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Десятки актуальных смартфонов Xiaomi не получат глобальную Android 13 – Mi 10T Pro, Mi 10 и другие
Главная причина: желание Xiaomi расчистить путь для новых смартфонов
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Многие наши читатели не понимают, для чего вообще существуют обновления для смартфонов. Начнём с очевидного: каждая новая версия оболочки и прошивки содержит массу улучшений. Десятки программистов месяцами работали над тем, чтобы сделать операционную систему безопаснее, настроить её под тот или иной мобильный телефон, а значит стоит ожидать не только новых функций, но и более стабильную работу. Иногда, даже сотни тестеров не способны выловить все ошибки, поэтому нередки случаи, когда пользователи сталкиваются с мелкими недочётами, но в целом с каждой новой версией ПО система становится лучше. Отвлекаясь от основной темы, заметим, что именно поэтому новичкам так сложно соответствовать высоким стандартам качества, ведь у Xiaomi и Samsung на допиливание собственных оболочек ушли годы.

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Многие наши читатели знают о том, что Google уже много лет пытается достучаться до производителей смартфонов. Одна из главных целей состоит в том, чтобы увеличить сроки официальной поддержки. В пример приводится Apple, которая уделяет этому массу внимания, рекламируя способность выпускать обновления для старых гаджетов в качестве ключевого преимущества над конкурентами. С каждым выходом новой версии мобильной ОС, Google обещает улучшить именно этот показатель, но пока дела обстоят таким образом, что ни один крупный производитель не планирует вносить изменения в собственную политику официальной поддержки.

Напомним, рассылка Android 13 на устройства Xiaomi стартовала достаточно давно, а многие аппараты уже получили не только тестовую сборку, но и финальную версию, прилетевшую по воздуху. Речь идёт не только о флагманах, но и о менее дорогих аппаратах Redmi Note 11-й серии. Обычно в таких ситуациях за бортом прогресса оставляют выпущенные 2 года назад середняки и совсем старые флагманы, но на этот раз китайская компания решила превзойти свои и без того не самые высокие стандарты. Как сообщается, все владельцы телефонов серии Redmi Note 9 и Mi 10T могут не ждать выхода прошивки, ведь её просто не будет. Удивительно, но раньше представители Xiaomi хотя бы пытались рассказывать нам о том, что смартфоны просто не тянут новую версию операционной системы. В данном случае очевидно, что никаких объяснений не будет, а нежелание выпускать новую ОС на современные девайсы связано с попыткой как можно быстрее вывести их с рынка, убедив владельцев в том, что они уже не соответствуют требованиям безопасности.

Но и это далеко не вся информация, ведь доступ к обновлениям потеряла вся флагманская линейка Mi 10. А это скоростные аппараты со 108 Мп камерой и процессорами, которые могут поспорить по чистой производительности с большинством новинок: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Extreme Edition, Mi 10S и ряд китайских клонов. Сюда же прибавьте несколько других гаджетов:

  • Redmi K30
  • Poco F2 Pro
  • Poco M2 Pro
  • Poco M2
  • Poco X2
  • Mi Note 10 Lite
  • Poco X3
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Что самое любопытное, многие из них имеют китайские бета-версии на Android 13, но официального глобального релиза не получили. Для тех, кто умеет устанавливать прошивки в ручном режиме, можем порекомендовать попытаться отыскать еженедельные образы, которые выпускаются командами энтузиастов. В этом случае стабильность системы не гарантируется, но сама операционная система будет работать без проблем, ведь образы взяты из официальных источников, после чего локализованы и выложены в сеть.

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#xiaomi #прошивки #android 13
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