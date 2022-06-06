Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Telegram замечен в сливе пользовательских данных правительству Германии – Der Spiegel
Вполне возможно, что какое-то время Павел Дуров сотрудничал и с российскими властями
анонсы и реклама
RTX 3060 уже дешевле 50 тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Ключевой особенностью мессенджера Telegram является высокий уровень безопасности личных данных и полная анонимность. Именно об этом говорит Павел Дуров, каждый раз, когда его спрашивают о сотрудничестве с теми или иными странами. Якобы, за время своего существования сотрудники мессенджера не рассекретили на одно байта данных. Если вы не обладаете критическим мышлением, и верите в Снежного человека и Лох-Несское чудовище, то и Telegram будет казаться вам неприступной крепостью. Вот только даже прямые конкуренты неоднократно заявляли, что Павел Дуров слишком хорошо устроился, а власти США и вовсе его не трогают. Это может говорить только об одном: Telegram регулярно сливает все данные американским властям.

реклама

Вообще противоречивых сведений слишком много. Например, политика конфиденциальности содержит пункт, согласно которому руководство Telegram имеет право передать ваши данные правоохранителям. Случится это может только в том случае, если представители властей предоставят железобетонные факты, указывающие на вашу причастность к противоправным действиям. В качестве основной причины называется терроризм, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня обвинить во всех смертных грехах можно даже вашу кошку, которая, пока вы читаете этот текст, мирно спит на диване.

Если верить немецкому изданию Der Spiegel, то правительство Германии не только вело открытые переговоры с руководством мессенджера. В первом раунде присутствовал сам Павел Дуров, а по итогам разговора основатель Telegram признал правомерность претензий правительства страны. Он подчеркнул, что немецкий рынок важен для него, а возникающие опасения тревожат и его самого. Павел пообещал прислушаться к выдвинутым требованиям, но никаких подробностей на тот момент известно не было.

Неясно, сливал ли мессенджер личные данные отдельных пользователей. Даже если это так, то данные засекречены, а представители прессы к ним доступа не получили. Но это не все подробности. Так, чуть позднее были инициированы ещё две беседы, по результатам которых правоохранительным органам Германии был выделен частный электронный ящик. Именно туда приходили все запросы властей, после чего Telegram незамедлительно блокировал не только контент, но и сообщества пользователей. На начало июня, журналисты насчитали больше сотни каналов, которые были признаны властями как опасные для граждан страны и больше недоступны для просмотра.

анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

За последние годы всё говорит о том, что Павел Дуров решил не спорить с сильными мира сего. Вспомните массовые блокировки Telegram в России. А ведь сегодня мессенджером пользуется 37% всех пользователей страны (ещё год назад было всего 21%). Мало того, аккаунты там есть и у представителей власти. Чиновники словно забыли о массовых репрессиях в адрес мессенджера, а всему этому есть только одно объяснение. А вообще не всё так просто, ведь штаб-квартира Telegram расположена в Великобритании. Эта страна с наибольшим количеством санкций против РФ, правительство которой исповедует русофобскую позицию. Именно по этой причине всем чиновникам России было предписано в кратчайшие сроки уйти с Telegram и WhatsApp на российский аналог – мессенджер VK. Миграция должна завершится в июне. Вполне возможно, что даже если между РФ и Павлом Дуровым и были договорённости о передачи пользовательских данных, то сегодня всё это стало невозможно из-за давления Английского правительства. В любом случае мы бы не рискнули называть с Telegram защищённым, поэтому обязательно учитывайте указанные выше факты. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#telegram #павел дуров
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Вконтакте" запустили "VK-Messanger" очень похожий на Telegram
За 2 месяца россияне стали меньше верить телевизору и больше – блогерам и телеграм-каналам
Бета-версия мессенджера Telegram может получить премиальную подписку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг криптовалюты Ethereum подходит к концу, 8-го июня произойдет слияние тестовой сети
29
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
88
Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
16
Ютубер продемонстрировал идеальное решение для покупки в настоящий момент
18
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
10
Игрок War Thunder из-за ссоры на форуме слил секретные данные об оружии Китая
10
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
76
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
34
Valve назвала 10 самых популярных игр на Steam Deck и рассказала о новых изменениях в портативном ПК
+
Майнинг Эфира в РФ становится невыгодным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 можно за 34 месяца
18
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
35
С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
+
Apple AirPods Pro 2 следующего поколения получат минимальные изменения в дизайне
+
Оверклокерам из Казахстана удалось отличиться в разгоне процессоров AMD FX
16
Около 17 миллиардов долларов потерял Илон Маск за день, на слухах о сокращении штата сотрудников.
3
Инсайдеры ожидают рост TDP в среднем сегменте видеокарт GeForce RTX 40 — больше 220 Вт у RTX 4060
29
Игровые видеокарты стали доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000 рублей
8
В связи с санкциями США NFT-платформа OpenSea блокирует счета российских пользователей
17
Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
30
CNBC: в ближайшее время исчезнут тысячи ненужных криптовалют
10

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
88
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
16
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
51
Главные игры июня 2022 года
15
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
16
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

wwr222
14:58
Это мне чабан без отары говорит? Фотки своих барашков иначе полный игнор
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
pOdOnOg
14:58
Когда ж они уже устанут от количества пикселов. Ох уж эти маркетологи... До сих пор юзаю 12МП и ничего) Да, иногда мешает "кропить", но ничего, терпимо)
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
Шеша сидит с компа
14:57
+++++++
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Pavelshakh
14:57
наивный юноша. ссут в глаза а ему всё божья роса
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Шеша сидит с компа
14:56
всё продумано. это тебе не мыло на 3050 тестить,ведь ума на больше нет. а там инженеры умные
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Дмитрий Фомин
14:54
коротко - покупаешь кайфовый блок питания и не ипешь себе мозги
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Pavelshakh
14:54
Да, ведь это не важно, что в бп кроме кондеров есть много всего остального. А транс, жарящий до 120 градусов это ничего, сойдет
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Георгий Жуков
14:54
Всё от безграмотности.
The Economist: 37% людей в развитых странах поддерживают признание криптовалют платёжными средствами
Шеша сидит с компа
14:54
да у тебя сисоника в жизни небыло , чтоб судить . иди тести мыло на своей 1070 лучше.. деревенщина
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Зеновий Радеонович
14:54
Почему цене носков? Достаточно MSRP. А майнеры свою паленку пусть внукам оставят.
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем