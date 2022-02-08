Впервые с 13 января Биткоин стоит дороже 45 000 долларов

Несмотря на то, что за 2 недели Биткоин подорожал на 37%, многие аналитики не испытывают оптимизма, предпочитая смотреть на происходящее в роли зрителей. Находятся горячие головы, которые снова заговорили о скором достижении цифровым золотом курса в 100 000 долларов, но это скорее исключение из правил. Если обратиться к точным данным, то становится ясно, что последний раз 45 000 долларов Биткоин стоил 13 января. Очевидно, что мы наблюдаем так называемый локальный разворот, но всё это ещё не говорит от том, что цифровое золото вышло из нисходящего тренда.

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Скорее всего, текущим состоянием рынка мы обязаны Китам, которые весь январь и первую неделю февраля скупали Биткоины. В какой-то момент возник дефицит предложения на биржах, что способствовало подорожанию криптовалюты. Сегодня эксперты фиксируют снижение потребительского спроса. Проще говоря: покупательская способность рынка почти исчерпана, количество торгов по Биткоину снижается, а значит можно констатировать, что выше 45 000 долларов цифровому золоту подняться будет сложно. Эксперты ожидают коррекции, предпочитая считать текущее состояние рынка серединным между медвежьим и бычьим трендом. И вот в этой плоскости и будет идти противостояние между двумя фракциями. Поскольку долгое время Биткоин торговался на отметке ниже 40 000 долларов, Киты умудрились купить огромное количество монет. Устоят ли они перед соблазном начать продавать, дабы зафиксировать прибыль, или продолжат скупить Биткоин по 45 тысяч, пока неясно.

В любом случае именно Биткоин продолжает задавать тон всему рынку. Как видите, за прошедшие 7 дней почти все криптовалюты сильно подрожали. При этом абсолютно все продемонстрировали двузначные показатели, а XRP поднялась на 45%. Никаких рекордов нет, ведь пока альткоины только выходят из нисходящего тренда, но по многим криптовалютам наблюдается увеличение месячных максимумов, а суточные торги растут. Стоит понимать, что большинство наших читателей относятся к росту цифровых активов с негативом. Несомненно, держатели криптовалют счастливы, а вот обычные геймеры, которые планировали купить в ближайшее время видеокарту, явно недовольны.

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