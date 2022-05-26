А ещё есть Core i7-11700KF всего за 29 000 рублей

В последнее время рубль чуть ли не каждый день радовал обычных граждан РФ. Курс рос, но никакой реальной пользы от этого не было. Товары в супермаркетах не дешевели, а завезённая санкционка и вовсе подорожала в разы. Получалась весьма странная картина, когда в феврале заморский батончик стоил 100 рублей, а сегодня 150 рубчиков. Казалось, бы ещё немного и цена выровняется, вот только многие не учитывали, что при курсе 56 рублей за доллар стоимость батончика выросла ровно в 2 раза. Получается, что один из поставщиков занимается откровенным грабежом населения. Точно такая же ситуация и с компьютерными комплектующими и другой электроникой. Цены на процессоры AMD в рублях уже ниже, чем были до 24 февраля, но в долларах всё выглядит не так радужно. Ещё более странная ситуация с процессорами Intel. Так, флагманы до сих пор не вернулись к февральским позициям, ну а учитывая изменения курса рубля и вовсе стоят под 900-100 долларов.

реклама

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку, а до этого было принято решение разрешить госкорпорациям сдавать всего 50% валютной выручки. Многие эксперты уверены, что Российской экономике невыгоден дорогой рубль, указывая на то, что он должен закрепиться на отметке 70 рублей за 1 доллар. Больше почитать об этом вы можете здесь, ну а мы посмотрим, не сказался ли рост курса доллара на ценах в магазинах РФ (уже 64).

Приятно порадовал Core i9-12900K. Ещё недавно флагман Intel стоил больше 70 тысяч рублей, ну а сегодня его можно взять за 56 тысяч. Как мы уже писали выше. Это немалые 900 долларов, поэтому говорить о возвращении к рекомендованной стоимости пока не приходится. В данном случае единственная надежда на параллельный импорт, который позволит ввезти в страну больше товаров, увеличив конкуренцию между магазинами. Что до Core i9-12900K, то это процессор не для всех. Если вы планируете брать именно этот камень, то обязательно проверьте деньги на карте и в кошельке. Всё дело в том, что он потребует как дорогую материнскую плату, так и оперативную память. Ну и владельцу Core i9-12900K стыдно без флагманской видеокарты.

Продолжает дешеветь и Ryzen 9 5950X. Перед вами ОЕМ-версия, которая позволяет сэкономить 5 тысяч на коробке. Нам кажется, что картонный квадрат бесполезен в хозяйстве, а вот 5 тысяч можно потратить на более качественную материнскую плату. Ну или купите получше систему охлаждения, ведь даже коробочная версия не предполагает комплектный кулер. Ryzen 9 5950X успешно противостоит Core i9-12900K в любых задачах, но проигрывает в синтетике. Если вам важен реальный результат, то берите AMD, ну а у фанатов синей команды выбора просто нет.

Если вы давно мечтали о флагманском процессоре, но не готовы тратить на него 56 тысяч рублей, то можно купить Core i9-11900KF. Это самый быстрый камень Intel предыдущего поколения, который и сегодня способен тягаться с Core i9-12900K на равных. Самое главное здесь не жадничать, ведь хороший разгон и скоростная память позволит вам сократить разрыв до минимума, ну а в играх и вовсе разница окажется минимальной. Кстати, не стоит забывать, что магазины стараются избавиться от материнских плат предыдущего поколения, а значит можно найти что-то подходящее со скидкой.

Нашим традиционным фаворитом является Ryzen 9 5900X. Только подумайте, сегодня можно купить скоростной 12-ядерный процессор всего за 34 тысячи рублей. Что же, в последнее время AMD радует низкими ценами, а вот Intel притормаживает. Вообще нечто подобное происходит постоянно, ведь совсем недавно лучшие цены были в лагере синих, ну а сейчас самое время отовариться у тётушки Су. Ryzen 9 5900X создан для высоких скоростей, но не требует от вас дорогих комплектующих. Если вы захотите, то можете превратить его в скоростной камень с жидкостным охлаждением, а можете просто собрать перспективную систему с потенциалом для роста.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Core i7-11700KF является прямым конкурентом Ryzen 9 5900X, поэтому обойти мы его сегодня не могли. Если вы не хотите тратить на процессор больше 30 000 рублей, но хотите получить высокие показатели в играх без вложений в материнскую плату и оперативную память, то 5 ГГц на Core i7-11700KF – это веский довод, поспорить с которым почти невозможно.