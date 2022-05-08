С использованием самого массового интерфейса PCIe 3.0 падение производительности достигает средних 14%

В последнее время AMD не радует своих фанатов. Вначале нам предложили резко подорожавшую серию процессоров Ryzen, а после устроили весёлый год на ранке видеокарт. В результате процессоры Intel оказались дешевле, а купить графические чипы Radeon не могли себе позволить даже майнеры, поскольку геймерской продукции просто не было в наличии в магазинах. Видеокарты подорожали в несколько раз, а в какой-то момент за флагманы просили 300 000 рублей и дороже. Не думайте, что NVIDIA вела себя лучше, ведь несмотря на уступки геймерам (блокировка хешрейта), там продолжили продавать видеокарты крупным майнерам, отгружая их без гарантии и обязательств прямо с заводов.

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Начало 2022 года рынок видеокарт встретил без особого энтузиазма, ведь сроков перехода на Proof of Stake (PoS) не было, а криптовалюта и не думала дешеветь. Сегодня мы живём в другом мире, когда Эфир стоит всего 2560 долларов, а отказ от майнинга буквально нависает над рынком криптовалют. Производители сообщают о выходе на докризисные поставки графических чипов, а особая роль была отведена бюджетным сериям. Со стороны NVIDIA – это GeForce RTX 3050, тогда как AMD выпустила бюджетную Radeon RX 6500 ХТ. Первая вполне конкурентна, особенно учитывая снижение цен до рекомендованных в ЕС и США. А вот второй суждено остаться нишевым решением. Причина в узкой 64-битной шине и 4 Гб видеопамяти, которых явно недостаточно в 2022 году. И всё же, если Radeon RX 6500 ХТ способна потягаться со старушкой GeForce GTX 1660, то совсем недавно красные решили выпустить ещё более урезанный графический чип.

На первый взгляд Radeon RX 6400 кажется бодрой бюджетной картой. В тестах она оказалась на 50% быстрее GeForce GTX 1050 Ti, вот только есть ключевой нюанс, о котором все вокруг предпочитают молчать. Смотрите, если вы недавно купили довольно мощный компьютер на базе процессора Ryzen 9 5900Х, но остановились на материнской плате с чипсетом В450, то доступа к интерфейсу PCIe 4.0 у вас не будет. Точно такая же ситуация и с десятой серией процессоров Intel. Ясно, что все более старые камни также в лучшем случае оснащены PCIe 3.0. И вот в таких условиях выясняется, что Radeon RX 6400 заточена под PCIe 4.0.

Эксперты TechPowerUp решили выяснить, сколько fps теряет Radeon RX 6400 с использованием старого интерфейса PCIe 3.0. Результаты вы можете посмотреть по ссылке, а мы подытожим. Как выяснилось, падение производительности огромно и достигает средних 14% в 24 актуальных играх. При этом, в некоторых проектах отставание доходит до 79% (F1 2021), что ставит геймеров в очень неудобное положение. Получается очень странная ситуация: вы купили Radeon RX 6400, поскольку увидели, что она стоит дешевле GeForce GTX 1650, но превосходит её по производительности. Но в интернете нигде прямо не указывается, что видеокарта тестировалась с использованием PCIe 4.0. Именно поэтому вы получите значительное снижение количества кадров в секунду, а в реальности ваша Radeon RX 6400 будет намного медленнее, чем вы ожидаете.

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Ввиду всего увиденного настоятельно не рекомендуем смотреть в сторону Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 ХТ владельцам систем с поддержкой PCIe 3.0. При прочих равных купите видеокарту производства NVIDIA, либо доплатите за более мощную Radeon RX 6600. Последняя одинаково хорошо работает как с новым интерфейсом PCIe 4.0, так и со старым PCIe 3.0. На изображении выше вы можете увидеть результаты теста Radeon RX 6400 в разрешении 2К. Увы, но даже с поддержкой PCIe 4.0 видеокарта оказывается медленнее GeForce GTX 1650. Учитывайте всё это при выборе новых бюджетных графических чипов AMD.