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Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
Хешрейт настолько низкий, что использовать видеокарту для добычи Эфира нецелесообразно
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Цены на новую GeForce RTX 3050 уже пошли вниз. Ажиотаж сошёл на нет, а майнеры не видят смысла в покупке столь неэффективного графического чипа. Проблема в том, что теоретический хешрейт новинки равен 25 MH/s, но из-за наличия блокировки NVIDIA LHR получить удаётся скромные 12.5 MH/s. Первые попытки разблокировать GeForce RTX 3050 не увенчались успехом, но в реальности майнеры и не пытались, ведь сегодня даже полностью лишённая блокировок GeForce RTX 3060 Ti даёт около 2.2 доллара в сутки. Подорожание Эфира не помогло, ведь вместе с ростом стоимости криптовалюты увеличилось и количество любителей майнинга. 

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Обратите внимание на изображение ниже. 2 месяца назад общий хешрейт Эфира составляет 10.62Р, тогда как 7 февраля равняется 12.88Р. Это значит, что за короткий срок количество активных видеокарт, подключённых к системе, увеличилось более чем на 20%. И вот в этот самый момент многие майнеры задаются вопросом, можно каким-то образом разблокировать новую видеокарту GeForce RTX 3050? Что же, автор канала Dizzy Mining уже готов дать ответ на этот вопрос. Отметим, что настройки вам придётся делать самостоятельно, а в качестве программы для работы предлагается использовать новую версию lolMiner. Всё это можно рассмотреть в ролике, а большая часть информации доступна в самой программе. 

На видео ниже можно заметить, что текущая версия майнерского программного обеспечения способна вернуть только часть хешрейта. Сегодня вместо 25 MH/s вы получите всего 16.2 MH/s. Если сравнивать с базовыми 12.5 MH/s, то это уже лучше, но майнеры вряд ли будут покупать GeForce RTX 3050, надеясь на лучшее. В 2021 году многие майнеры верили, что хакеры смогут с лёгкостью разблокировать алгоритм NVIDIA LHR, но так и остались ни с чем, теряя 30% прибыли. 

Автор канала Dizzy Mining попробовал использовать GeForce RTX 3050 в двойной добыче Эфир + Toncoin (TON). По его словам, в таких условиях карта работает нестабильно, а результат оказался разочаровывающим. Вполне возможно, что в будущем майнеры научатся выжимать из бюджетной видеокарты ещё несколько MH/s, вот только вряд ли это приведёт к тому, что карта станет популярна для создания ферм. И проблема не только в небольшом хешрейте, но и высокой рекомендованной стоимости. К примеру, в Европе это 275 евро, ну а многие кастомные модели и вовсе стоят выше 400 евро. Что до российских магазинов, то здесь новинка стоит от 43 000 рублей, а значит пытаться использовать её в майнинге неэффективно. 

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#майнинг #видеокарта #эфир #geforce rtx 3050
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