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Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
Видеокарты дешевеют, но происходит это гораздо медленнее, чем нам бы хотелось
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RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
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Крупные российские ритейлеры ежедневно балуют нас всё новыми откровениями. Буквально вчера появилась информация о том, что никакого дефицита компьютерных комплектующих нет, а поставки идут без особых проблем. Нам неизвестно, сколько видеокарт и процессоров находится на столах М.Видео – Эльдорадо, но уже вторую неделю мы замечаем, что в Ситилинк и Регарде количество комплектующих неуклонно снижается. В происходящем стоило бы разобраться, ведь понимание проблемы позволяет принят правильные решения здесь и сейчас.

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Есть мнение, что с поставками дела обстоят плохо, хотя что-то на прилавки всё же поступает. Именно поэтому иногда мы видим рост количество геймерской продукции, а после резкое снижение ассортимента. Не исключено, что обычные пользователи пытаются вложиться в дешевеющие видеокарты и процессоры, но до резкого падения Эфира были все основания предполагать, что вина лежит на майнерах. Ну а последнее снижение цен явно связано с падением курса Эфира. В чём бы ни была причина, сегодня мы всё же попытаемся найти наиболее выгодные видеокарты на 13 мая 2022 года.

Поскольку несколько дней в Ситилинк не было GeForce RTX 3060, то мы предлагаем начать именно с этого графического чипа. Видеокарта стоит 66 тысяч рублей, что на 10 тысяч дешевле, чем несколько недель назад. GeForce RTX 3060 имеет внушительный потенциал и может решить все проблемы с запуском игр на ближайшие несколько лет. Мы не стали бы называть цену идеальной, ведь есть и более интересные предложения, но и производительность там ниже.

В качестве более выгодной альтернативы можем предложить GeForce RTX 3050. Это самый бюджетный графический NVIDIA 2022 года, который долгое время стоил дороже 60 000 рублей. Сегодня видеокарта продаётся с небольшой скидкой, что позволяет купить её всего за 46 тысяч рублей. На наш взгляд это самое выгодное предложение на рынке, ведь GeForce RTX 3050 пусть и не обладает скоростью старших графических чипов, позволяет запускать все игры в разрешении 1080р@60fps на высоких и максимальных настройках графики.

На 10 тысяч дешевле GeForce GTX 1660. Эта видеокарта – самый настоящий компромисс. Начнём с примитивной системы охлаждения, которая издаёт неприятный шум во время работы. Продолжим сильно урезанным графическим чипом с жутко медленной видеопамятью. Сравните, вся линейка получила GDDR6 от 12 Гбит/с, тогда как здесь вас ждёт GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с. Это значит, что единственный плюс здесь в цене. Учитывайте всё это при выборе видеокарты.

Чуть медленнее Radeon RX 6500 XT. Многие наши читатели признают, что это одна из самых переоценённых видеокарт на рынке, вот только одна почти единственная, имеющая максимально близкую к рекомендованной цене для РФ. Так, предполагалось, что она будет стоить от 27 тысяч, тогда как сегодня Radeon RX 6500 ХТ можно взять за 31 тысячу рублей. А вообще в Германии такую карточку можно взять всего за 200 евро.

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Примерно одинаково стоят GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Мы настоятельно просим вас обратить внимание на первую, поскольку она намного быстрее бюджетной GeForce GTX 1050 Ti. В последнее время в Ситилинк скинули цену на пару тысяч, но этого всё ещё недостаточно. Если для вас не проблема доплатить несколько тысяч рублей, то не задумываясь выбирайте GeForce GTX 1650. В некоторых режимах она способна даже обходить Radeon RX 6500 XT. Случается это только в том случае, если последняя устанавливается на устаревший интерфейс PCIe 3.0. Больше на эту тему читайте в нашем материале, ведь без учёта подобных нюансов можно сделать неверный выбор, а значит дороже – не всегда лучше.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3050
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