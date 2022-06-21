Что может случиться с Биткоином, и почему криптовалюта дешевеет? Давайте разбираться

Годами криптовалюты считались рискованными активами. Инвесторы не торопились вливать туда деньги, опасаясь резких перепадов, каждый из которых был способен сжечь всю наличность за несколько часов. Но иногда происходит, что даже сомнительный актив является настолько доходным, что любители быстрых денег готовы идти на некоторые риски. Первым, кто показал пусть крупным компаниям на рынок криптовалют, стал Илон Маск. Он высказывал противоречивые позиции, но в целом поддерживал цифровые токены, вещая о преимуществах криптовалют перед фиатными валютами. Со временем магия Илона перестала работать, а инвесторы с удивлением заметили, что их деньги улетучились вместе с надеждой заработать на постоянном росте Биткоина.

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На прошлой неделе цифровое золото пережило несколько сложных моментов, когда впервые за полтора года Биткоин рухнул ниже 18 тысяч, а Эфир торговался на отметке 900 долларов. Эксперты полагают, что причина лежит в области американской экономики. Так, в среду ФРС объявила о повышении ставки на 75 пунктов, в результате чего проценты по кредитам поднялись до 1.75%, что стало настоящим шоком для фондовых рынков. При этом первая волна позволила уйти в небольшой плюс, но уже через какое-то время мы стали свидетелями отрезвляющего душа. Ключевой американский индекс S&P500 ушёл вниз на 3%, а следом за ним поплыл и Nasdaq, потерявший за сутки 4%. Поскольку криптовалюты прочно привязаны к фондовому рынку США, то нет ничего удивительного в том, что Биткоин тут же ушёл на дно.

Вообще ситуация немного сложнее, чем мы описываем, поскольку аналитики говорят о масштабных спекуляциях и желании отдельных игроков заработать на панике. Неясно, осознают ли эти ребята, что своими действиями могут привести к полному краху криптовалют. Как бы там ни было, но эксперты констатируют, что сегодня американская экономика удерживает цифровое золото на низких позициях. Прогнозы неутешительные, ведь вероятность повышения ставки на 75 пунктов (0.75%) в июле составляет 86.2%, что даёт нам довольно высокие 2.5% как для самой сильной экономики планеты.

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Вчера курс немного восстановился, но это временное явление. По мнению главы Euro Pacific Capital Питера Шиффа, обычно активы не падают по прямой. Чаще всего наблюдаются колебания, а до глобального дна ещё далеко. Эксперты фиксируют огромную пропасть между предложением и спросом на криптовалюту. Ну а чем больше держателей захочет избавиться от стремительно дешевеющих активов, тем сложнее будет ситуация на рынке. Высказывается предположение, что если спроса на Биткоин не будет, то в самое ближайшее время он может подешеветь до 10 000 долларов. А вот прогнозы по Эфиру кажутся нам нереалистичными. Так, аналитики указывают на минимальные 750 долларов, тогда как совсем недавно курс этой криптовалюты опускался ниже 900 долларов. Не исключено, что Эфир также потеряет половину стоимости, что выглядит более реалистично.

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Но было бы наивным полагать, что проблемы есть только у традиционных криптовалют. Есть мнение, что сегодня инвесторы стремительно теряют доверие к стейблкоинам. После краха UST подобные активы уже не считаются спокойной гаванью, а значит именно стейблкоины будут испытывать давление со стороны держателей, которые захотят минимизировать потери, выводя свои деньги в доллары и другие валюты. Всё это не значит, что уже завтра USDT потеряет привязку к национальной валюте США. Скорее нет, чем да, но общая нервозность и нестабильность явно не пойдёт на пользу подобным активам.