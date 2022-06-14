Приближается глобальный экономический кризис. Есть мнение, что на этот раз никому не удастся отсидеться в стороне. Жители РФ крайне недовольны ростом цен на продукты питания. Вполне возможно, что часть проблем здесь связана с попытками заработать со стороны торговых сетей и отдельных поставщиков, но в целом всё говорит о том, что российский рынок – это только часть масштабного пазла. Напряжённость на международной арене нарастает, но ребята из США в своих головах уже похоронили экономику ЕС. Неясно, о чём думают лидеры ключевых стран, ведь с каждым месяцем всё становится только хуже. В этой ситуации удивляют заявления некоторых аналитиков, которые ожидают роста криптовалют.
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Сегодня звучат неутешительные прогнозы. Так, один из представителей JPMorgan заявил о том, что уже в среду 15 мая состоится очередное повышение ставки ФРС. На этот раз её поднимут сразу на 75 пунктов, тогда как месяцем ранее процент по кредитам увеличился на 100 пунктов за 2 раза. Но это только начало, ведь по итогам 2023 года прогнозируемая базовая ставка должна увеличиться до 4%. Всё это станет ответом на произошедшее обрушение биржевых показателей, но может привести к ещё большему ухудшению ситуации. Аналитик констатирует, что рынок полностью контролируется медведями, а в результате падает стоимость не только акций технологических компаний, но и драгоценных металлов. К примеру, золото подешевело на 2.67%, а серебро на 3.58%. Но куда более сильный удар пришёлся по криптовалютам.
Утро 14 июня началось с падения. Биткоин кратковременно опускался ниже 21 тысячи за монету, но быстро вернулся к 22 тысячам, поскольку на указанной выше отметке обнаружилась мощная поддержка в виде трейдеров, спекулирующих на ордерах по цене 21 тысячи за 1 ВТС. Точно такая же ситуация и с Эфиром, который рухнул до 1100 долларов, а после благополучно вернулся на занятые в понедельник позиции. Ну а прошедшие сутки стали самыми катастрофическими для любителей играть на повышение. Всего биржи конфисковали криптовалюты на 1.25 миллиарда долларов. Около 600 миллионов пришлось на трейдеров, ожидающих подорожания Биткоина, и 480 миллионов потеряли любители спекулировать на Эфире.
Финансовые аналитики рекомендуют дождаться среды. Очевидно, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на рынок. И чем выше процент по кредитам поднимет ФРС, тем больше вероятность для криптовалют рухнуть до критических отметок. Есть мнение, что вместо 50 или 75 пунктов регулятор и вовсе увеличит базовую ставку сразу на 100 пунктов, ведь рост инфляции подталкивает к непопулярным решениям. На этом фоне могут в очередной раз обвалиться биржевые индексы, а криптовалюты переживут ещё один тяжёлый день.
Не исключено, что Эфир уйдёт ниже тысячи, а Биткоин просядет ниже 20 000 долларов. Долгое время нам говорили о том, что такое невозможно, ведь Киты залили в криптовалюты десятки миллиардов долларов. Что же, значит мы на пороге невозможного, ведь пока нет никаких фундаментальных предпосылок к восстановлению. Мало того, на фоне падения экономики в большинстве стран, обычные люди стараются не делать рискованных инвестиций. Посмотрите, что происходит с рынком NFT-токенов. Цены на самые дорогие лоты просели на 25-50%, а большинство менее известных коллекций летят в пропасть. Куда хуже обстоят дела в метавселенных. В последние годы сотни тысяч людей по всей планете покупали виртуальную землю, строили парки, отели и пляжи, надеясь привлечь в новый мир миллиардные инвестиции. Судя по всему, пока обычный гамбургер не подешевеет до отметки начала 2022 года, покупать виртуальные бургеры несчастным инвесторам придётся самим у себя.