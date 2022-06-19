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Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года

Утром 19 мая курс Биткоина впервые более чем за полтора года опустился ниже 18 000 долларов
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Считается, что большая часть криптовалют крайне нестабильна. Особенно это верно для мемных токенов, которые могут падать и снова подниматься после каждой удачной и неудачной шутки Илона Маска. Часто подобные активы и вовсе оторваны от рынка, когда глобальный тренд вошёл в стадию роста, а собачий токен внезапно опускается на самое дно. Но бывает и наоборот, но в данном случае это уже не так важно. Суть в том, что рост популярности Эфира был обеспечен простотой доступа к майнингу. Так, вам нужно было купить видеокарту, либо и вовсе воспользоваться своей, на которой вы обычно играете на компьютере. 5 минут настроек, несколько программ, а после вам капают драгоценные монетки. Весной 2021 году прибыльность достигала такого высокого уровня, что позволяла вернуть вложения за несколько месяцев. Осенью, когда Эфир снова подорожал, высоких доходов уже не было за счёт роста сложности добычи. Как оказалось, миллионы майнеров подключились к сети, что снизило выгоду для каждого конкретного фермера.

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В 2021 году мы стали свидетелями резкого падения всех криптовалют. Абсолютно везде мы увидели резкое снижение числа майнеров, но уже через несколько месяцев положение не только вернулось к докризисному, но и стало улучшаться. Фермеры увеличивали инвестиции, а хешрейт сети Эфира и Биткоина рос быстрее, чем появляются грибы после дождя. При этом эксперты указывали, что падение сложности добычи цифрового золото было связано с исходом майнеров из Китая, а в будущем даже снижение курса ВТС не способно выбить землю из-под ног фермеров. Якобы, фермеры будут копать до тех пор, пока доходность на ASIC-майнерах не упадёт ниже стоимости электричества. Крупные производственные мощности выстоят даже в случае, если начнут терять деньги на каждой монетке за счёт миллионных накоплений и гигантских инвестиций, поэтому указывать в сторону этих ребят мы не будем.

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Судя по всему, эксперты оказались неправы, ведь за несколько дней уходящей недели хешрейт Биткоина обвалился на 10%. Ничего критического не произошло, но всё самое интересное впереди. Дело в том, что сегодня ночью цифровое золото пробило отметку в 18 000 долларов. Снижение оказалось временным, но пока все экспертные заявления разбиваются о суровую реальность. В последние месяцы нам рассказывали, что ниже 25 000 долларов первая криптовалюта не упадёт, поскольку Киты её не отпустят. После этого все вокруг указывали на нижнюю планку на уровне 20 тысяч, а теперь речь идёт о ещё более низком локальном дне. Обратите внимание на суточные торги. Показатель увеличился почти на 50%, что говорит о массовом движении Биткоинов. Очевидно, что инвесторы и обычные держатели бросились продавать, а не скупать стремительно дешевеющий актив. Паника нарастает, а особенно всё сложно у тех, кто планировал накопить денег на старость, вкладывая в цифровое золото все свои доходы. 

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В такой ситуации хорошо бы понимать, в каком направлении вообще движется цифровое золото. Вообще мнений десятки, что только усложняет положение обычных держателей. Но среди них есть два крайне противоположных. Оптимисты полагают, что всё это только начало, указывая на необходимость покупать. Якобы, сегодня мы стали свидетелями глобального дна, ниже которого могут быть только локальные падения. В таком случае паниковать не стоит. На это указывают позиции трейдеров и политика Китов, продолжающих накапливать монеты на своих кошельках. Ну а есть мнение, что на этот раз Биткоин и вовсе может рухнуть до нуля. Неясно, на чём основываются подобные доводы, но нам кажется, что цифровое золото не может подешеветь так сильно. И всё же, когда в 2018 году случилось обрушение криптовалют, глобальная экономика не находилась в шаге от масштабного кризиса. Ну а сегодня мы живём в другом мире. Продукты питания дорожают, энергоносители достигли рекордных отметок, а акции технологических гигантов тают на глазах.

Ну а оптимисты отмечают, что криптовалюту ожидает скорый разворот. Мы бы хотели порадовать держателей цифровых активов хотя бы несколькими предпосылками к такому развитию событий, но всё говорит о полном отсутствие перспектив. Экономика США трещит по швам. Помогла бы очередная эмиссия, но регулятор уже пытался решить проблемы страны за счёт такого фокуса. Именно поэтому впереди рост ключевой ставки со стороны ФРС, увеличение инфляции и дальнейшее снижение курса Биткоина.

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