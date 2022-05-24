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Когда политики ЕС и США только начали обсуждать введение антироссийских санкций, никто из них не скрывал того, что они направлены на уничтожение экономики РФ. Коллективный Запад уже давно мечтает видеть Россию в руинах, именно поэтому раз в 100 лет приходит сюда повоевать. В большинстве случаев хорошей взбучки хватает надолго, но после 2 мировой войны США смогли восстановить экономику быстрее всех, а в результате краха СССР американцам удалось подмять под себя не только Западную Европу, о и страны Варшавского договора. Спустя десятилетия напряжённого сотрудничества между США и РФ мы наконец видим, что маски сброшены, а в голове у англосаксов всё те же имперские замашки, ну а главный враг не меняется.

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Сегодня в ЕС и США признают, что санкции не дали ожидаемого результата, а экономическое давление имело обратный эффект. Национальная валюта не только не рухнула до 200 рублей за доллар, как мечтал сонный Джо, но и продолжает укрепляться. Сегодня на Мосбирже курс достигал отметки 56.66 рублей за 1 доллар, тогда как за 1 евро давали 59.375 рублей. Что сказать, народу нравится, вот только далеко не всегда то, что устраивает большинство людей, является полезным для государства. Простой пример: если за баррель нефти дают 100 долларов, то в феврале в бюджет поступали 7500 рублей. 24 мая бюджет явно недополучает ожидаемой прибыли, ведь теперь там всего 5666 рубчиков. Не забывайте, что бюджет – это не какая-то данность, не имеющая отношения к реальным экономическим показателям. На самом деле именно бюджетные поступления определяют размер пенсий и заработных плат. Если денег станет намного меньше, то могут начаться проблемы.

Прибавьте сюда падение реальных доходов и рост безработицы, что приведёт к целому спектру экономических потрясений. Именно поэтому текущий курс доллара губителен для российской экономики. Эксперты полагают, что оптимальным курсом будет 71, при этом высказывается мнение, что Центробанку стоит отказаться от плавающего курса, в пользу фиксированного, когда государство сможет выйти на наиболее выгодные показатели без возможности манипулирования. Если ничего не предпринимать, то в гости к жителям РФ придёт так называемая Голландская болезнь. Этот феномен предполагает падение экономики в долговременной перспективе в результате укрепления национальной валюты и притока в страну конвертируемых валют. Результатом станет гиперинфляция и масса других проблем, с которыми Россия сталкивалась в 90-х годах.

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Если вы уже начали паниковать, то мы предлагаем этого не делать, ведь сегодня В. Путин подписал соответствующее постановление, предусматривающее снижение продажи экспортной выручки с 80% до 50%. Предполагается, что это позволит развернуть курс рубля в обратном направлении. Важно не перестараться, поэтому пока другие послабления вводятся постепенно. К примеру, эксперты полагают, что уже в ближайшее время Центробанк может вернуться на рынок с масштабными рублёвыми интервенциями. Скупка долларов и евро создаст искусственный дефицит, а значит приведёт к ослаблению национальной валюты. Как мы писали выше, в краткосрочной перспективе обычные граждане останутся недовольны, но есть и обратная сторона медали. Так, вы могли заметить, что продукты питания и не собираются дешеветь. Мало того, многие российские бренды, которые вообще не используют западных технологий, удерживают ценники на уровне, зафиксированном на конец марта. Получается, что эти ребята получают гигантскую прибыль, тогда как обычный работяга уходит в минус. Неясно, когда государство планирует решать подобные проблемы, но падение курса рубля может привести к очередному повышению ценников на основные товары и продукты питания. Источник (1, 2, 3, 4). 

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#санкции #экономика #рубль
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