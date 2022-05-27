Если так пойдёт и дальше, то мы можем ожидать падения цен как в магазинах, так и на вторичном рынке

Весь 2021 год производители полупроводниковых изделий боролись с дефицитом. Эксперты обращают внимание на тот факт, что современное общество ещё ни разу не встречалось с таким количеством вызовов, поэтому оказалось попросту не готово. Так, первый удар по технологическому сектору нанёс коронавирус. Пытаясь сохранить рабочие места, а также продолжать обслуживание клиентской базы многие компании перевели сотрудников на удалёнку. Это позволило на время отдалить кризис, но привело к повышенному спросу на компьютеры, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и даже бытовую технику. Дошло до того, что крупные автопроизводители стали выпускать машины без должного количества высокотехнологических чипов, а некоторые и вовсе остановили сборку.

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Неясно, был бы удар таким критичным без участия майнеров. Сотни тысяч и даже миллионы доморощенных фермеров начали скупать видеокарты, а в результате дефицит полупроводников только усилился. В начале 2021 года совместными усилиями нескольких компаний удалось наладить стабильные поставки, но основная заслуга появления графических чипов на рынке всё же принадлежит тем же майнерам. Так, падение курса Эфира и других криптовалют сделало добычу менее выгодной, поэтому покупать видеокарты в промышленных масштабах стало некому. Геймеры в Европе и США уже почувствовали на себе ветер перемен, ведь там цены почти вернулись к рекомендованным, ну а российские покупатели продолжают страдать. И причина здесь не только в остановке поставок и санкциях, но и в банальной жадности, ведь сегодня в магазинах РФ подобная продукция стоит почти в 2 раза дороже, чем в Европе.

Что будет с видеокартами на российском рынке, мы не знаем, а вот со слов финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) известно, что запасы графических чипов на складах не только выровнялись, но и достигли годичных максимумов. Но это данные за первый квартал, тогда как уже по итогам второго квартала положение должно только улучшится. Колетт полагает, что в 2022 году ожидать дефицита видеокарт не стоит, ведь активность майнеров находится на крайне низком уровне. Спрос на геймерскую продукцию постепенно падает, что косвенно связано также с переходом Эфира на PoS. Напомним, согласно недавним заявлениям команды разработчиков, криптовалюта должна начать миграцию к концу августа, но не исключено, что событие придётся перенести.

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Колетт Кресс допускает, что в магазинах и на складах могут возникнуть излишки. Она полагает, что причина не только в майнерах и дешевеющих криптовалютах, но и в самих геймерах. Так, многие любители новинок просто ждут выхода нового поколения. Мы с вами прекрасно знаем, что здесь стратегия у всех разная. Кто-то предпочитает покупать видеокарты сразу после их поступления в продажу. Это позволяет как можно дольше поддерживать компьютер в актуальном состоянии, но требует немалых вложений. Ну а многие геймеры мечтают о снижении цен на продукцию предыдущего поколения в магазинах и массовых распродажах на вторичном рынке. Если верить инсайдерам, то всё это станет реальностью уже очень скоро. Госпожа Колетт Кресс предпочла не озвучивать сроки выхода видеокарт следующего поколения, поэтому нам пока порадовать вас нечем. Источник.