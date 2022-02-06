Виталик Бутерин не только переведёт на PoS Эфир, но и популярную собачью криптовалюту Dogecoin

Далеко не все наши читатели разбираются в сложных терминах, поэтому давайте вначале краткий ликбез. Биткоин стал первой криптовалютой, заложив основные принципы добычи и механизм, с помощью которого происходит распределение вознаграждения. Даже спустя годы цифровое золото работает по методике Proof-of-work (PoW), которая предполагает наличие у майнера мощного оборудования для получения шанса выиграть блок с монетами. Теоретически, чем мощнее железо, тем больше этот самый шанс, но сегодня проще стать частью большого пула, где вероятность получения соответствующего заработка равна 100%. Спустя время появились и другие криптовалюты, часть из которых работала по принципу Proof-of-Stake (PoS). Здесь всё просто: часть своих монет вы переводите в некую систему, где они будут заблокированы до лучших времён. Пока монеты лежат без движения, вы получаете определённое количество процентов прибыли. Всё как в банке, только доход выше.

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Так вот, и Биткоин, и Эфир потребляют колоссальное количество электричества, поэтому вызывают критику даже у тех, кто не против криптовалют. Переход последнего на светлую сторону состоится в 2022 году, в то время как Биткоин пока останется главным врагом экологов по всему миру. Несколько дней Виталик Бутерин в очередной раз подтвердил сей факт, а также сделал несколько любопытных заявлений. Напомним, основатель Эфира занимает почётный пост советника в организации Dogecoin Foundation. Эта структура была создана в 2021 году с целью реорганизации криптовалюты. Эксперты признали, что Догикоин стал слишком медленным и неповоротливым, а значит ему нужны перемены. Как оказалось, первым делом подоспеет отказ от майнинга. Именно так, Dogecoin имеет все шансы перейти на PoS раньше Эфира.

В ходе недавнего интервью Виталик заявил, что сегодня многие крупные криптовалюты не только задумались о внедрении стейкинга, но и уже проводят тестовые запуски закрытых сетей, где имитируются условия перехода на PoS. В то же время реализация плана перевода Dogecoin на PoS находится в активной стадии. По его словам, будет создана система под названием Community Staking. Главная её цель развитие внутренней экосистемы криптовалюты. Якобы, даже держатели небольшого количества монет смогут положить их в стейкинг, получая вознаграждение наравне с крупными инвесторами. Точные сроки перехода собачьего токена на PoS названы не были. Вероятно, это случится не в ближайшие несколько месяцев.

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Напомним, кроме Виталика Бутерина в организации Dogecoin Foundation состоит один из разработчиков криптовалюты Билли Маркус, а также советник Илона Маска и по совместительству его юридический и финансовый представитель Джерард Бирчалл. Идея перевода Догикоина на PoS принадлежит самому Илону Маску. Предполагается, что он владеет большим количеством монет, а отказ от сообщества майнеров приведёт к подорожанию криптовалюты.