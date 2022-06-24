GeForce RTX 2060 SUPER стоит всего 38 тысяч рублей

Рубль продолжает укрепляться. 23 июня за 1 доллар давали всего 53.46 доллара, что стало самым минимальным показателем за последние годы. Очевидно, что такое положение дел не может не сказываться на стоимости санкционной продукции, которую завозят по серым каналам. Вообще есть сведения, что начались поставки компьютерной техники в рамках параллельного импорта, но пока данных на этот счёт немного, поэтому вопрос относительно происхождения видеокарт и процессоров на прилавках магазинов остаётся открытым.

реклама

В то же время нельзя не заметить, что именно видеокарты вошли в число товаров, которые дешевеют сильнее всего. К примеру, только за два последних месяца флагманы скинули от 100 тысяч рублей и выше, но сегодня мы обойдёмся без шокирующих цифр. Видеокарты дешевеют, и это хорошо. До китайских распродаж ещё далеко, но всё больше графических чипов возвращается к рекомендованным ценам. Приходится констатировать, что речь не идёт о стоимости по текущему курсу доллара к рублю, что не может не беспокоить. Ну а в данном материале мы рассмотрим несколько видеокарт из магазина Ситилинк. Все они стоят дешевле 40 тысяч рублей, а значит даже не самые богатые геймеры могут присмотреть себе подходящую модель.

Предлагаем начать с GeForce RTX 2060 SUPER. По сравнению с обычной версией без приставки «SUPER» здесь можно обнаружить 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину. За счёт этого удалось добиться значительного прироста производительности, а значит даже спустя несколько лет с момента релиза, видеокарта остаётся привлекательной для любителей компьютерных игр. Для мониторов с разрешением 2К рекомендовать GeForce RTX 2060 SUPER мы не можем, ну а в народном 1080р видеокарта способна проявить себя с лучшей стороны. Если верить данным с сайта, то за последнее время цена на эту модель опустилась на 30%. Довольно неплохо.

Иногда в продажу поступают настоящие бестселлеры, которые многие годы остаются популярны. Radeon RX 6600 вполне могла бы претендовать на такую роль если бы не жадность руководства AMD. По рекомендованной цене в 250-275 долларов она могла бы стать самой популярной видеокартой 2022 года, но маркетинговый отдел распорядился иначе. В итоге сегодня с немалой скидкой в РФ такую видеокарту можно взять за 37 тысяч рублей. Radeon RX 6600 чуть быстрее GeForce RTX 2060 SUPER, но разница не такая большая, чтобы об этом говорить всерьёз.

Приятно удивляет стоимость GeForce GTX 1660 SUPER. Если нам не изменяет память, то в 2019 году такая видеокарта стоила около 18 тысяч рублей, ну а сегодня 26 390 рубликов. Учтите, что майнеры пусть и чувствуют себя плохо, но ещё подают признаки жизни, поэтому стоимость популярной у фермеров модели всё ещё держится на довольно высокой отметке. И всё же, ещё в феврале GeForce GTX 1660 SUPER стоила 60 тысяч рублей, поэтому сегодня вы получаете уникальный шанс вернуться в 2019 год с небольшой переплатой.

Почти приблизилась к рекомендованной стоимости и Radeon RX 6500 XT. Видеокарта имеет огромный потенциал, а модель производства PowerColor ещё и предлагает 2 кулера вместо 1 в эталонном варианте. На момент продаж для российской розницы была озвучена цена в 17 тысяч рублей. Ещё раз указываем, что это на модель с примитивной системой охлаждения, поэтому сегодня у нас есть все основания заявить, что и здесь цена вернулась к рекомендациям производителя.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Всего 19 тысяч стоит GeForce GTX 1650. Эта видеокарта никогда не считалась быстрой, но в данном случае нас интересует цена, а на возможность запускать игры в разрешении 2К. Для любителей танчиков и онлайн-шутеров GeForce GTX 1650 может стать идеальным выбором, предлагая уверенные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р. Если у вас мало денег, но очень хочется поиграть, то смело берите эту недорогую видеокарту NVIDIA.