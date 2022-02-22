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Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
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Сегодня рынок криптовалют переживает не лучшие дни, но это не значит, что Биткоин исчезнет уже завтра. Крупные компании пытаются выпустить побольше ASIC-майнеров, а фермеры раскупают всё доступное оборудование и готовы платить чуть ли не любые деньги за возможность копать цифровое золото на современном железе. Что и говорить, если даже Intel решила присоединиться к этому празднику жизни. Недавно был представлен ASIC Bonanza, которые получил унылые характеристики и не способен тягаться лидерами рынка. Для справки, новинка генерирует скромные 40 THash/s потребляя 3600 Вт. Возможно, лет 5 назад это считалось бы весьма неплохим решением, но сегодня в продаже есть Antmienr S19j Pro, у которого при потреблении 3068 Вт хешрейт составляет 104 THash/s.

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Ещё вчера такие показали были актуальны, но сегодня после анонса нового ASIC-майнера компании Bitmanu, впору выбрасывать своё устаревшее оборудование в мусор (лучше это сделать до 1 марта). Итак, небольшой стартап представил первые устройства для мультимайнинга, основанные на 3-нм техпроцессе. Названия выглядят печально (BM1, BM2 и BM Pro), а вот заявленная производительность впечатляет даже тех, кто привык к технологическим новинкам. Помните хешрейт Antmienr S19j Pro (подсказка, 104 THash/s)? Так вот, самый продвинутый майнер BM Pro способен выжать невероятные 1950 THash/s. Зрение вас не подводит, никому не известный стартап сумел увеличить хешрейт в 20 раз по сравнению с лидером рынка, но и это не всё, ведь потребляет такая система всего 2.2 кВт*ч.

Ознакомиться со всеми спецификациями можно на официальном сайте, но мы уделим внимание самому мощному ASIC-майнеру. BM Pro больше похож на микроволновую печь и, как и младшие модели, умеет кроме Биткоина добывать Litecoin, Ethereum и Monero. Поскольку наших читателей больше всего интересует Эфир, то стоит обратить на немыслимые 13 GH/s. Если попытаться провести аналогии с GeForce RTX 3090, хешрейт которой равен 125 MH/s, то вам понадобится больше сотни подобных устройств. Если считать даже по цене 2000 долларов за видеокарту, то у вас выйдет 200 000 долларов. А ведь нужно ещё всё это и охладить, купить материнские платы, не говоря уже о невероятном количестве электричества.

BM Pro стоит каких-то 18 000 долларов, а производитель заверяет, что вы можете вернуть вложения уже через месяц. Если вы уже придумали, где вам взять пару миллионов долларов на оборудование гигантской фермы, то нам придётся вас разочаровать. Bitmanu ограничивает своих клиентов всего 50 единицами устройств любого класса. Также обратите внимание на то, что компания требует полную предоплату, и только после этого ваш заказ будет упакован и отправлен. Неясно, где эти ребята взяли столько 3-нм чипов, если даже у гигантов возникают проблемы с доступом к подобным технологиям. Ответ один: они прилетели из будущего, где процессоры по 3-нм нормам может у себя дома штамповать каждый московский школьник.

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#geforce rtx 3090 #antmienr s19j pro #asic-майнер #bitmanu
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