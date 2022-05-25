Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Это позволит не отдавать Роману честно нажитые миллиарды долларов
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Уже очень давно так называемый коллективный Запад мечтает сковать экономику России санкциями. Если вы думали, что всё это время там только ждали повода, то сильно ошибаетесь. Во-первых, никто ничего не ждал, ведь санкции постоянно вводились, но происходило это точечно, а большая часть населения не чувствовала на себе никаких последствий. Во-вторых, под лежачий камень вода не течёт, поэтому в какой-то момент там решили переходить от слов к делу, что привело к целому ряду событий, каждое из которых только усиливало общий эффект.

реклама

Сегодня обычные граждане РФ столкнулись с невозможностью оплачивать товары и услуги при помощи смартфонов, потеряли доступ к покупкам на иностранных площадках и вынуждены платить за всё вокруг всё больше и больше денег. Длинные руки дядюшки Сэма смогли дотянуться чуть ли не во все сферы нашей жизни. Из магазинов пропала модная одежда, а геймерам запретили покупать компьютерные игры. Американские корпорации ушли вместе со сладкими батончиками и газированной водой, не говоря уже о фастфуде, к которому пристрастилось немало жителей РФ. Не стоит терять бдительность и держателям криптовалют, ведь иностранные биржи могут отнять ваши деньги без какого-либо повода, а после рассказывать о международном праве и демократии. Словом, творится настоящая вакханалия, невольным участником которой может стать абсолютно любой.

Но то, что произошло с наиболее богатыми гражданами России и вовсе не поддаётся никакому объяснению. Европейские страны устроили охоту за деньгами миллиардеров и миллионеров, отжимая огромные состояния, блокируя доступ к недвижимости и другому имуществу. Мы уже неоднократно давали оценку этим проявлениям западной демократии, поэтому перейдём к герою нашего материала. Пожалуй, из всех российских миллиардеров Роман Абрамович самый известный. И дело не в богатстве, а в медийности персоны Романа, который уже много лет владеет английским футбольным клубом Челси. Многие англичане утверждают, что Абрамович сделал для развития спорта в Великобритании больше, чем любой другой человек в стране. Возможно, именно по этой причине Роман полагал, что санкции его не коснутся. А зря, ведь политиков интересует только его происхождение.

Мы не призываем вас сочувствовать Абрамовичу. Дела у него идут не так хорошо, как он бы хотел, но точно лучше, чем у большинства граждан РФ. Уже вскоре он намерен продать футбольный клуб за 4.25 миллиарда фунтов стерлингов (5.32 миллиарда долларов). Покупателем станет группа компаний, которой принадлежит баскетбольный клуб Лос-Анджелес Доджерс. В настоящее время стороны ждут одобрения британских властей, которые в свою очередь обратились к Еврокомиссии, поскольку Роман имеет португальское гражданство. Подробности сделки строго засекречены, а значит мы не знаем куда поступят деньги, и кто даст Роману гарантии, что их не отнимут. Скорее всего, адвокаты миллиардера всё учли, хотя есть все основания полагать, что все испытания ещё впереди.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Известно, что правительство острова Джерси арестовало около 7 миллиардов долларов, принадлежащих Абрамовичу. Для справки, это место считается одним из самых крупных офшоров в мире, где наркодилеры и террористы отмывают свои грязные деньги. Так вот, власти острова хотят проверить законность получения этих самых миллиардов. Будет создана специальная комиссия, которая изучит все действия миллиардера начиная с 1990-х годов. Очевидно, что там сделают то, на что не решается правительство РФ, а количество скелетов в шкафу у Ромчика будет немаленьким. Есть мнение, что таким образом в Англии хотят создать прецедент, по итогам которого можно будет отнять у любого российского миллиардера или миллионера все деньги. Нам с вами очевидно, что Ромыч свой стартовый капитал просто отжал, но если это докажет британский суд, то десятки миллиардов долларов больше никогда не вернутся к прежним владельцам.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
21
Показать комментарии (21)

Материалы по теме

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
23
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
11
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
11
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
25
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
77
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
58
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
3
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
12
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
30
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
12

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
11
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
45
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
141
Несколько способов заработка в интернете в 2022
16
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
34
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
23
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
22
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
10
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
1

Сейчас обсуждают

no_fate
18:51
Опять сказки про "ядерную зиму". Сколько можно ?
Энтузиасты смоделировали одновременный взрыв всего ядерного оружия и поделились результатом в Youtube
Xakerz
18:50
Только сегодня на али заказал 3060 colorful за 33700, да без гарантии, зато экономия
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
Лёник
18:49
Я чисто из любопытства интересуюсь. Пиши, интересно же
NVIDIA нанесла майнерам ответный удар, вернув видеокартам блокировку LHR с новым драйвером
pavel80
18:48
Очередной бета-распил подоспел.
Бета-версия магазина приложений RuStore уже доступна для установки
Нешешбек
18:48
да точняк загнутся
Компания Samsung может уйти с рынка смартфонов следом за LG
Лёник
18:47
И фиг с ним
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
Chimbal
18:47
К сожалению у меня нет технических средств для реализации майнинга используя коробку в качестве вычислительной единицы...
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Vladegg
18:46
Сколько мегахэшей даёт коробка?
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
RangerXP
18:46
Это же очень старое видео, к чему оно здесь?
Энтузиасты смоделировали одновременный взрыв всего ядерного оружия и поделились результатом в Youtube
Vladegg
18:45
100процентная жырналистика!
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем