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Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»

Представьте себе ситуацию: вы идёте по улице и вам предлагают 300 000 на сборку нового системного блока. Я немного пофантазировал, прикинув, что бы я взял здесь и сейчас
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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
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В последнее время интересных новостей становится всё меньше. Крупные профильные сайты обсуждают какие-то глупости, а политическая повестка прочно засела в головах у журналистов. То и дело можно встретить новости о борьбе коллективного Запада с Россией, где весь мир под предводительством дядюшки Сэма вводит постоянные ограничение и санкции. Создаётся такое ощущение, что там специально растягивают удовольствие. Но мы отвлеклись. Итак, новостей нет, поэтому я решил вас порадовать хорошей сборкой. Сторожили нашего сайта помнят, как несколько лет назад подобных материалов было огромное количество. Со временем прочтения на них снизились до минимума, поэтому я заблаговременно покинул идущий ко дну корабль. Сегодня о сборках никто не пишет, поэтому напишу я. Надеюсь моя логика вам понятна.

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Начну с простого: перед вами компьютер, который купил бы себя здесь и сейчас. Скорее всего я взял бы другой корпус и блок питания, но в Ситилинк выбор немного ограничен. В любом случае выбранные модели весьма достойны, ну а мои личные предпочтения – это всего лишь привычка покупать те или иные бренды. Что до корпуса, то с высокой долей вероятности я бы взял что-то очень яркое с большим количеством светодиодов. Всё дело в том, что мои системные блоки всегда стоят под столом. А раз уж я тут размечтался, то почему бы не установить корпус на самое видное место. Пусть порадует народ. В остальном здесь то, что я бы купил сегодня будь у меня лишние 330 000 рублей. А вообще это не значит, что я бы бросался деньгами направо и налево. Если можно сэкономить, то я это обязательно сделаю.

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Поскольку сердцем любого компьютера является процессор, то я решил взять Core i7-12700KF. Объясняю выбор: это самый быстрый процессор на рынке. Он стоит на 10 000 рублей дешевле версии с интегрированной графикой. Это ОЕМ-версия, что в итоге даёт более выгодную цену. Признаюсь честно, что не стал бы разгонять данный камень по максимуму, поскольку нет времени, но немного погонять его на высоких тактовых частотах – было бы интересно. Ну а в целом тут и говорить не о чем, ведь я использую компьютер для работы и игр. В первом случае запросы у меня маленькие, хотя иногда бывает нужно оставить включёнными по 30 вкладок. Ну а во втором – мне просто нравится Intel.

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Очевидно, что без нормальной системы тепловоотвода не обойтись, поэтому я бы взял DeepCool Castele 240 V2. Это не флагман, но для моих целей хватит за глаза. Конструкция здесь простая, а установка не должна вызвать проблем. Материал радиатора мог быть и получше, но в таком случае и цена была бы выше. Ну а выше я писал, что описываю максимально приближённую к реальности сборку, а не самый дорогой компьютер всех времён и народов.

Как вы понимаете, есть материнские платы и получше, но если выбирать по функционалу и цене, то я бы взял GIGABYTE Z690 UD. Производитель уверяет, что использовал высококачественные материалы для системы питания, а поддержка слотов и интерфейсов поражает воображение. Было время, когда я тратил на материнскую плату намного больше, но тогда я ставил перед собой другие задачи. Сегодня меня устроит небольшой разгон, а вообще хотелось бы просто догнать все 8 ядер до 5 ГГц на постоянной основе.

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Пишите что угодно, но больше 32 Гб оперативной памяти требуется только тем, кто работает с графикой или другими крайне требовательными задачами. Две линейки Kingston Fury Beast выглядят оптимистично. Вполне возможно, что за несколько месяцев мне даже удастся разогнать их до 5500 ГГц и выше. Хотя с высокой долей вероятности я бы предпочёл обойтись стабильными DDR5-5200, добившись низких таймингов. А вот с этим пришлось бы повозиться, поскольку много времени на эксперименты у меня нет.

В качестве видеокарты я бы взял GeForce RTX 3080 Ti. Никаких чрезмерных трат, поэтому все суперфлагманы с дикими ценами остаются за бортом. Поскольку меня монитор с разрешением 2К, а покупать новый я не планирую, то такой видеокарты мне хватит с головой. Несколько лет можно не думать о снижении графических настроек. Поскольку я взял не топовую модель, то разгонять видеокарту я не буду. Мне бы успеть с таймингами на оперативной памяти разобраться.

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Я прекрасно понимаю, что через несколько лет флагманам понадобится блок питания на 1000 Вт. Вот только сегодня такие блоки стоят очень дорого. Как только этот сегмент станет массовым, то средняя цена упадёт. Пока же ограничимся Thermaltake Toughpower Grand RGB на 850Вт. Это суперстабильный блок питания, который большую часть времени будет простаивать. Для текущих нужд моей системы хватит, а через пару лет будет видно.

Корпус я бы взял Aerocool Graphite-G-BK-v2. Это просторный ATX, который не только с лёгкостью вмещает моё железо, но и оставляет место для фантазии. Например, можно поставить дополнительные кулеры. Ну или оставить всё как есть. Обычно, если я покупаю мощное железо, то вначале изучаю стабильность компьютера, разгоняю, а после по надобности докупаю дополнительную систему охлаждения.

Без скоростного твердотельного накопителя невозможно. Я не вижу причин платить просто какую-то невероятную сумму за перекачанные скоростные SSD. Работать компьютер от этого быстрее не будет, а операционная система и так запускается за считанные секунды. Для системы предлагаю купить Samsung 980 на 250 Гб. Мне его хватит с головой на много лет вперёд. Для игр и дополнительных файлов есть смысл остановиться на A-Data SU800 на 1 Тб. Это старый добрый SATA3, скорости которого будет достаточно. Что до ёмкости, то даже 1 Тб хватит на пару лет. Давайте подсчитаем общую сумму затрат:

  • Процессор: 65 590
  • СЖО: 8790
  • Материнская плата: 20 000
  • ОЗУ: 34 490
  • Видеокарта: 168 000
  • Блок питания: 11 170
  • Корпус: 5400
  • SSD: 6790 + 11 000
  • Итого: 331 230 рубчиков. Кто больше?
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