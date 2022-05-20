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Sony столкнулась с дефицитом PlayStation 5, а российские геймеры переходят на Dendy и Sega
В отсутствие современных игровых приставок геймеры скупают ретро-консоли
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Очень часто мы делаем выводы исходя из собственного опыта. Например, если вокруг вас нет ни одного геймера, то вы можете решить, что этих ребят и вовсе не существует. Ну или предположим, что все ваши знакомые играют исключительно на консолях PlayStation 4. В этом случае гейминг на компьютере будет казаться вам непривычным, а любители Xbox и вовсе существами из параллельной вселенной. Вот только реальный мир немного отличается от наших о нём представлений, а лучше всего обратиться к цифрам. К примеру, по данным на начало апреля 2021 года Nintendo Switch была продана в количестве 107.65 миллиона единиц. Из актуальных консолей больше только у PlayStation 4 (117.2 миллиона), но последняя уже покидает рынок, а темпы продаж минимальны, тогда как Nintendo не планирует выводить консоль с рынка. Не менее красноречиво в поддержку популярности Switch говорят и продажи игр, превысившие 822 миллиона копий с момента релиза приставки.

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А вот дела с новым поколением у Sony идут из рук вон плохо. Инсайдеры подтверждают, что японцы до сих пор не могут наладить стабильное производство, поскольку полупроводниковый кризис и не собирался никуда уходить. В результате даже на японском рынке, который традиционно относился к консолям Microsoft прохладно, бюджетная Xbox Series S вырвалась на первое место с поразительным результатом. Так, за прошедшую неделю в стране восходящего солнца удалось отгрузить 6120 Xbox Series S и всего 2963 PlayStation 5. Как вы понимаете, эта цифра не имеет ничего общего с предпочтениями геймеров, ведь бедолаги просто не могут найти в магазинах PlayStation 5, поэтому вынуждены брать Xbox Series S. Кстати, выбор действительно сомнительный, ведь по сравнению с Xbox Series X, бюджетный вариант ощутимо слабее и с трудом тянет игры в 1080р. Называть такую покупку долговременной не приходиться, поскольку владелец вынужден ущемлять себя как по качеству картинки, так и разрешению дисплея. Ну а в итоге игры будут выглядеть не так впечатляюще, как на более дорогой модели.

Есть мнение, что Sony уже нашла выход из создавшейся ситуации. Сообщается, что японская корпорация получила от AMD большую партию новых чипов Ryzen 7 6800U. Напомним, это более прокачанный процессор, созданный по 6-нм технологическим нормам, что не только позволит немного сэкономить, но и сделать приставку тише и холоднее. А вот надеяться на рост производительности не приходится. Судя по всему, в планах у Sony не борьба с Microsoft при помощи наращивания мышц, а попытка выпустить как можно больше рабочих игровых приставок. Японский производитель уже не раз говорил о том, что темпы продаж ниже, чем были у PlayStation 4, вот только тогда мир не находился на грани глобального экономического кризиса и не выходил из массовых карантинных ограничений.

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Ситуация такова, что во многих регионах встретить PlayStation 5 в продаже просто невозможно. Например, на российском рынке приставок нет, а серые поставки минимальны. Ну а результат не заставил себя ждать, ведь вместо дорогостоящих новинок геймеры скупают старые консоли из 90-х годов. Это жутко устаревшие модели 8-битных и 16-битных приставок, выпущенные совсем недавно или так называемые ретро-приставки. Главное преимущество таких гаджетов заключается в базовом наборе игр, идущих в комплекте. Если так пойдёт и дальше, то геймеры начнут выходить на улицы и играть в казаков-разбойников, догонялки и прятки на свежем воздухе.

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#sony #playstation 5
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