Ну а пока акции NVIDIA продолжают дешеветь

В последние годы мы всё чаще слышим о том, что американские биржи превратились в большой мыльный пузырь. Акции крупных технологических компаний продолжали дорожать несмотря на проблемы с дефицитом полупроводников, с ростом цен на электронику и массовыми локдаунами. Миллионы людей по всему миру перешли на удалённую работу, а многие компании перестали существовать. Рынок труда штормит, а правительства по всему миру вообще ничего не делают для снижения градуса напряжённости. К этому прибавьте ратующую инфляцию в США, что грозит мировой экономике шоковой терапией. Руководство ФРС никуда не спешит, медленно поднимая ключевую ставку, а в это время биржевые индексы продолжают снижаться.

реклама

И проблема не только в инфляции и приближающемся экономическом кризисе, но и в неопределённости, ведь крупные игроки не могут выработать консолидированной позиции, а держатели ценных бумаг паникуют. Эксперты полагают, что процентная ставка в США будет только расти, что приведёт к дальнейшему снижению биржевых индексов, которые за последние два года выросли в 2 раза. Накачивание экономики триллионами долларов остановилось, а спрос на гаджеты замедлился. И вот в это нелёгкое время представители NVIDIA решили поделиться с прессой результатами работы за 1 квартал 2022 года.

По словам финансового директора Колетт Кресс, квартальный доход составил 8.3 миллиарда долларов, а выручка увеличилась на 8% по сравнению с 4 кварталом 2021 и на 46% если ориентироваться на показатели 1 квартала 2021 года. При этом во втором квартале ожидается небольшое падение до 8.1 миллиарда долларов. А вот о 50% падении стоимости компании, Колетт предпочла умолчать, как и о негативных прогнозах, в рамках которых ожидается снижение биржевых индексов. Если вам интересно, то вы можете почитать больше на эту тему по ссылке, ну а мы перейдём к российскому рынку.

По словам Колетт Кресс, поставки продукции в РФ остановлены, но это не нанесёт ощутимого ущерба доходам, поскольку продажи продукции в России не превышали 2% от мировых. Приводятся следующие данные: 100 миллионов облачные вычисления и серверы и 62 миллиона – игровой сегмент. Нам кажется, что NVIDIA лукавит. За последние месяцы мы видели, как подобные цифры озвучивали и другие западные компании, а после пытались тихо вернуться на российский рынок. Что любопытно, Колетт старательно делает вид, что российские геймеры резко перестали покупать видеокарты, а все ранее завезённые запасы полупроводниковой продукции испарились.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Точно также лукавят и журналисты. Очевидно, что подобные заявления со стороны руководства NVIDIA нуждаются если и не в доказательной базе, то в некоторых пояснениях. Но этим ребятам, похоже, достаточно поставить галочку в списке антироссийских санкций. Кстати, Колетт Кресс очень сильно переживает из-за массовых локдаунов в Китае. Власти Поднебесной ограничили производство видеокарт, что приведёт к снижению количества готовой продукции. Якобы, только из-за этого игровой сегмент РФ и Китая лишится 400 миллионов долларов. К сожалению, убедиться в правдивости высказываний Колетт мы сможем ещё очень нескоро. Ну а пока руководство NVIDIA уверяет, что видеокарты в Россию не поставляются, геймеры каждый день видят снижение цен на игровую продукцию.