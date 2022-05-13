Эксперты ожидают, что курс Биткоина может опуститься до 22 000 долларов

Обрушение рынка криптовалют стало неожиданным даже для видавших виды экспертов. Мы много раз слышали о приходе криптозимы, о фундаментальных проблемах Биткоина и виртуальных долларах, которыми инвесторы накачивали рынок, но буквально все вокруг твердили, что ниже 30 000 долларов цифровое золото не упадёт. Вся логика подобных прогнозов строилась на открытии большого числа позиций на покупку Биткоинов на отметке 30 000 долларов и выше. Это позволяло надеяться, что по достижении 30 тысяч случится мгновенный отскок. Сегодня мы уже знаем, что что-то пошло не так. В какой-то момент курс первой криптовалюты опускался ниже 25 тысяч долларов, что привело к массовому исходу держателей. В первую очередь стали заметны переводы в стейблкоины. Дошло до того, что популярный актив UST не выдержал наплыва и рухнул. Ну а материнский проект Luna Terra обвалился с 85 долларов до нуля (ну почти).

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Аналитики сообщают, что за 12 мая, когда рынок криптовалют находился в самой низкой точке, в фиатные деньги через биржи были выведены 200 миллиардов долларов. Эта внушительная сумма, которая стала результатом чрезвычайно высокой паники, когда держатели были не готовы верить в обещания экспертов, уверяющих в скором росте до 100 000 долларов за монетку. Вот только пока одни активно сливали криптовалюты на низах, группа Китов старательно подбирала падающие крошки. Неясно, сколько залила в криптовалюту крупная рыба, но именно с этим связывают восстановление курса 13 мая. Как видите, на момент написания данного материала Биткоин торгуется на отметке в 30 500 долларов. Что любопытно, торги по токену сильно просели и достигают 55 миллиардов долларов за сутки. Это свидетельствует о том, что инвесторы не спешат вливать свои деньги в рискованный актив.

Примерно аналогичной позиции придерживаются и эксперты, мнение которых приводит РБК. Предполагается два сценария. Оптимисты уверены, что Биткоин продолжит находиться на низких позициях, поскольку сегодня нет фундаментальных факторов для роста. ФРС планирует повысить ставку до 2.5% по итогам года, а инфляция в самой крупной экономике планеты может достичь двузначных показателей уже во втором квартале. Это значит, что сегодня не лучшее время для инвестиций, но оптимисты не советуют выводить из криптовалюты деньги, ведь в любом случае цифровые активы вернутся к росту.

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А вот пессимисты полагают, что есть все основания ожидать падения до 22 тысяч долларов за 1 монету. Предполагается, что ниже 20 000 долларов Биткоин не просядет, ведь там его уже ждут тысячи инвесторов. Как вы помните, точно такой же сценарий нам прочили на отметке 30 000. Вообще нам кажется, что в настоящее время правы первые. Пока нет никаких предпосылок к резкому падению. Должно случиться что-то экстраординарное, а в настоящее время на рынке относительно спокойно. Возможно, если разработчикам Luna Terra удастся вернуть свой проект к жизни, то мы ещё в 2022 году увидим Биткоин по 40 000 долларов или даже дороже. А вот в случае, если ещё одна крупная криптовалюты рухнет, держателям цифрового золота не позавидуешь. Ну а пока все взгляды устремлены в сторону стейблкоина UST, который упал до 0.16 доллара.