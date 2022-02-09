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Илон Маск опубликовал твит со Снуп Догом, что привело к подорожанию Dogecoin и Shiba Inu
Мем был опубликован в годовщину известного твита, созданного самим Илоном Маском
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Биткоин создавался как альтернатива финансовой монополии доллара. Сатоши Накамото был уверен в том, что человечеству нужна свободная валюта, которая позволят людям на всей планете свободно распоряжаться своими деньгами, не спрашивая разрешения правительств, чиновников и всех остальных, кто придумывает правила игры. В 2022 году стало очевидно, что шансов стать свободной валютой у Биткоина нет, ведь всё больше стран хотят взять его под контроль, но у нас всё ещё остаются мемные криптовалюты. Dogecoin был шуткой, которая высмеивала серьёзность Биткоина. Какое-то время он интересовал лишь ограниченное число гиков, но случилось так, что на собачий токен обратил внимание сам Илон Маск.

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После нескольких месяцев непрекращающейся рекламной компании миллиардер потерял интерес к Догикоину, время от времени публикуя твиты в его поддержку. Вчера Илон Маск решил оживить свой старый мем. Ниже вы можете увидеть, как Илон, Джин Симмонс и Снуп Догг держат собаку породы Сиба Ину (знаменитый мем из фильма Король Лев). Что любопытно впервые подобный твит был опубликован 7 февраля 2021 года, а значит у нас годовщина, что и стало отличным поводом для очередной шутки. После подобных сообщений сообщество фанатов мемных криптовалют оживилось, а сами монеты подорожали. 

На графике семидневный период. Как видите, курс Догикоина взлетел более чем на 10%, но после очередного падения Биткоина пошёл вниз. Аналогичная ситуация с Shiba Inu. Собачий токен вырос почти на 50%, но уже к вечеру 8 февраля начал дешеветь. Напомним, эксперты не верят в счастливый исход для держателей мемных криптовалют. Предполагается, что в большинстве стран будет введён жёсткий контроль, который ограничит существование мошеннических токенов. Вполне возможно, что Dogecoin и не создавался как средство для заработка, но впоследствии он не только проложил дорогу тысячам мусорных криптовалют, но и сам стал причиной разорения для многих людей по всему миру. Что до Shiba Inu, то здесь всё просто, ведь разработчики просто нарисовали себе несколько миллиардов долларов, пытаясь казаться солидными бизнесменами с планами на будущее. 

Читатели Илона Маска бурно отреагировали на мемный твит. Кто-то поблагодарил миллиардера за постоянную поддержку. Другие – снова недовольны. Но есть и те, кто просто веселится, поддерживая начинания основателя Tesla. К слову, сам Илон Маск неоднократно говорил, что не воспринимает свои действия как агрессивную пропаганду. Якобы, он просто веселится и надеется на поддержку сообщества. Если у вас есть время, изучите ветку в Твиттере Илона Маска. Там много любопытных мемов. 

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Кстати, уже вскоре Dogecoin будет переведён на алгоритм добычи Proof-of-Stake (PoS). Одним из инициаторов этого стал Виталик Бутерин, а блокировка майнинга и активация подобных инноваций ожидается в 2022 году. 

#криптовалюты #илон маск #dogecoin #shiba inu
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