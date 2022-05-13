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Нужно ли продавать видеокарты с наступлением криптозимы – советы майнерам от блогера CryptoLeo
Что делать майнерам, если на носу криптозима? Давайте разбираться
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Судя по всему, криптозима приближается к нам семимильными шагами. 12 мая курс Биткоина рухнул до 25 тысяч долларов, а индекс доверия опустился до уровня экстремального страха. Крупные держатели откупили падение, что привело к кратковременной стабилизации цифровых активов. Не обошлось без жертв, ведь стейблкоин UST перестал торговаться на отметке 1 доллара, а токен Luna Terra и вовсе со 100 долларов рухнул до нуля. Вполне возможно, что в будущем мы увидим целый ряд подобных событий, а всем майнерам и держателям криптовалют нужно потуже затянуть пояса.

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Нам кажется, что криптозима наступит в ближайшие несколько месяцев. Скорее всего, курс Биткоина будет несколько раз падать на 20-30%, каждый раз отыгрывая небольшую часть. В итоге это приведёт к постепенному исходу майнеров, а держатели начнут распродавать сильно подешевевшие активы. По мнению блогера CryptoLeo, готовиться к этому стоит уже сегодня. Он решил дать ряд советов, которые позволят не только сохранить немалую часть криптовалюты, но и в итоге выйти из криптозимы состоятельным человеком. Прежде всего нужно понимать, что многие эксперты уверены, что криптозима – это только один из периодов, который характеризуется длительным снижением курса Биткоина. Все предположения основаны на том, что через несколько лет цифровое золото вернётся, а значит рано или поздно ожидание прекратится. Если вы полагаете, что криптозима приведёт к смерти криптовалюты, то всё нижесказанное вас может не впечатлить.

Первым делом CryptoLeo советует набраться терпения. Над вами будут потешаться знакомые и друзья, высмеивающие ваш сомнительный заработок. Нужно просто переждать. При этом, ваши действия могут отличаться от того, есть ли у вас свободные деньги или нет. Например, если вы уже успели отбить инвестиции в ферму, то ни в коем случае не стоит продавать свои видеокарты. Сегодня цены на вторичном рынке снизились, поэтому нет никакого смысла терять деньги на пустом месте. А вот если вы купили видеокарты в кредит относительно недавно и ещё не успели отбить даже половину вложений, то вполне возможно, что вам придётся избавиться от части инвестиций, ведь отдавать займ нужно каждый месяц.

В случае, если у вас нет проблем с наличными деньгами, то блогер советует продолжать копать Эфир до победного конца. Учтите, как только курс криптовалюты упадёт, снизится и сложность, ведь большая часть майнеров уйдёт в небытие. В этом случае реальные доходы в долларах будут минимальны, но это и не важно, ведь количество выпадающих монет ощутимо увеличится. Помните об этом, ведь когда наступит криптолето, можно будет продать всё это в десять раз дороже. После того как станет ясно, что криптозима наступила и курс Эфира снизился до локального дна, можно попробовать купить немного монет. Здесь всё дело в вере, ведь без этого вы не сможете продержаться несколько лет, продолжая инвестировать свои деньги в сомнительный актив.

Также CryptoLeo советует докупить видеокарт. Сегодня переход Эфира на PoS не имеет точных сроков, поэтому самая лучшая стратегия – продолжать копать до тех пор, пока это возможно. Есть также сложности с оплатой электричества. Жителям РФ переживать не стоит, ведь стоимость энергии не превышает 6 центов, а вот Европейцам и майнерм из США придётся туго. В Германии за 1 кВт приходится платить 30 евроцентов, а значит содержать ферму в таких условиях себе смогут позволить только миллионеры. А вообще есть простой способ снизить потребление фермы. Предположим, что средняя видеокарта у вас имеет хешрейт 55 MH/s. Сделайте даунвольтинг, что приведёт к падению потребления на 50%, при этом хешрейт после этого будет достигать вполне комфортных 45 MH/s. Ну а в итоге ферма, которая сжигала 10 кВт*ч, станет потреблять не больше 6 кВт*ч.

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#криптовалюта #эфир #криптозима
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