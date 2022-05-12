Уровень поддержки в 30 000 долларов был пройден всего за одну ночь

Вчера наши читатели могли ознакомиться с любопытным материалом, свидетельствующим о наличии фундаментальных проблем в американской экономике. Нужно признать, что каждый раз, когда эксперты употребляют выражение «американская экономика», они намекают на то, что аналогичные трудности ожидают и экономику глобальную. Мир прочно подсел на доллар, а крупнейшие эксперты по всему миру не желали замечать, что в руках у нас не самый надёжный актив за всю историю, а обычная бумажка. В США не стеснялись пользоваться своим положением, в результате чего валютная эмиссия стала привычным делом. В какой-то момент ФРС и вовсе решила, что ей всё позволено, выбросив на рынок 9 триллионов долларов. Поскольку всё это были виртуальные активы, то реальной ценности у них нет, вот только обычные американцы купили на них вполне осязаемые смартфоны, компьютеры или ценные бумаги. Ну а в результате и без того раздутый фондовый рынок взлетел до неимоверных высот.

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Сегодня мы видим, как после небольшого толчка американская экономика зашаталась. Акции полупроводниковых гигантов обвалились на 1 триллион с начала мая, но это ещё не конец, ведь самые интересные события развиваются на рынке криптовалют. Биткоин штормит после оглашения решения ФРС по повышению ключевой ставки до 1%. Оптимисты рассказывают нам о том, что фондовый рынок падает, поэтому у криптовалют есть некоторые проблемы. Якобы, как только всё вернётся на круги своя, курс цифрового золота пойдёт вверх. Пессимисты рисуют мрачные картины, но мы попробуем оценить положение реально.

Начиная с середины января 2022 года, когда Биткоин пошёл вниз, активизировались Киты. Крупная рыба щедро накачивала рынок виртуальными долларами, поэтому курс опускался медленно, а иногда даже рос. Это позволяло продавать купленную криптовалюту на низах гораздо дороже. Словом, привычный сценарий. До недавнего времени он работал, но крупные инвесторы не учитывают фактор паники, когда десятки тысяч мелких держателей могут создать большую волну, перекупить которую просто невозможно. На прошлой неделе аналитики заметили, что многие инвесторы открывают короткие позиции на покупку Биткоина на отметке в 30 000 долларов. Предполагалось, что как только цифровое золото начнёт тонуть, уровень поддержки окажет позитивное влияние, не позволив первой криптовалюте уйти на дно. Неясно, что произошло, но нам кажется, что на фоне падения стейблкоина TerraUSD (UST) инвесторам не до покупки.

Но дело даже не в стейблкоине, ведь разработчики фактически принесли в жертву криптовалюту Terra (LUNA). Обратите внимание на график. Ещё пару дней назад LUNA стоила 80 долларов, а сегодня торгуется на отметке в 22 цента налицо падение в 363 раза, что стало настоящим шоком для рынка криптовалют. Ну а стейблкоин UST до сих пор вызывает опасения. Хороших новостей нет. Эксперты притаились, заняв выжидательную позицию. Нам очевидно, что началась криптозима. Если наши предположения окажутся верны, до криптовалюты будут находиться на дне до 2025 года. Поясним, осенью 2024 ожидается халвинг в сети Биткоина. Это позволит снизить количество монет на блок в 2 раза. Обычно после халвинга цена цифрового золота всегда растёт. Поскольку всё это слишком отдалённая перспектива, нам остаётся только наблюдать за происходящим. Надеюсь, у вас не было накоплений в Биткоинах и Эфире, а иначе покупайте не попкорн, а что-то от сердца.

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P.S. Обратите внимание на индекс страха/жадности на утро 12 мая. На этот раз он даже не требует комментариев.