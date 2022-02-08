Несколько моделей GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti куплены 7 февраля в Ситилинк в количество более 90 единиц

Ещё недавно казалось, что грядёт криптозима, а Эфир перейдёт на PoS в ближайшие месяцы. Майнеры паниковали, а кто-то даже заговорил о необходимости продажи своих ферм. Удивительно, но стоило только Биткоину пойти вверх, как настроения сменились на противоположные, а хешрейт пополз вверх. Майнеры снова оживились, а падение цен на видеокарты остановилось. С прилавков начали пропадать самые выгодные фермерские модели, но мы с вами всё это уже в 2021 году видели несколько раз. Именно поэтому есть всего одна рекомендация: если вы планировали купить видеокарту, но ждали, когда цены упадут ещё немного, то можете больше не надеяться. Стоимость видеокарт начнёт подниматься вверх вместе с курсом Эфира, а у вас есть несколько дней. Скорее всего, к концу текущей недели майнеры разберут лучшие предложения, а значит времени мало. Но это только лишь наше мнение, поэтому вы можете подождать до пятницы, а после убедиться во всём самостоятельно.

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Не верите, что сегодня видеокарты разбирают майнеры? Ну тогда давайте к цифрам: GeForce GTX 1660 SUPER производства MSI куплена в Ситилинк 7 февраля в количестве 30 штук. В таком же количестве была куплена и модель, выпущенная силами Palit. Две GeForce GTX 1660 Ti производства Palit и GIGABYTE заинтересовали 18 и 13 майнеров соответственно. Кто в здравом уме покупает GeForce GTX 1660 SUPER за 54 тысячи рублей, если есть Radeon RX 6600 за 58 тысяч? Выбор очевиден, ведь последняя на 30% быстрее, а вот в майнинге выгоднее всё же старая GeForce GTX 1660 SUPER.

Дальше – больше. 27 майнеров купили Palit GeForce RTX 3060. Ровно столько же взяли GeForce RTX 2060 SUPER. В первом случае мы допускаем, что среди купивших были геймеры, ну а во втором всё очевидно, ведь сегодня в продаже доступны только видеокарты (новой серии) с блокировкой хешрейта, ну а GeForce RTX 2060 SUPER копает в полную силу, добывая немалые 45 MH/s. Нужны ещё доказательства? GeForce RTX 2060 SUPER медленнее GeForce RTX 3060, но стоит на 6000 рублей дороже. Неужели 7 февраля нашлось 27 человек, которые не разбираются в скорости видеокарт?

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А вот 22 GeForce RTX 3060 Ti – это крайне спорный лот. Мы допускаем, что видеокарты могли взять геймеры, ведь данная модель с лёгкостью справляется со всеми играми даже в разрешении 2К. GeForce GTX 1650 обычно пользуется огромным спросом, но 7 февраля её купили в количестве 14 единиц. Тут уж сомневаться, что это были геймеры, мы не будем. Как видите, положение удручающее, но будет только ухудшаться. Если вы ещё не потеряли надежду, верьте в скорый перевод Эфира на PoS. В случае, если это случится до лета, вы сможете купить себе желанную видеокарту по более-менее нормальной цене к концу года.