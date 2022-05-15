За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Многие российские СМИ представляют европейских политиков в виде полных идиотов, большая часть из которых кормится с рук США. Что бы вы не думали, но это однобокая позиция, которая не имеет ничего общего с реальностью. Да, там есть засланные казачки, в обязанности которых входит откровенное уничтожение экономики Германии, но в своём большинстве это идейные люди с чёткой позицией. Ответьте на простой вопрос: чем занималась Россия в последние два десятилетия на международной арене? Если без эмоций, то ничем. А вот американцы только усиливали своё присутствие в Европе. Создавались фонды и некоммерческие организации, не говоря уже об открытии церквей, в которых насаждался американский образ жизни. На первый взгляд ничего страшного все эти структуры не представляли, но работа имела долговременный эффект, поэтому дала всходы только спустя десятилетия.

реклама

Не будем ходить далеко за примерами: в городе, где живёт автор данного материала, долгое время работал развивающий центр для подростков. Информация о нём распространялась через социальные сети, а после дети стали приводить туда знакомых и друзей. Не подумайте ничего плохого, там никто никого не насиловал, ни в чём не переубеждал и даже не вступал с подростками в диалог без их желания сотрудничать. Каждый пришедший заполнял анкету, после чего мог посещать занятия, проходившие в свободной форме. Подростки находились в большой комнате, в углу которой стояли столы со всякими вкусностями. Лектор рассказывал что-то присутствовавшим, а единственным условием было говорить шёпотом. Можно и вовсе не слушать лектора, уткнувшись носом в свой телефон. Повторимся, никто никого ни к чему не принуждал, но со временем подростки начинали вступать со взрослыми в дискуссии, меньше отвлекаться на свои смартфоны и еду, а спустя несколько месяцев родители замечали кардинальные изменения у своих детей. Никакой политики там не было, но после регулярного посещения подобной школы развития, подростки проникались западными ценностями, а родители, которые пытались убедить их в том, что построить семью могут только женщина и мужчина, становились для них врагами (только один пример). Всё это слишком сложный вопрос, чтобы пытаться раскрыть его в рамках нашего материала, но даже озвученного выше достаточно чтобы понять одну простую вещь: США сумели воспитать в европейской молодёжи нужные качества, а со временем убедить в том, что их путь – единственно верный, а все остальные заблуждаются и должны быть насильственно приняты в лоно демократии.

В странах Восточной Европы всё это началось больше 30 лет назад. Неудивительно, что сегодня у власти находятся люди, которые были вскормлены на американских ценностях и очень болезненно реагируют, когда их пытаются в чём-то переубедить. Автор данного материала имел неоднократную возможность общаться с гражданами ЕС, имеющими русофобские взгляды. Все они искренне верят в навязанные им факты, но куда страшнее искажение истории. Создаётся такое ощущение, что если бы представители США хотели внушить европейцам, что Земля стоит на трёх китах, то сегодня как минимум половина взрослого населения ЕС считала бы именно так.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр -40% на 12700F в Ситилинке !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

И вот теперь мы немного ближе подходим к теме нашего материала. Многие из наших читателей слышали о предполагаемых планах В. Путина относительно сроков спецоперации. Это должна была быть лёгкая прогулка на пару недель. Предполагалось, что украинские элиты будут встречать российских солдат с хлебом и солью, вот только вместо этого полетели пули, а сопротивление оказалось ожесточённым. Многие в Кремле просто не принимали в расчёт, что все 30 лет на территории Украины действовали аналогичные школы развития, молитвенные дома и многое другое. Но самый сильный удар по подросткам нанесли школы и ВУЗы, в которых преподавалась альтернативная история, а для получения хорошей оценки нужно было высказаться на антироссийскую тему. В данном случае нас интересует именно общественная позиция, поскольку она прямо коррелирует с тем, что мы видим в ЕС.

Уже вскоре Европейский союз введёт шестой пакет антироссийских санкций. Предполагалось, что он остановит экспорт нефти из РФ, но пока идут дискуссии и торги. Против выступает Греция, которая зарабатывает огромные деньги на разгрузке российских танкеров, а также Венгрия. Вообще проблемы с недостатком топлива будут по всей Европе, но руководство большинства стран не только получает правильные сигналы из США, но и верти в то, что в случае полного эмбарго, Америка даст всё необходимое. А вот это уже проблема. Всё дело в том, что российская нефть пусть и составляла всего треть от всего европейского импорта, критически нужна для работающей инфраструктуры. Эксперты поясняют, что химический состав российской нефти сорта Urals содержит высокую концентрацию серы (более 1.5%), в то время как более дорогая марки Brent – 0.45% серы.

реклама

Европе нужна российская нефть, поскольку технологический цикл НПЗ заточен именно под сорт с высоким содержанием серы. Отказ от Urals приведёт к остановке немалой части нефтеперерабатывающих предприятий, а модернизация займёт годы и миллиардные инвестиции. Что и говорить, если даже в США закупали российскую нефть и мазут М100 для смешивания с Brent, позволяющий получить бензин более высокого качества. Всю эту информацию несложно найти в интернете не только нам с вами, но и президенту, а тем более его советникам, но мы живём в очень странное время.

Большинство людей получают информацию из новостной ленты. При этом все рассказы о том, что она строится на ваших предпочтениях ложны. На самом деле Google предлагает вам только ту информацию, которую считает для вас безопасной и нужной. Читая ленту, вы не услышите противоположного мнения, а значит будете верить в торжество американской и европейской демократии до последнего вздоха. Как мы уже говорили, по обе стороны океана есть люди, которым наплевать на свой народ, но именно однобокая оценка приводит к неверным выводам. Судя по всему, в Европе много идейных политиков и общественных деятелей, которые читают ленту новостей и никогда не смотрят дальше своего носа. Этим людям бесполезно рассказывать о преступлениях США во Сербии, Ираке и других странах. Возможно ли что эти люди со временем изменят свою позицию? Почему бы и нет, но не сейчас. Если у вас есть другое мнение, то предлагаем посмотреть на то, что происходит с доставкой газа в Германию. На этой неделе общими усилиями Украина и Польша перекрыли краны под самыми абсурдными предлогами. При любых других обстоятельствах немцы бы уже забили тревогу, но после обиженный ливерной колбасы нас уже ничего не удивляет.

А вообще общеизвестно, что в любой европейской стране достаточно способных критически мыслить людей. Там, где их хотя бы треть, дело идёт к расколу общества, ведь правительство требует лояльности, угрожая лишать гражданства. Приходится признать, что в 2022 году свобода слова перестала быть ключевым правом европейцев, а искажённый разум допускает любые ограничения, ведь моральный надлом уже пройдён. Всё самое интересное нас ждёт уже этой зимой, а пока грядёт небольшое затишье, ведь в это время принято отдыхать, ездить на курорт и поменьше заниматься интеллектуальной деятельностью.