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Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
. Radeon RX 6900 XT впервые с начала продаж стоит дешевле 90 000 рублей
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3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Многие наши читатели удивляются тому, что цены на видеокарты в российских магазинах намного выше, чем в США. Что же, есть несколько причин, о которых мы и поговорим. Прежде всего нужно назвать санкции, в результате которых поставки идут через третьи страны, что увеличивает число выгодоприобретателей, а значит вы оплачиваете риски поставщиков, нарушающих запреты европейских политиков. Но даже когда санкций не было, цены были намного выше рекомендованных. Итак, первая хитрость заключается в том, что российская розница считает цены ни в долларах США, а в пересчёте на евро. В результате графический чип, который стоит 300 долларов в Америке, в Европе продаётся за 320 евро (или выше). Поскольку производители ещё и учитывают риски, то вместо прямого перевода этих 320 евро в рубли, они ещё и накидывают 50 евро.

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Говорить об этом не принято, а логики в подобном ценообразовании нет. Так, если рубль укрепляется, то стоимость видеокарт так и остаётся на прежнем уровне, а в ходе снижения курса рубля можно наблюдать, как магазины тут же поднимают стоимость геймерских товаров. Эксперты утверждают, что курс российской национальной валюты не будет укрепляться вечно, а уже осенью начнёт падать. Это значит, что у нас есть всего несколько месяцев, после чего купить видеокарту по текущей цене будет невозможно.

Если вы уже готовы, то сегодня мы рассмотрим несколько интересных моделей по выгодным ценам. GeForce RTX 3090 подешевела до 163 тысяч рублей. На момент поступления в российские магазины рекомендованная стоимость была зафиксирована на отметке 137 тысяч, а значит вместо 1500 долларов для США, геймеры из РФ вынуждены были платить на 500 долларов больше. Как вы знаете, криптолихорадка привела к тому, что GeForce RTX 3090 подорожала до 450 000 рублей, поэтому сегодня у нас наметилось плавное возвращение к официальной стоимости. Если вы уже забыли, то GeForce RTX 3090 может предложить 24 Гб видеопамяти, что будет достаточно для запуска любых игр в 4К и даже 8К, если вы в состоянии позволить себе такой монитор.

GeForce RTX 3080 Ti остаётся бессменным лидером нашего списка. Дело в том, что рекомендованная цена была установлена на отметку 117 000 рублей, а сегодня купить модель производства Palit можно всего за 97 500 рублей. Получается, что выгода достигает 20 000, но стоимость постоянно снижается, а значит через месяц мы увидим ещё более впечатляющую скидку. GeForce RTX 3080 Ti отличается холодным графическим чипом и может похвастать ультимативным уровнем производительности.

В попытке сэкономить некоторые пользователи переходят под знамёна красного лагеря. Radeon RX 6900 XT выглядит на фоне более дорогих флагманов NVIDIA достойно, ну а модель производства Gigabyte ещё и обладает установленной с завода системой жидкостного охлаждения. Можно сказать, что это самая настоящая мечта любого оверклокера. При удачном стечении обстоятельств у вас может получиться неплохой буст, а в результате можно догнать и даже перегнать более дорогую GeForce RTX 3090. Ну а стоит такое удовольствие всего 88 880 рублей.

Далеко не все могут себе позволить видеокарты за 90 тысяч. А вообще есть всего несколько процентов пользователей, которым действительно необходима такая мощь, ведь основная масса геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р, и только 10% играют в разрешении 2К. Radeon RX 6750 XT создана для 2К@60fps. Она стоит всего 50 тысяч рублей, поэтому гораздо доступнее указанных выше графических чипов. Учтите, что перед нами второе поколение серии Big Navi, получившее быструю видеопамять на 18 Гбит/с. Это даёт прирост не больше 5%, но во многих сложных сценах есть просадки именно по этому показателю.

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-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Завершить обзор предлагаем на GeForce GTX 1050 Ti. Это самая недорогая видеокарта из тех, которые можно назвать игровыми. Ниже спускаться просто некуда, ну а за скромные 15 500 рублей вы можете получить доступ ко всем современным играм. Разрешение в самых требовательных придётся снизить до 720р, но это неизбежно, ведь игровые движки развиваются, а сама GeForce GTX 1050 Ti вышла в далёком 2016 году. С тех пор она порядком подрастеряла свои возможности, но продолжается радовать бюджетных геймеров, для которых на первом месте стоит цена.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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