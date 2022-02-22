Как отличить, выбросил пользователь свой смартфон или потерял? На этот вопрос пока ответа нет

Во многих странах мира десятилетиями действуют законы, о которых в РФ никто и не слышал. Что удивительно, когда правительство пытается пойти цивилизованным путём, то общество начинает возмущаться, ведь и без всего этого было хорошо. К примеру, с 1 марта планируется усложнить сдачу автомобильных аккумуляторов. Пока за утилизацию придётся платить только юридическим лицам, но вскоре очередь дойдёт и до частников. Так, если раньше на вышедший из строя блок можно было купить 10 литров бензина, то вскоре платить придётся вам. Именно так обстоят дела в Европе и США, где дешевле взорвать автомобиль Tesla Model S, чем отремонтировать. Возможно, через десять лет всё это будет привычным делом и в России, но пока нововведения встречают сильное сопротивление.

реклама

К примеру, одной из инноваций, которая ожидает всех жителей РФ, станет запрет на выбрасывание в мусорные баки компьютерной техники и смартфонов. Сюда же прибавьте бытовую технику, а также многие другие устройства, в которых есть платы и полупроводниковые элементы. Список довольно внушительный, а за утилизацию старых смартфонов придётся заплатить в Минприроды. Как сообщают источники, которые уже ознакомились с новыми правилами, на этот раз выполнять закон обяжут как юридических, так и физических лиц.

В случае, если вас застанут за выбрасыванием в мусорку старого дедушкиного телефона, то на первый раз выпишут штраф в размере до 2 тысяч рублей. При повторном правонарушении – до 3 тысяч. А вот юридические лица вынуждены будут за самовольное избавление от старого компьютерного мусора заплатить до 250 000 рублей при первом нарушении и до 400 тысяч при повторном. Отдельно указывается, что в случае нанесения вреда окружающей природе, для физлиц штраф может вырасти до 4000, а для юрлиц – до 500 000 рублей.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Стоит помнить, что с начала 2021 года действует запрет на самовольный выброс в контейнеры для мусора 182 видов продукции. Это и ртутные лампы, и шины, и термометры. В ближайший контейнер нельзя выбрасывать строительный мусор, а также химические вещества и различные медицинские отходы. Закон вступит в силу уже 1 марта, поэтому, если у вас есть несколько смартфонов, от которых вы давно хотели избавиться, то сделайте это сегодня. Помните, что февраль – короткий месяц, не станете же вы тащить старый системный блок в ночь на первое марта в ближайший контейнер? А вот цены на утилизацию пока озвучены не были. Вполне возможно, что проще будет старый смартфон «потерять», чем нести в специальный пункт приёма. А вот избавиться таким способом от крупной бытовой техникой не удастся, ведь вам просто никто не поверит, что вы забыли старую газовую плиту на улице, пока шли в ближайшее кафе за шаурмой.