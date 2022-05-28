Инсайдеры полагают, что ждать двукратного прироста производительности на видеокартах NVIDIA следующего поколения не стоит

Продажи графических чипов замедляются. Об этом говорят не только инсайдеры, но и представители NVIDIA. Озвучивается несколько причин, среди которых как снижение спроса у майнеров, так и насыщение рынка. Западные магазины переполнены видеокартами новых поколений, а цены уже почти вышли на уровень рекомендованных. Несмотря на это ажиотажа нет, поэтому руководство NVIDIA предполагает, что причина может заключаться в ожидании выхода графических чипов следующего поколения. Скорее всего, кото просто хочет купить себе видеокарту уровня GeForce RTX 3060 со скидкой, тогда как другие уже готовы выложить несколько тысяч долларов за GeForce RTX 4090 Ti. Поскольку слухи противоречивы, мы до сих пор не знаем, когда ожидать появление видеокарт в рознице, ну а информация о росте производительности и вовсе сбивает с толку.

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Сегодня у нас очередная утечка, которая переворачивает всю курсирующую ранее информацию с ног на голову. Прежде всего напомним, что серия Ada Lovelace будет основана на 5-нм техпроцессе, что усилит архитектурные улучшения графического чипа. Ранее предполагалось, что GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, но сегодня самое время холодного душа. Обратите внимание на скриншот ниже.

Как видите, наибольший прирост производительности будет у флагманской GeForce RTX 4090, которая опередит GeForce RTX 3090 на 53%, а вот дальше всё довольно спокойно. GeForce RTX 4080 предлагает 23% рост, GeForce RTX 4070 – 25%, а GeForce RTX 4060 – уже 28%. На самом деле это не так уж и много, если говорить в долговременной перспективе, вот только это явно меньше, чем хотели бы увидеть фанаты NVIDIA. Нам кажется эта информация наиболее реалистичной, ну а вы уже делайте выводы самостоятельно, ведь у каждого есть своё мнение относительного того, как должен развиваться игровой рынок. От себя отметим, что GeForce RTX 3060 оказалась на те же 30% быстрее GeForce RTX 2060 (или даже м25%), поэтому нет никакого основания ожидать такой невероятной щедрости от Дженсена Хуанга.

Подробных данных мало, но есть информация о количестве ядер, которая коррелирует с ранними утечками. Судя по всему, GeForce RTX 4060 сможет похвастать 4608 ядрами CUDA и видеопамятью стандарта GDDR6X. А вот с шиной и количество этой памяти вопросы. Если графический чип получит всего 8 Гб, то шина должна быть или 128-битной или 256-битной. GeForce RTX 4070 якобы будет основан на том же графическом чипе AD104, но получит уже 12 Гб видеопамяти и 4680 ядер CUDA. GeForce RTX 4080 претендует на 16 Гб видеопамяти, ну а GeForce RTX 4090 – на 24 Гб. В данном случае вопросы вызывает 256-битная шина на GeForce RTX 4080, поэтому достоверность подобной таблицы вызывает массу сомнений.

Интересна также информация об энергопотреблении. Вы удивитесь, но GeForce RTX 4090 не потребует от вас блок питания на 1 кВт, а её показатели TGP окажутся равны 450 Вт. Этот факт вызывает большие сомнения, ведь это ровно столько же, как и у недавно вышедшей GeForce RTX 3090 Ti. Учитывая попытку ощутимо увеличить производительность, без роста энергопотребления не обойтись. Что до менее скоростных графических чипов, то они и вовсе не требовательны. Это вызывает небольшое разочарование, ведь некоторые наши читатели уже были морально готовы к блоку питания на 1 кВт.

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Напомним, во второй половине 2022 года ожидается не только новое поколение видеокарт NVIDIA, но и AMD. Инсайдеры рассказывают о невероятном приросте производительности. К примеру, в трассировке новинки должны превосходить текущее поколение до 3.5 раза. Скорее всего, мы ещё не раз увидим подобные утечки, доказать правдивость которых пока невозможно.