшэкиздонию за 30 лет на этот подвиг уломать. Но беглые б...
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
incognito_ineta
14:07
В стиме больше половины это игроки в КС, доту и индюшатину. Там и 1060 до сих пор актуальна. И нет игр. Ради чего стоило бы бежать в магазин за новой картой.
Доходы NVIDIA резко обрушились – дорогие видеокарты не нужны ни майнерам, ни геймерам
Артём Николаев
14:05
Банкноты номиналом 100 рублей и 500 рублей имеют размеры - 150 x 65 мм. Банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей имеют размеры - 157 х 69 мм. Все банкноты долларов США имеют один стандартный разме...
Ввод в обращение новой 100-рублевой купюры будет долгим и проблемным – виноваты санкции
cariddau
14:05
1991-98, 2008, 2014, 2022 - доходы населения обрушают каждые несколько лет. Ни одно поколение ещё не пожило спокойно.
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Муж_ЗАГЛOTA
14:04
такая же, как у короля гоблинов ЗЕЛИ )))) + Зеля ему давно в черепную коробку своих фекалиев натолкал -> прорывает бедного :D
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем