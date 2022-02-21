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Intel критикует добычу Биткоинов, но планирует выпустить низкоэффективный ASIC-майнер Bonanza
ASIC-майнер Bonanza оказался до 4 раз хуже Bitmain Antmienr S19j XP по показателю эффективности
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Добыча Биткоинов – это плохо с экологической точки зрения, но крайне выгодно для бизнеса. Недавно генеральный директор Intel разразился очередной порцией критики в адрес цифрового золота. Он сетовал на то, что только для проведения одной транзакции нужна энергия, которой хватит для питания целого дома в течение всего дня. Это настоящая экологическая катастрофа, ведь назревает климатический кризис. Судя по всему, Пэт Гелсинджер решил, что раз он не может запретить майнинг, то нужно к нему присоединиться. В какой-то момент стало известно, что Intel планирует выпустить специализированные устройства для добычи Биткоинов. Якобы, они будут энергоэффективными, что позволит компании расширить доходность за счёт нового направления.

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И вот несколько дней назад устройство под названием Bonanza было представлено общественности. ASIC включает 300 энергоэффективных чипов, а производитель заявляет о достижении отличного баланса между потреблением энергии и эффективностью в майнинге. Точных данных об производителе чипов нет, но эксперты предполагают, что это 7-нм технология TSMC. Изучить технические характеристики вы можете здесь, а мы перейдём к самому интересному. Так, заявленная производительность системы равна 40 THash/s при потреблении в 3600 Вт. Есть режим повышенного расхода электричества, когда ASIC будет выдавать 47.7 THash/s. Для любителей экологии предусмотрен экономный режим, но там можно получить скудные 34 THash/s. Представители Intel уверяют, что смогли достичь высоких показателей, обойдя Avalon A9 и Bitfury Clarke по показателям энергоэффективности. Может быть, так и есть, вот только в реальности всё обстоит иначе.

Всё дело в том, что на рынке существуют и другие предложения. Например, Antmienr S19j Pro может генерировать до 104 THash/s. Мало того, имея в несколько раз более внушительную мощность, он ещё и потребляет всего 3068 Вт. Но и это далеко не всё, у той же Bitmain доступна самая новая модель Antmienr S19j XP, в рамках которой удалось поднять показатель хешрейта до 140 THash/s без потери энергопотребления (3010 Вт). Эксперты констатируют, что первый блин у Intel вышел комом.

Представители компании отмечают, что перед нами чипы первого поколения, а в разработке находятся более продвинутые устройства. При этом новый Bonanza ASIC окажется доступен ограниченному количеству партнёров, а выпуск не будет массовым. Похоже на репетицию. Если рассматривать майнер производства Intel в этом аспекте, то всё идёт вполне неплохо, вот только зачем было критиковать добычу Биткоинов, если вместо революционного продукта вышли 40 THash/s при 3600 Вт, неясно.

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Давайте посчитаем, насколько печальным получилось новое железо Intel. Antmienr S19j XP выдаёт 140 THash/s и тратит 3010 Вт. Несложно подсчитать, что на 1 Вт приходится 0.0465 THash/s. Bonanza выдаёт 40 THash/s и сжигает 3600 Вт, а значит показатель здесь равен 0.0111, а значит налицо 4-кратное преимущество Bitmain.

#intel #майнинг #биткоины #bonanza
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