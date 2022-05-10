Radeon RX 6950 XT слегка разочаровала, но в целом продемонстрировала неплохой результат

Уже этой осенью в продажу поступит новое поколение видеокарт NVIDIA и AMD. Нам обещают двукратный прирост производительности за счёт архитектурных изменений и 5-нм технологического процесса. Сюда же прибавьте покорение экстремальных тактовых частот, что в итоге должно стать драйвером для развития игрового сектора, который в последние годы откровенно тормозит. Но всё это перспектива второй половины 2022 года, тогда как уже сегодня нужно доказать способность выпускать самые быстрые графические чипы на планете. Если вы полагаете, что на верхушке до сих пор находится GeForce RTX 3090, то сильно заблуждаетесь, ведь уже какое-то время в ограниченной продаже доступна прокачанная версия GeForce RTX 3090 Ti. Именно этот графический чип окончательно закрепил за собой право называться самым быстрым на планете. Похоже, сегодня всё снова стало сложно.

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О планах AMD выпустить обновлённую серию видеокарт стало известно несколько месяцев назад. Тогда же в прессу просочились первые утечки и технические характеристики. Как оказалось, инсайдеры были полностью правы, поскольку инженеры решили не напрягаться, ограничившись заменой видеопамяти на более скоростную 18 Гбит/с. Кроме того, было увеличено значение TDP, что должно было снять некоторые ограничения во время достижения пиковых значений. Сегодня тот самый день, когда маски сброшены, а AMD делает официальный пресс-релиз. Ничего принципиально нового там нет, а вот посмотреть на сравнительные графики обновлённой серии будет полезно.

Прежде всего обратимся к Radeon RX 6950 XT. Как видите, самая быстрая видеокарта красной команды легко обходит GeForce RTX 3090. Это действительно победа, ведь последняя имеет куда более скоростную видеопамять и 384 битную шину против 256 битной у AMD. А вот с GeForce RTX 3090 Ti справиться не вышло. Судя по всему, полная победа Radeon RX 6950 XT заметна только в двух играх, тогда как во всех остальных приходится констатировать небольшое преимущество NVIDIA. На самом деле здесь нет ничего удивительного, ведь зелёные смогли разогнать видеопамять до невероятных 24 Гбит/с, тогда как у красных скромные 18 Гбит/с.

А вот с Radeon RX 6750 XT такой фокус не получился. Дело в том, что даже обычная версия (Radeon RX 6700 XT) имеет паритет с GeForce RTX 3070. Где-то красные выходят вперёд, тогда как иногда это удаётся сделать зелёным. Radeon RX 6750 XT оказалась слегка быстрее, а реальный прирост производительности минимальный. Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 6650 XT против GeForce RTX 3060. Даже обычная версия Radeon RX 6600 XT имела преимущество перед середняком NVIDIA, ну а обновлённый графический чип не демонстрирует каких-либо значительных прорывов.

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Особенно впечатляет, как AMD пытается запутать читателя. Дело в том, что сравнивать результаты всех выпущенных видеокарт невозможно, поскольку они тестировались в разных разрешения. Получается, что для понимания реального прироста производительности на младших графических чипах нам придётся дождаться тестов от энтузиастов и команд экспертов. А пока ещё раз отметим, что чуда не случилось, но это не значит, что Radeon RX 6950 XT получилась плохой. Скорее это продемонстрировало проблемы с доступом к быстрой памяти, которые только усилятся, ведь следующее поколение графических чипов AMD будет также лишено скоростной GDDR6X.