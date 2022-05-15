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Первые пользовательские тесты Radeon RX 6950 XT – суперфлагман или разочарование года от TG
Сможет ли Radeon RX 6950 XT побороться за корону самой быстрой видеокарты на рынке? Давайте разбираться
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Если вы следите за новостями компьютерного мира, то должны знать о том, что последние годы AMD не радовала своих фанатов. Инженеры сделали несколько неудачных попыток выпустить высокопроизводительный графический чип, но каждый раз всё разбивалось о реальность современных игровых движков. Как оказалось, скоростная видеопамять HBM вообще ничего не решает, поэтому каждый анонс следующего поколения воспринимался со всё возрастающей долей скепсиса. Не стала исключением и линейка Radeon RX 6000, ведь только самые большие оптимисты могли поверить в то, что флагман Radeon RX 6900 XT сможет потягаться с GeForce RTX 3090. Несмотря на череду неудачных решений, мы всё же получили достойный продукт. Не обошлось без недостатков, ведь AMD так и не смогла предложить эффективную технологию трассировки лучей. И всё же, Radeon RX 6900 XT стоит намного дешевле своего прямого конкурента, а на носу уже 7000-я серия, производительность которой обещает закрепить за красными майку лидера.

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Насколько правдивы слухи на этот счёт, мы узнаем этой осенью, а пока вернёмся к тому, что происходит на рынке видеокарт прямо сейчас. Если вы помните, то совсем недавно в продажу поступил прокачанный графический чип GeForce RTX 3090 Ti. Он положил на лопатки долго сопротивлявшегося зелёным Radeon RX 6900 XT, вот только разница в цене между графическими чипами доходит до двух раз, а значит несколько дополнительных процентов обошлись NVIDIA крайне дорого. Не осталась в стороне и AMD, решившая выпустить более скоростной флагман, который вместо видеопамяти 16 Гбит/с получил такое же количество на 18 Гбит/с. Ещё до анонса казалось, что назревает противостояние гигантов, вот только в официальном пресс-релизе мы увидели, что Radeon RX 6950 XT не претендует на поединок с GeForce RTX 3090 Ti.

А вот GeForce RTX 3090 получилась в представленной диаграмме откровенно медленной. Подобное вызвало вопросы у команды Testing Games. Блогеры взяли три видеокарты и прогнали их через популярные тесты. К сожалению, GeForce RTX 3090 Ti найти не удалось, поэтому приходится ограничиваться имеющимися данными. Все тесты проведены в разрешении 4К, настройки близки к максимальным, в качестве процессора использовался Core i9-12900K. Ниже можно рассмотреть показатели, сгруппированные в таблицу.

Обычно мы подводим итог с помощью средних по каждой видеокарте, но на этот раз всё дело портят результаты в Hitman 3. Дело в том, что абсолютно везде разница между графическими чипами линейна, в то время как в этой игре новая Radeon RX 6950 XT имеет огромный отрыв от соперника в лице GeForce RTX 3090. Именно поэтому подсчёты по средним показателям будут не соответствовать общей картине, о чём и поговорим. Как видите, в большинстве игр Radeon RX 6950 XT всё же отстаёт от GeForce RTX 3090. На самом деле разница минимальна и часто не превышает нескольких процентов, но разрыв есть и победа оказывается на стороне NVIDIA. Если вы пришли сюда только за этим процентами, ожидая увидеть победу AMD, то мы спешим вас разочаровать.

В некоторых проектах Radeon RX 6900 XT упрочила лидерство, тогда как в большинстве не смогла опередить зелёный флагман. Ну а учитывая, что в продаже есть GeForce RTX 3090 Ti, порадовать фанатов Лизы Су нам пока нечем. А вообще стоит помнить, что есть несколько игр, в которых Radeon RX 6950 XT показывает результаты на уровне GeForce RTX 3090 и даже выше, но многие из них не вошли в список данного тестирования. Что до противостояния, которое развернётся осенью 2022 года, то победа AMD не так очевидна, как некоторым кажется. Проблема в том, что ходят слухи о появлении флагмана NVIDIA со скоростной видеопамятью 24 Гбит/с. AMD со своими 18 Гбит/с на его фоне будет выглядеть несерьёзно.

P.S. Выводы очень сильно зависят от того, что вы хотите получить. Если вас устраивает просто одна из самых быстрых видеокарт на рынке, которую можно купить в 2 раза дешевле суперфлагмана конкурента, то Radeon RX 6950 XT покажется вам подарком судьбы. А вот в случае, если вы ожидали бескомпромиссную победу, то Radeon RX 6950 XT действительно выглядит разочаровывающе.

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