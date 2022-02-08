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Zelot За пост начислено вознаграждение
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
11 февраля будут подведены итоги тестовой сети и назван следующий хардфорк
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В декабре 2021 года разработчики Эфира запустили тестовую сеть Kintsugi, в задачи которой входит тестирование и поиск ошибок при переходе на алгоритм Proof of Stake (PoS). Напомним, сегодня Эфир, Биткоин и многие другие криптовалюты добываются при помощи вычислительных мощностей и работают по принципу Proof of Work. Он предполагает выдачу вознаграждения исходя из мощности оборудования каждого отдельного майнера и пула в целом. Kintsugi знаменует слияние сети Beacon Chain и текущей Ethereum, которую называют ETH 1.0. При этом Beacon Chain существует уже больше года, предлагая держателям Эфира разместить свои монеты на сейкинге, что позволит в будущем получать высокие проценты от хранения. Процесс слияние будет болезненным для майнеров, поскольку исключает возможность добывать Эфир каким-либо другим способ, кроме как при помощи размещения в стейкинге. 

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11 февраля состоится конференция разработчиков, а уже вчера стало известно, что тестирование Kintsugi почти завершено. Энтузиасты и профессионалы нашли несколько ошибок, ни одна из которых не являлась критической. Некоторые изменения уже были внесены, а часть активируется на финальном этапе тестирования. Разработчики Эфира торопят сообщество энтузиастов, поскольку тестирование подходит к концу, а значит нужно как можно быстрее передать результаты специалистам. После 11 февраля будет принято решение о дальнейшей судьбе слияния. 

По словам ведущего разработчика Эфира Тима Бейко, было принято решение отказаться от аббревиатуры ETH 1.0 и ETH 2.0 в пользу более понятных сообществу наименований. Случится это не сразу, а после слияния, которое теперь называется Ethereum Shanghai. Ожидается, что сроки будут определены уже 11 февраля, а следом за объединением двух ключевых сетей будут активированы несколько хардфорков, которые позволят снизить плату за газ и улучшить механизмы масштабирования. Никакой конкретики сказано не было. Возможно, подробностей просто нет, ведь слияние и комиссии – это одна из главных проблем, которые вызывают конфликты в среде разработчиков.

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Судя по активности разработчиков Эфира, отказ от майнинга случится уже скоро. Ранее сроки были указаны на 1 квартал 2022 года. С высокой долей вероятности, это не случится в один день, ведь реакция майнеров будет резко негативной, что может повлиять на курс Эфира. Это значит, что хардфорк Shanghai будет медленно набирать темпы снижения выгоды от майнинга. Именно так действует харфорк London. Вначале он привёл к тому, что каждую минуту в сети Ethereum сжигалось всего 3 монеты, ну в последний месяц количество Эфира, который таким образом не доходит до майнеров, увеличилось в 3 раза. На момент написания данного материала в сети было сожжено 1.8 миллиона монет общей стоимостью 5.5 миллиарда долларов. Можно предположить, что Shanghai повлияет на доходность аналогичным образом. 

#майнинг #ethereum #ethereum 2.0 #kintsugi #shanghai #эфи
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x.7
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Главное, чтобы 4000 серия нвидии вышла уже после бума майнинга, чтобы можно было по адекватным ценам фермы собирать на новейших и супер технологичных картах нвидии
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
Андрей Маликов
13:30
твой троллинг мамкиных-майнеров могут не понять, а также не простить
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
Вова Соколов
13:29
Предлагаю 4870х2 ему туда засунуть ☝🏻🤣
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
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