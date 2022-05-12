На первый взгляд компьютерные комплектующие подешевели, вот только в долларовом эквиваленте стоимость резко увеличилась

Нет ничего удивительного в том, что многие люди пытаются инвестировать свои деньги в бытовую технику и электронику в моменты экономической нестабильности. Миллиардеры скупают наиболее надёжные ценные бумаги, пытаясь не превратиться в миллионеров, ну а обычным работягам ничего не остаётся кроме как спасать личные сбережения. К примеру, вы уже давно раздумывали о покупке посудомоечной машины, или приглядывались к хорошему телевизору. Если до начала марта 2022 года деньгам всегда находилось другое применение, то резкое падение курса рубля не оставило миллионам жителям РФ выбора. Пока магазины только изучали ситуацию, все наиболее выгодные предложения были раскуплены. Наименее расторопные брали те же товары, но дороже, а в какой-то момент цены подпрыгнули в несколько раз.

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Сегодня эксперты отмечают постепенное снижение стоимости электроники на российском рынке. Что любопытно, многие компьютерные комплектующие стоят дешевле, чем было на конец февраля. Кому-то это кажется настоящей победой, вот только многие забывают, что с тех пор курс российского рубля ощутимо укрепился. Например, если 24 февраля вы покупали процессор Core i9-12900K за 70 000 рублей, то по курсу 75 рублей за 1 доллар он вам стоил 933 доллара. Учтите, что рекомендованная цена для Европы находится примерно на отметке в 600 евро. Если посчитать тот же процессор, но уже по курсу в 65 рублей за 1 доллар, то выходит, что сегодня вы платите за камень 1075 долларов. Ну или давайте посчитаем цену видеокарты Radeon RX 6500 ХТ. Согласно официальным данным, в российской рознице она должна была стоить 27 000 рублей. Впрочем, никогда ниже 32 тысяч её цена не опускалась, но это всё равно почти на рекомендованном уровне. Смотрите: если использовать февральский курс в 75 рублей за доллар, то российским геймерам предлагали платить 426 долларов за видеокарту, с рекомендованной стоимостью 200 вечнозелёных. Но это ещё цветочки, ведь сегодня по курсу в 65 рублей за 1 доллар Radeon RX 6500 ХТ и вовсе обойдётся вам в 492 доллара.

И вот учитывая всю эту информацию мы и предлагаем вам приступить к изучению позиции российских ритейлеров. Подробности читайте по ссылке, но суть там такова: трагедии не случилось, в мае крупнейшие торговые сети фиксируют снижение рублёвых цен, а купить полноценный компьютер можно за те же деньги, что и в феврале. Поставки идут стабильно, товаров на полках много, а Ситилинк, ДНС, М.Видео – Эльдорадо и другие уже налаживают новые контакты. Якобы, это позволит насытить потребности рынка, а значит никакого дефицита не будет. Согласимся, что это весьма приятно слышать, ведь планы Запада не сработали, но без ложки дёгтя мы вас не оставим.

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Давайте помечтаем, что рубли подорожает до 50 за доллар. Крупные поставщики продолжат завозить в Россию комплектующие с оглядкой на новый курс, но продавать обычным пользователям будут по старым рублёвым ценам. А представьте себе, что рубль упадёт до 80 за доллар к осени. Вы же понимаете, что рублёвые цены тут же вырастут. И получается, что как бы не менялась обстановка – в проигрыше всегда конечный покупатель, а торговые сети манипулируют цифрами, рассказывая нам о стабильности и преодолении дефицита. Эксперты напоминают, что на дворе санкции. Дело в том, что крупные ритейлеры делают большие запасы, не ориентируясь на курс рубля. Это значит, что завоз мог осуществляться по курсу 80, поэтому продавать сегодня всё это по 65 просто невыгодно. Сколько всё это безобразие ещё будет продолжаться, мы не знаем, но до ослабления санкций надеяться на кардинальные перемены в политике торговых сетей не приходится. Источник.