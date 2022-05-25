Это позволит не отдавать Роману честно нажитые миллиарды долларов

Уже очень давно так называемый коллективный Запад мечтает сковать экономику России санкциями. Если вы думали, что всё это время там только ждали повода, то сильно ошибаетесь. Во-первых, никто ничего не ждал, ведь санкции постоянно вводились, но происходило это точечно, а большая часть населения не чувствовала на себе никаких последствий. Во-вторых, под лежачий камень вода не течёт, поэтому в какой-то момент там решили переходить от слов к делу, что привело к целому ряду событий, каждое из которых только усиливало общий эффект.

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Сегодня обычные граждане РФ столкнулись с невозможностью оплачивать товары и услуги при помощи смартфонов, потеряли доступ к покупкам на иностранных площадках и вынуждены платить за всё вокруг всё больше и больше денег. Длинные руки дядюшки Сэма смогли дотянуться чуть ли не во все сферы нашей жизни. Из магазинов пропала модная одежда, а геймерам запретили покупать компьютерные игры. Американские корпорации ушли вместе со сладкими батончиками и газированной водой, не говоря уже о фастфуде, к которому пристрастилось немало жителей РФ. Не стоит терять бдительность и держателям криптовалют, ведь иностранные биржи могут отнять ваши деньги без какого-либо повода, а после рассказывать о международном праве и демократии. Словом, творится настоящая вакханалия, невольным участником которой может стать абсолютно любой.

Но то, что произошло с наиболее богатыми гражданами России и вовсе не поддаётся никакому объяснению. Европейские страны устроили охоту за деньгами миллиардеров и миллионеров, отжимая огромные состояния, блокируя доступ к недвижимости и другому имуществу. Мы уже неоднократно давали оценку этим проявлениям западной демократии, поэтому перейдём к герою нашего материала. Пожалуй, из всех российских миллиардеров Роман Абрамович самый известный. И дело не в богатстве, а в медийности персоны Романа, который уже много лет владеет английским футбольным клубом Челси. Многие англичане утверждают, что Абрамович сделал для развития спорта в Великобритании больше, чем любой другой человек в стране. Возможно, именно по этой причине Роман полагал, что санкции его не коснутся. А зря, ведь политиков интересует только его происхождение.

Мы не призываем вас сочувствовать Абрамовичу. Дела у него идут не так хорошо, как он бы хотел, но точно лучше, чем у большинства граждан РФ. Уже вскоре он намерен продать футбольный клуб за 4.25 миллиарда фунтов стерлингов (5.32 миллиарда долларов). Покупателем станет группа компаний, которой принадлежит баскетбольный клуб Лос-Анджелес Доджерс. В настоящее время стороны ждут одобрения британских властей, которые в свою очередь обратились к Еврокомиссии, поскольку Роман имеет португальское гражданство. Подробности сделки строго засекречены, а значит мы не знаем куда поступят деньги, и кто даст Роману гарантии, что их не отнимут. Скорее всего, адвокаты миллиардера всё учли, хотя есть все основания полагать, что все испытания ещё впереди.

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Известно, что правительство острова Джерси арестовало около 7 миллиардов долларов, принадлежащих Абрамовичу. Для справки, это место считается одним из самых крупных офшоров в мире, где наркодилеры и террористы отмывают свои грязные деньги. Так вот, власти острова хотят проверить законность получения этих самых миллиардов. Будет создана специальная комиссия, которая изучит все действия миллиардера начиная с 1990-х годов. Очевидно, что там сделают то, на что не решается правительство РФ, а количество скелетов в шкафу у Ромчика будет немаленьким. Есть мнение, что таким образом в Англии хотят создать прецедент, по итогам которого можно будет отнять у любого российского миллиардера или миллионера все деньги. Нам с вами очевидно, что Ромыч свой стартовый капитал просто отжал, но если это докажет британский суд, то десятки миллиардов долларов больше никогда не вернутся к прежним владельцам.