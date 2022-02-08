Используется думалмайнинг и программа lolMiner

Несколько дней назад стало известно о выходе новой версии lolMiner. Обычным пользователям эта новость может показаться заурядной, вот только для продвинутых майнеров она принесла новые возможности. Идея одновременной добычи сразу двух монет давно витает в воздухе. Какое-то время назад можно было добывать Биткоин, настроив систему таким образом, чтобы она в качестве приятного дополнения копала Догикоин. Какое-то время это казалось бесполезной затеей, но после подорожания собачьей криптовалюты многие майнеры озолотились, ведь ранее они считали монету мусорной и не продавали из-за низкой цены. В последнее время сложность добычи Догикоина стала слишком высокой, но думалмайнинг не умер.

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Вывести процесс на новый уровень смог lolMiner, в рамках которого стало возможно добывать Эфир и Toncoin (TON). Майнеры тут же протестировали новую возможности, уверяя нас в том, что lolMiner фактически привёл к полной разблокировке алгоритма NVIDIA LHR, хотя и сделал это с помощью дополнительного инструментария. Как оказалось, реальный смысл дуалмайнинга на lolMiner есть только в том случае, если у вас видеокарта с блокировкой хешрейта, но чуть позднее обнаружились и другие интересные подробности.

Несколько дней назад CryptoLeo опробовал в думалмайнинге Эфир и Toncoin несколько своих видеокарт. Подробности вы можете посмотреть на видео ниже. Суть в том, что GeForce RTX 3080 LHR оказалась на пару центов прибыльнее незаблокированной GeForce RTX 3080, как и находящаяся в распоряжении майнера GeForce RTX 3070. По его словам, в текущих условиях можно даже немного разогнать видеокарту, что позволит на заблокированной модели получить немного больше, чем на стандартной. А ведь модели без LHR ещё недавно стоили гораздо дороже. Но куда интереснее эксперимент с видеокартой Radeon RX 5600 ХТ.

По словам CryptoLeo, видеокарты AMD предыдущего поколения сильно выигрывают в думалмайнинге. Он признаёт, что нужны правильные настройки. Кроме того, придётся следить за энергопотреблением, хотя в нормальных условиях фермеры просто обязаны уделять всему этому своё внимание. Если сделать всё правильно, то на Radeon RX 5600 ХТ можно получить дополнительные 0.5 доллара прибыли в сутки или 15 долларов в месяц. Если вы скажете, что это мало, то мы напомним, что речь идёт о дополнительной незапланированной прибыли. Представьте, что у вас стандартный риг из шести таких видеокарт, которые в качестве бонуса подарят вам 90 долларов в месяц. А если таких ригов больше?

Единственная проблема состоит в том, что уже через полгода Toncoin будет невозможно майнить. Если разработчики криптовалюты увидят интерес сообщества, то вполне вероятно, что они продлят майнинг ещё на какое-то время, но в данном случае фермеров должен волновать переход Эфира на PoS. Судя по последним новостям, он случится уже очень скоро, а значит впору думать о переквалификации.

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