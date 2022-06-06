Вполне возможно, что какое-то время Павел Дуров сотрудничал и с российскими властями

Ключевой особенностью мессенджера Telegram является высокий уровень безопасности личных данных и полная анонимность. Именно об этом говорит Павел Дуров, каждый раз, когда его спрашивают о сотрудничестве с теми или иными странами. Якобы, за время своего существования сотрудники мессенджера не рассекретили на одно байта данных. Если вы не обладаете критическим мышлением, и верите в Снежного человека и Лох-Несское чудовище, то и Telegram будет казаться вам неприступной крепостью. Вот только даже прямые конкуренты неоднократно заявляли, что Павел Дуров слишком хорошо устроился, а власти США и вовсе его не трогают. Это может говорить только об одном: Telegram регулярно сливает все данные американским властям.

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Вообще противоречивых сведений слишком много. Например, политика конфиденциальности содержит пункт, согласно которому руководство Telegram имеет право передать ваши данные правоохранителям. Случится это может только в том случае, если представители властей предоставят железобетонные факты, указывающие на вашу причастность к противоправным действиям. В качестве основной причины называется терроризм, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня обвинить во всех смертных грехах можно даже вашу кошку, которая, пока вы читаете этот текст, мирно спит на диване.

Если верить немецкому изданию Der Spiegel, то правительство Германии не только вело открытые переговоры с руководством мессенджера. В первом раунде присутствовал сам Павел Дуров, а по итогам разговора основатель Telegram признал правомерность претензий правительства страны. Он подчеркнул, что немецкий рынок важен для него, а возникающие опасения тревожат и его самого. Павел пообещал прислушаться к выдвинутым требованиям, но никаких подробностей на тот момент известно не было.

Неясно, сливал ли мессенджер личные данные отдельных пользователей. Даже если это так, то данные засекречены, а представители прессы к ним доступа не получили. Но это не все подробности. Так, чуть позднее были инициированы ещё две беседы, по результатам которых правоохранительным органам Германии был выделен частный электронный ящик. Именно туда приходили все запросы властей, после чего Telegram незамедлительно блокировал не только контент, но и сообщества пользователей. На начало июня, журналисты насчитали больше сотни каналов, которые были признаны властями как опасные для граждан страны и больше недоступны для просмотра.

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За последние годы всё говорит о том, что Павел Дуров решил не спорить с сильными мира сего. Вспомните массовые блокировки Telegram в России. А ведь сегодня мессенджером пользуется 37% всех пользователей страны (ещё год назад было всего 21%). Мало того, аккаунты там есть и у представителей власти. Чиновники словно забыли о массовых репрессиях в адрес мессенджера, а всему этому есть только одно объяснение. А вообще не всё так просто, ведь штаб-квартира Telegram расположена в Великобритании. Эта страна с наибольшим количеством санкций против РФ, правительство которой исповедует русофобскую позицию. Именно по этой причине всем чиновникам России было предписано в кратчайшие сроки уйти с Telegram и WhatsApp на российский аналог – мессенджер VK. Миграция должна завершится в июне. Вполне возможно, что даже если между РФ и Павлом Дуровым и были договорённости о передачи пользовательских данных, то сегодня всё это стало невозможно из-за давления Английского правительства. В любом случае мы бы не рискнули называть с Telegram защищённым, поэтому обязательно учитывайте указанные выше факты. Источник.