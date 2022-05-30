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GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
Инсайдеры полагают, что младшие графические чипы выйдут уже в 2023 году
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Мы уже много раз озвучивали простую истину: разница для NVIDIA между самыми дорогими графическими чипами, и середняками не такая большая, как реальная стоимость видеокарт в рознице. Всё дело в том, что флагманы требуют полностью рабочего графического чипа, который на все 100% соответствует спецификациям. В то же время, менее скоростные решения можно оснащать графическими чипами, не прошедшими первичную отбраковку. Это позволяет ощутимо экономить, хотя возможности для подобных манипуляций невелики из-за специфики тех или иных видеокарт. Например, в GeForce RTX 3050 не поставишь GPU от GeForce RTX 3080.

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В любом случае гораздо выгоднее продавать флагманы, чем среднебюджетные модели. Инсайдеры отмечают, что в этом году NVIDIA планирует пойти по пути наименьшего сопротивления. Так, вначале в продажу поступит GeForce RTX 4090. Это будет новый флагман, получивший 24 Гб видеопамяти и до 18432 ядер CUDA. Предполагается, что такое количество окажется доступно в модели GeForce RTX 4090 Ti, которая появится спустя полгода или даже больше, но это уже детали. GeForce RTX 4090 заглянет на прилавки магазинов к концу лета, а следом за ней уже осенью нагрянут GeForce RTX 4080/4070. А вот о массовом сегменте ничего не известно. Это выглядит странно, ведь дорогие видеокарты никогда не будут пользоваться большим спросом. Возможно, первая партия будет не такая большая, поэтому NVIDIA полностью устраивает низкий спрос, ведь продавать массовому потребителю просто нечего.

Немного странно выглядит решение использовать для каждого графического чипа отдельный SKU. Так, GeForce RTX 4090 претендует на AD102. AD103 достанется GeForce RTX 3080, ну а GeForce RTX 3070 получит скромный AD104. Флагману приписывают 384-битную шину и максимальное число ядер. GeForce RTX 3080 может получить скромные 10 752 ядра и 256-битную шину, тогда как GeForce RTX 3070 и вовсе заявлен с 192-битной шиной. Последнее выглядит откровенным издевательством над геймерами, поскольку многие годы 256 битная шина считалась минимальной для этого рыночного сегмента.

Эксперты пока не готовы сказать, насколько быстрыми будут новые видеокарты. Недавно мы предлагали вам ознакомиться с любопытной утечкой, свидетельствующей о том, что планы NVIDIA расходятся с нашими ожиданиями. Ни о каком двукратном росте речь не идёт, а GeForce RTX 3070 и вовсе претендует на скромные 25%. Инсайдеры сообщают, что совсем недавно графический чип GeForce RTX 3070 попал на тестирование в лабораторию NVIDIA. Это может значить, что старшие SKU уже прошли широкомасштабные тесты. А вот реальные результаты работы видеокарт на базе этих графических чипов мы увидим нескоро. Инсайдеры полагают, что анонс может состояться в середине июля. Вот только это будет всё та же флагманская GeForce RTX 4090.   

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Одновременно с этим инсайдеры полагают, что NVIDIA постарается как можно быстрее распродать большую часть запасов видеокарт текущего поколения. Именно с этим связано решение отдалить выход графических чипов среднего ценового сегмента. Вполне возможно, что GeForce RTX 3070 на время займёт место GeForce RTX 4060, тогда как GeForce RTX 3060 будет выступать в менее производительном сегменте. Хотя, это уже их области слухов, поэтому оставим эту информацию инсайдерам.

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#nvidia #видеокарты
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