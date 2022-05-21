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5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг

Core i7-7700K стал последним моим экспериментом, после которого я решил, что выгода от вложения в разгонный потенциал себя не окупает
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Мой первый серьёзный опыт разгона произошёл после покупки компьютера с процессором Core i5-2500K. Я изначально планировал как следует погонять новый камень, поэтому взял неплохую материнскую плату. Так уж вышло, что мои эксперименты негативно сказались не её жизненном цикле, поэтому уже через полгода плата погибла. Поскольку тогда подобные комплектующие стоили не так дорого, как сегодня, то я не сильно расстроился. Были сделаны правильные выводы и уже через несколько дней Core i5-2500K пыхтел с крутой материнской платой и новой системой охлаждения. Насколько я помню, выжать больше 4.8 ГГц мне из процессора не вышло, но тогда это казалось очень круто, ведь со временем удалось поднять производительность оперативной памяти и видеокарты.

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Многие старожилы заявляют, что это были времена, когда можно было купить бюджетную сборку, а после с помощью уникальных знаний превратить её в настоящую флагманскую систему. Мой опыт начался с Core i5-2500K, поэтому я не берусь говорить о том, как было 15 лет назад, но в моём случае компьютер с дорогой материнской платой, брендовой оперативной памятью и кулером стоил мне явно не дешевле компьютера на флагманском камне. После этого было несколько попыток разгона для знакомых, ну а последним моим экспериментом стал Core i7-7700K. Компьютер обошёлся мне жутко дорого. Пришлось взять полноразмерную материнскую плату с новым корпусом, не говоря уже о блоке питания. Радовало то, что это был самый мощный процессор на рынке, поэтому мне жутко хотелось довести его до 5 ГГц.

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Увы, то ли у меня слегка кривоваты руки, то ли камень попался не самый удачный, но выше 4.8 ГГц Core i7-7700K работать отказался. Вообще зафиксировать для знакомых 5 ГГц вышло без проблем, но это была синтетика, тогда как в реальных играх пришлось сбросить тактовую частоты до 4.8 дабы не сжечь ещё одну дорогую материнскую плату. Если у вас есть время, то я предлагаю ознакомиться с моим материалом, где я рассказал о продаже старого системного блока на Core i7-7700K, который я под заказ раскочегарил до 5 ГГц, но уже под водой.

Я не считаю себя оверклокером, поскольку это гордое звание нужно заслужить, а я всего-то разогнал 7-10 процессоров и столько же видеокарт. Мало того, почти всегда у меня были хорошие материнские платы, поэтому процедура не требовала каких-то невероятных знаний. И всё же, даже если среди наших читателей такие ребята есть, то они прекрасно понимают, что сегодня разгон стал даже не уделом энтузиастов, а бесполезным занятием. Именно поэтому в 2021 году я решил отказаться от покупки дорогих сборок в пользу частого обновления текущей системы. К примеру, сегодня у меня трудится скромный Core i5-10600, скромная материнская плата прямиком из китайского подвала и всего 16 Гб оперативной памяти. У меня были планы купить Ryzen 9 5900X, но все эти глобальные кризисы явно не лучшее время для подобных инвестиций. Именно поэтому я буду ориентироваться на следующее поколение процессоров. Если Intel не приложит чего-то интересного, то куплю AMD, хотя это пока только планы, а вот относительно разгона я окончательно определился. Итак, ниже я предлагаю ознакомиться с причинами, по которым, с моей точки зрения, оверклокинг перестал приносить ощутимую выгоду. Поехали.

  1. Дорого. Именно так, сборка на Core i5-2500K стоила мне довольно дорого, а вот система на Core i7-7700K затянула чуть ли не в 2 раза дороже, чем типовый компьютер на таком же процессоре. Мне незнакомы случаи, когда пользователь вложился на 50 000 рублей, а получил производительность на все 100 тысяч, поэтому такие сказки лучше оставить в прошлом.
  2. Неэффективно. Мало того, что вам нужно потратить чуть ли не в 2 раза больше денег, так это ещё и не приносит больше 10-15%. Именно так, ведь мой скромный Core i5-10600 без всяких разгонов обходит мой же Core i7-7700K, работающий на тактовой частоте 5 ГГц под водичкой. Ну и кому после этого нужен такой разгон, когда через пару лет бодрый середняк за пару рублей оказывается быстрее? Если вы хотите поспорить с подобным утверждением, милости прошу в комментарии, вот только я проверял с видеокартой GeForce RTX 2070 Super как минимум в шести играх последних лет.
  3. Неинтересно. Судя по некоторым нашим блогерам, даже сегодня есть люди, которым интересно копаться в таймингах оперативной памяти. С моей точки зрения, если такие действия не приносят ощутимой выгоды, то в них нет никакого смысла. Хотя иногда мне кажется, что у меня просто изменились приоритеты. Возможно, стало меньше времени, а может я стал смотреть слишком много сериалов. В чём бы не состояла причина, разгон перестал для меня быть интересным.
  4. Лень. Кстати, написанию данного материала меня подтолкнул мой знакомый. Он решил купить новый компьютер и попросил меня собрать ему систему получше, но без излишеств. Видеокарта у него стоит старенькая GeForce RTX 2060, а по деньгам выбор стоял между Core i7-11700K и Core i5-12600. Когда мы обсуждали преимущества каждого процессора, в мой адрес прозвучал простой вопрос: захочу ли я прийти и как следует разогнать Core i7-11700K? На что я тут же ответил, что мне лень. Ну а в итоге была собрана система на Core i5-12600. Ещё пят лет назад я бы в субботу проехал расстояние в 100 километров, чтобы только поэкспериментировать с разгоном, но сегодня мне лень даже обсуждать эту тему.
  5. Видеокарта. Здесь я хочу обратить внимание на тот факт, что в 2022 году позиционирование процессоров изменилось. Дело в том, что той разницы, которая существовала между Core i5 и Core i7, больше нет. Да что говорить, если в играх Core i5-12600 и Core i5-12600K показывают почти одинаковую производительность. Именно поэтому гораздо эффективнее купить вместо GeForce RTX 3060 более быструю GeForce RTX 3060 Ti. Получится, что вы переплатите всего 10 тысяч рублей, но сэкономите на цене процессора и материнской плате гораздо больше. Ну а в итоге система на GeForce RTX 3060 Ti принесёт вам ещё больше кадров в секунду. Ну и кому нужен разгон при такой математике?
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